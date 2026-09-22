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23 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

23 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 23 сентября отмечают Международный день жестовых языков и День осеннего равноденствия. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 23 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 23 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День информационных подразделений МВД РФ

Праздник учрежден приказом МВД в 2000 году и приурочен к утверждению 23 сентября 1918 года «Положения о статистическом отделе» НКВД РСФСР. Сотрудники информационных центров занимаются сбором, анализом и хранением данных о преступности, ведут оперативные и криминалистические учеты.

День Дорожных войск ВС РФ (День военных дорожников)

Дата связана с приказом М. И. Кутузова от 11 (23) сентября 1812 года о создании пионерных рот для военно-дорожных работ. Военные дорожники обеспечивают строительство, ремонт и содержание дорог и мостов в интересах армии.

День рождения поисковой системы «Яндекс»

23 сентября 1997 года на выставке Softool была официально представлена поисковая система Yandex.ru. С тех пор эта дата считается днем рождения компании, которая выросла из поисковика в крупную технологическую экосистему.

Международные праздники 23 сентября

В мире 23 сентября отмечают следующие международные дни:

Международный день жестовых языков

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году по инициативе Всемирной федерации глухих. Дата выбрана в честь создания в 1951 году Всемирной федерации глухих. 

День осеннего равноденствия

Астрономическое событие, когда Солнце пересекает небесный экватор и продолжительность дня и ночи практически равна. В Северном полушарии начинается астрономическая осень. 

День борьбы с незавершением детьми средней школы

Международная инициатива, направленная на привлечение внимания к проблеме раннего ухода подростков из школы. 

День образовательных технологий

Посвящен развитию и внедрению современных технологий в обучение. 

День синдрома беспокойных ног

Медицинский день, призванный повысить осведомленность о неврологическом расстройстве, вызывающем неприятные ощущения в ногах и нарушающем сон. 

Международный день шашек

Неформальный международный праздник, посвященный одной из старейших настольных игр. 

Какие даты отмечают 23 сентября в других странах

В отдельных странах 23 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День государственного языка, Кыргызстан. Отмечается в честь принятия в 1989 году закона «О государственном языке Киргизской ССР». 

  • Национальный день памяти жертв Холокоста, Литва. День связан с началом ликвидации Вильнюсского гетто в 1943 году. Проходят траурные церемонии и мероприятия памяти.

  • Национальный день мороженого, Бразилия. Неформальный праздник, когда бразильцы особенно активно едят мороженое и устраивают тематические акции.

  • День осеннего равноденствия, Япония. Государственный праздник Сюбун-но-хи, в который  принято навещать могилы предков, проводить семейные встречи и наслаждаться осенней природой.

  • День гастрономии, Франция. Праздник французской кухни и кулинарных традиций. 

  • День политических прав женщин и День общественных библиотек, Аргентина. Две памятные даты, посвященные борьбе женщин за избирательные права и роли библиотек в обществе.

  • День благословенного дождя, Бутан. Традиционный праздник, связанный с сельскохозяйственным циклом и благодарностью за дожди, необходимые для урожая.

  • День зеленого кофе, Италия. Посвящен сырым кофейным зернам и культуре кофе. Проходят дегустации и мероприятия для любителей напитка.

  • Праздник святой Феклы, Испания. Локальный религиозный праздник в честь святой, отмечаемый в ряде регионов с процессиями и народными гуляниями.

  • День освобождения Чуука, Микронезия. Памятная дата, связанная с историей острова Чуук.

  • Национальный день, Саудовская Аравия. Государственный праздник, посвященный объединению страны.

  • День мучеников, Индия. День памяти героев, пожертвовавших жизнью за независимость и свободу страны.

  • День Грито-де-Ларес, Пуэрто-Рико. Отмечается в память о восстании 1868 года в городе Ларес против испанского колониального правления.

Церковные праздники 23 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День памяти преподобного Павла Печерского, Послушливого

Святой жил в XIII–XIV веках в Киево-Печерской лавре, прославился исключительным послушанием и смирением. Верующие обращаются к нему с молитвами о кротости и укреплении в вере.

Собор Липецких святых

Соборный день памяти всех святых, связанных с Липецкой землей. В храмах совершаются торжественные богослужения.

День памяти святых девиц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры

Сестры-мученицы пострадали в начале IV века за отказ отречься от христианской веры. Их почитают как целительниц; верующие молятся им об исцелении и укреплении в испытаниях.

Необычные праздники 23 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День рождения жевательной резинки. Считается, что 23 сентября 1848 года американец Джон Куртис изготовил первую коммерческую жвачку из смолы и парафина. 

  • Мабон. Один из восьми главных праздников в современном язычестве и викке, связанный с осенним равноденствием. 

  • Праздник Сэдэ в зороастризме. Древний праздник, отмечаемый, когда Солнце входит в знак Весов. Связан с огнем, очищением и началом нового цикла.

  • День чайных драконов. Неформальный праздник для любителей чая и фантазийных образов. 

  • День песочных часов. Посвящен древнему прибору для измерения времени. 

  • День приправы заатар. Необычный гастрономический праздник, посвященный ближневосточной смеси трав. 

  • День красной рябины. Неформальный праздник, связанный с созреванием рябины и народными традициями ее сбора.

Народные праздники и приметы на сегодня 23 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю —  Петр и Павел Рябинники. День памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских.

  • К этому времени рябина после первых заморозков становилась слаще, и начинали активно собирать ягоды. Говорили, что дерево отмечает свои именины. Часть гроздьев обязательно оставляли на ветках для птиц.

  • Если рябина уродилась обильно — зима будет суровой и снежной.

  • Много ягод на рябине предвещает морозную зиму, а скудный урожай — мягкую.

  • Дождь в этот день обещает долгую и теплую осень.

  • Ягоды рябины, собранные 23 сентября, считались особенно целебными; из них готовили квас и настойки от простуды.

Кто родился в этот день

23 сентября родились многие известные люди:

  • Алексей Суворин (1834). Русский журналист, издатель, театральный критик и драматург. Основатель и владелец одной из самых влиятельных газет «Новое время», крупный книгоиздатель своего времени.

  • Клавдия Еланская (1898). Советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Более полувека служила во МХАТе, прославилась ролями в классическом репертуаре и получила Сталинскую премию.

  • Надежда Кошеверова (1902). Советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР. 

  • Эдвард Радзинский (1936). Российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий. Автор популярных исторических книг о Николае II, Сталине, Распутине и других ключевых фигурах российской истории.

  • Хулио Иглесиас (1943). Испанский певец, один из самых коммерчески успешных исполнителей в мире. Про

  • Алексей Долматов (Гуф) (1979). Российский рэп-исполнитель и автор текстов, один из основателей группы Centr

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