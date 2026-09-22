23 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 23 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День информационных подразделений МВД РФ
Праздник учрежден приказом МВД в 2000 году и приурочен к утверждению 23 сентября 1918 года «Положения о статистическом отделе» НКВД РСФСР. Сотрудники информационных центров занимаются сбором, анализом и хранением данных о преступности, ведут оперативные и криминалистические учеты.
День Дорожных войск ВС РФ (День военных дорожников)
Дата связана с приказом М. И. Кутузова от 11 (23) сентября 1812 года о создании пионерных рот для военно-дорожных работ. Военные дорожники обеспечивают строительство, ремонт и содержание дорог и мостов в интересах армии.
День рождения поисковой системы «Яндекс»
23 сентября 1997 года на выставке Softool была официально представлена поисковая система Yandex.ru. С тех пор эта дата считается днем рождения компании, которая выросла из поисковика в крупную технологическую экосистему.
Международные праздники 23 сентября
В мире 23 сентября отмечают следующие международные дни:
Международный день жестовых языков
Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году по инициативе Всемирной федерации глухих. Дата выбрана в честь создания в 1951 году Всемирной федерации глухих.
День осеннего равноденствия
Астрономическое событие, когда Солнце пересекает небесный экватор и продолжительность дня и ночи практически равна. В Северном полушарии начинается астрономическая осень.
День борьбы с незавершением детьми средней школы
Международная инициатива, направленная на привлечение внимания к проблеме раннего ухода подростков из школы.
День образовательных технологий
Посвящен развитию и внедрению современных технологий в обучение.
День синдрома беспокойных ног
Медицинский день, призванный повысить осведомленность о неврологическом расстройстве, вызывающем неприятные ощущения в ногах и нарушающем сон.
Международный день шашек
Неформальный международный праздник, посвященный одной из старейших настольных игр.
Какие даты отмечают 23 сентября в других странах
В отдельных странах 23 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День государственного языка, Кыргызстан. Отмечается в честь принятия в 1989 году закона «О государственном языке Киргизской ССР».
Национальный день памяти жертв Холокоста, Литва. День связан с началом ликвидации Вильнюсского гетто в 1943 году. Проходят траурные церемонии и мероприятия памяти.
Национальный день мороженого, Бразилия. Неформальный праздник, когда бразильцы особенно активно едят мороженое и устраивают тематические акции.
День осеннего равноденствия, Япония. Государственный праздник Сюбун-но-хи, в который принято навещать могилы предков, проводить семейные встречи и наслаждаться осенней природой.
День гастрономии, Франция. Праздник французской кухни и кулинарных традиций.
День политических прав женщин и День общественных библиотек, Аргентина. Две памятные даты, посвященные борьбе женщин за избирательные права и роли библиотек в обществе.
День благословенного дождя, Бутан. Традиционный праздник, связанный с сельскохозяйственным циклом и благодарностью за дожди, необходимые для урожая.
День зеленого кофе, Италия. Посвящен сырым кофейным зернам и культуре кофе. Проходят дегустации и мероприятия для любителей напитка.
Праздник святой Феклы, Испания. Локальный религиозный праздник в честь святой, отмечаемый в ряде регионов с процессиями и народными гуляниями.
День освобождения Чуука, Микронезия. Памятная дата, связанная с историей острова Чуук.
Национальный день, Саудовская Аравия. Государственный праздник, посвященный объединению страны.
День мучеников, Индия. День памяти героев, пожертвовавших жизнью за независимость и свободу страны.
День Грито-де-Ларес, Пуэрто-Рико. Отмечается в память о восстании 1868 года в городе Ларес против испанского колониального правления.
Церковные праздники 23 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти преподобного Павла Печерского, Послушливого
Святой жил в XIII–XIV веках в Киево-Печерской лавре, прославился исключительным послушанием и смирением. Верующие обращаются к нему с молитвами о кротости и укреплении в вере.
Собор Липецких святых
Соборный день памяти всех святых, связанных с Липецкой землей. В храмах совершаются торжественные богослужения.
День памяти святых девиц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
Сестры-мученицы пострадали в начале IV века за отказ отречься от христианской веры. Их почитают как целительниц; верующие молятся им об исцелении и укреплении в испытаниях.
Необычные праздники 23 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День рождения жевательной резинки. Считается, что 23 сентября 1848 года американец Джон Куртис изготовил первую коммерческую жвачку из смолы и парафина.
Мабон. Один из восьми главных праздников в современном язычестве и викке, связанный с осенним равноденствием.
Праздник Сэдэ в зороастризме. Древний праздник, отмечаемый, когда Солнце входит в знак Весов. Связан с огнем, очищением и началом нового цикла.
День чайных драконов. Неформальный праздник для любителей чая и фантазийных образов.
День песочных часов. Посвящен древнему прибору для измерения времени.
День приправы заатар. Необычный гастрономический праздник, посвященный ближневосточной смеси трав.
День красной рябины. Неформальный праздник, связанный с созреванием рябины и народными традициями ее сбора.
Народные праздники и приметы на сегодня 23 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Петр и Павел Рябинники. День памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских.
К этому времени рябина после первых заморозков становилась слаще, и начинали активно собирать ягоды. Говорили, что дерево отмечает свои именины. Часть гроздьев обязательно оставляли на ветках для птиц.
Если рябина уродилась обильно — зима будет суровой и снежной.
Много ягод на рябине предвещает морозную зиму, а скудный урожай — мягкую.
Дождь в этот день обещает долгую и теплую осень.
Ягоды рябины, собранные 23 сентября, считались особенно целебными; из них готовили квас и настойки от простуды.
Кто родился в этот день
23 сентября родились многие известные люди:
Алексей Суворин (1834). Русский журналист, издатель, театральный критик и драматург. Основатель и владелец одной из самых влиятельных газет «Новое время», крупный книгоиздатель своего времени.
Клавдия Еланская (1898). Советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Более полувека служила во МХАТе, прославилась ролями в классическом репертуаре и получила Сталинскую премию.
Надежда Кошеверова (1902). Советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Эдвард Радзинский (1936). Российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий. Автор популярных исторических книг о Николае II, Сталине, Распутине и других ключевых фигурах российской истории.
Хулио Иглесиас (1943). Испанский певец, один из самых коммерчески успешных исполнителей в мире. Про
Алексей Долматов (Гуф) (1979). Российский рэп-исполнитель и автор текстов, один из основателей группы Centr.