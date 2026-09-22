23 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

В отдельных странах 23 сентября приурочена к своим национальным событиям:

День государственного языка, Кыргызстан. Отмечается в честь принятия в 1989 году закона «О государственном языке Киргизской ССР».

Национальный день памяти жертв Холокоста, Литва. День связан с началом ликвидации Вильнюсского гетто в 1943 году. Проходят траурные церемонии и мероприятия памяти.

Национальный день мороженого, Бразилия. Неформальный праздник, когда бразильцы особенно активно едят мороженое и устраивают тематические акции.

День осеннего равноденствия, Япония. Государственный праздник Сюбун-но-хи, в который принято навещать могилы предков, проводить семейные встречи и наслаждаться осенней природой.

День гастрономии, Франция. Праздник французской кухни и кулинарных традиций.

День политических прав женщин и День общественных библиотек, Аргентина. Две памятные даты, посвященные борьбе женщин за избирательные права и роли библиотек в обществе.

День благословенного дождя, Бутан. Традиционный праздник, связанный с сельскохозяйственным циклом и благодарностью за дожди, необходимые для урожая.

День зеленого кофе, Италия. Посвящен сырым кофейным зернам и культуре кофе. Проходят дегустации и мероприятия для любителей напитка.

Праздник святой Феклы, Испания. Локальный религиозный праздник в честь святой, отмечаемый в ряде регионов с процессиями и народными гуляниями.

День освобождения Чуука, Микронезия. Памятная дата, связанная с историей острова Чуук.

Национальный день, Саудовская Аравия. Государственный праздник, посвященный объединению страны.

День мучеников, Индия. День памяти героев, пожертвовавших жизнью за независимость и свободу страны.