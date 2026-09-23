24 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 24 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День системного аналитика в России
Профессиональный праздник специалистов, которые анализируют бизнес-процессы и создают эффективные IT-решения для компаний. Дата закрепилась в начале 2000-х годов по инициативе сообщества и отмечается встречами, конференциями и обменом опытом среди аналитиков, разработчиков и IT-директоров.
День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым
24 сентября 1992 года Верховный Совет Крыма утвердил флаг и герб полуострова как государственные символы. Белый цвет на флаге подчеркивает равенство народов и культур Крыма, а праздник напоминает о важности региональной символики и единства.
Международные праздники 24 сентября
В мире 24 сентября отмечают следующие международные дни:
Международный день караванщика
Профессиональный праздник участников транспортных колонн, дальнобойщиков, экипажей торговых судов и кораблей эскорта. Учрежден в 1995 году Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций. Дата связана с днем рождения мореплавателя Уильяма Адамса — первого британца, достигшего берегов Японии.
Всемирный день моря
Учрежден Международной морской организацией и отмечается в последний четверг сентября (в 2026 году — 24 сентября). Цель — привлечь внимание к безопасности мореплавания, защите океанов от загрязнения и роли морского транспорта в мировой экономике. Проходят конференции, акции и тематические кампании.
Всемирный день бестраншейных технологий
Посвящен современным методам прокладки коммуникаций без рытья траншей.
Всемирный день против патентов на программное обеспечение
Неофициальная дата, поддерживаемая сообществом разработчиков и активистов. Призывает к свободному обмену знаниями в IT и обсуждению ограничений патентной системы на софт.
Какие праздники отмечают 24 сентября в других странах
В отдельных странах 24 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День семьи, мира и согласия, Кыргызстан. Национальный праздник, подчеркивающий ценность семейных уз, согласия в обществе и мирного сосуществования.
День Республики, Тринидад и Тобаго. Отмечает провозглашение республики и переход к независимому государственному устройству.
День независимости от Португалии, Гвинея-Бисау. Праздник в честь обретения независимости.
День наследия, ЮАР. Посвящен сохранению культурного и исторического наследия страны.
День сельского хозяйства, Индонезия. Отмечает вклад фермеров и аграрного сектора в экономику страны.
День вооруженных сил, Перу. День воинской славы и чествования военнослужащих. Включает парады, церемонии и памятные мероприятия.
День Новой Каледонии. Региональный праздник, связанный с историей и самобытностью территории.
День Конституции, Камбоджа. Праздник в честь принятия Основного закона страны.
Церковные праздники 24 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Праздник иконы Божией Матери Казанская (Каплуновская)
День почитания чудотворного образа, явившегося в XVII веке. Верующие обращаются к иконе с молитвами о защите, исцелении и помощи в трудных обстоятельствах; в храмах служат праздничные богослужения.
День памяти преподобной Феодоры Александрийской Младшей
Святая V века, прославившаяся подвигом покаяния и монашеской жизни. Верующие вспоминают ее духовный путь и молятся о силе преодолевать свои слабости.
День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
Основатели Валаамского монастыря, прославленные как чудотворцы. В этот день особенно почитают Валаамскую обитель и просят святых о заступничестве.
День памяти преподобномученицы Ии Персидской
Святая, пострадавшая за веру в IV веке. Ее память напоминает о стойкости и верности христианским идеалам.
День памяти преподобного Силуана Афонского
Афонский подвижник XX века, известный своими духовными наставлениями о любви к Богу и ближним. Верующие читают его труды и молятся о мире в душе.
Необычные праздники 24 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Праздник законченности дел. Неофициальный день, когда предлагают завершить незакрытые задачи, подвести итоги и почувствовать удовлетворение от сделанного.
День незапланированных безумств. Призыв позволить себе спонтанные поступки и небольшие приключения.
Осенины у славян. Народный повод, связанный с прощанием с бабьим летом и встречей настоящей осени.
Всемирный день Болливуда. Неформальный праздник индийского кино.
Народные праздники и приметы на сегодня 24 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Федорины вечерки. Народное название дня в честь преподобной Феодоры.
На Руси считали, что в это время заканчивается бабье лето, начинается слякоть и дожди. День считался временем подведения итогов осенних трудов.
Женщины собирались на капустные вечерки — рубили и квасили капусту на зиму, а мужчины варили пиво.
Если на Федору идет дождь, осень будет сырой и затяжной.
Ясная погода в этот день обещала сухую и теплую осень.
Хороший урожай капусты в этот период считался знаком сытой зимы.
Нельзя было бить стеклянную посуду, это могло привести к ссорам в семье.
Кто родился в этот день
24 сентября родились многие известные люди:
Григорий Потемкин (1739). Российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, фаворит Екатерины II. Создатель Черноморского флота, сыграл ключевую роль в освоении Новороссии и Крыма.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд (1896). Американский писатель, классик литературы «потерянного поколения». Автор романов «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна», яркий хронист эпохи джаза.
Константин Черненко (1911). Советский партийный и государственный деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1984–1985 годах. Один из последних лидеров советской эпохи.
Герард Васильев (1935). Народный артист РСФСР, солист Московского театра оперетты. Исполнил множество главных партий в классических и современных опереттах и мюзиклах.
Игорь Ясулович (1941). Народный артист России, актер театра и кино, педагог. Снялся в десятках фильмов, включая «Бриллиантовая рука», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Гостья из будущего».
Лариса Рубальская (1945). Российская поэтесса, автор текстов популярных песен, переводчица. Ее стихи исполняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и многие другие артисты.