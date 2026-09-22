Главные изменения для бухгалтера с 2027 года: как подготовиться к реформам без стресса и штрафов

Декабрь ещё не наступил, а закрытие года уже маячит на горизонте вместе с новыми правилами, которые вступят в силу с 1 января. Приходите к нам, вместе разберемся в них 11-12 декабря на XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «БУХ.СОВЕТ 2027».

Зачем идти на онлайн-конференцию

Самостоятельно вылавливать все изменения законодательства и, главное, понимать, как именно они применяются на практике, — задача, на которую у бухгалтера в конце года просто нет времени. Пока вы закрываете текущий период, готовите отчётность и разбираетесь с контрагентами, изменения в налогах, отчетности и требованиях к документам продолжают копиться. И чем ближе 1 января, тем меньше времени остается, чтобы разложить всё по полочкам. Разбираться со всем разом в последнюю неделю декабря — значит рисковать ошибками, штрафами и испорченным праздником.

На «БУХ.СОВЕТ 2027» практикующие эксперты уже собрали ключевые изменения 2027 года в одну программу. Без воды, только простым языком о том, что именно меняется в вашей повседневной работе. Приходите, и вы получите конкретный план действий, с которым войдете в 2027 год спокойно, а не на бегу.

Что вы получите за два дня

Вам подарят 16 часов чистой практики, без воды, только разборы реальных кейсов и возможность задать свой вопрос экспертам напрямую в чате.

После конференции вы будете точно знать:

что изменится в работе бухгалтера с 2027 года;

какие новые требования учесть при подготовке отчетности;

что проверить в первичных документах и договорах уже сейчас;

какие изменения заложить в учетную политику;

как подготовиться к проверкам, а не тушить пожар постфактум.

Вы поймете, что проверить, что изменить и в какой последовательности, чтобы спокойно войти в 2027 год, а не влететь в него на полной скорости с нерешенными вопросами.

Кому точно стоит зарегистрироваться

Главным бухгалтерам: чтобы оценить масштаб предстоящих изменений и подготовить учет заранее, а не разбираться постфактум. Финансовым директорам: чтобы понимать, какие нововведения затронут финансовые процессы компании, прежде чем они станут сюрпризом. Бухгалтерам: чтобы разобраться в новых требованиях в одном месте, а не собирать информацию по разрозненным телеграмм-каналам и форумам. Аутсорсерам: чтобы подготовиться сразу по нескольким компаниям клиентов одновременно, а не проходить один и тот же путь для каждой отдельно.

Выберите формат участия

Бесплатный прямой эфир — 0 ₽. Смотрите выступления экспертов онлайн 10–11 декабря, задавайте вопросы в чате и участвуйте в розыгрыше подарков. Регистрация обязательна. Прямой эфир + запись — 1499 ₽. Если боитесь пропустить прямой эфир или хотите вернуться к разбору перед сдачей отчетности, берите доступ к записям всех выступлений и презентациям спикеров на 12 месяцев. Материалы конференции всегда под рукой, когда они понадобятся, а не только в день эфира.

Не ждите, пока новые правила вступят в силу сами по себе

Правила не станут проще оттого, что вы отложите знакомство с ними на потом — а вот времени на подготовку станет меньше. 10–11 декабря на «БУХ.СОВЕТ 2027» эксперты разберут главные изменения 2027 года и покажут, что важно учесть в работе уже сейчас, пока запас времени ещё есть.

Участие в прямом эфире бесплатное.

Регистрация обязательна, место лучше занять сейчас, а не в последнюю неделю перед конференцией.

Идем на конфу