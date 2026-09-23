24 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

24 сентября 1992 года Верховный Совет Крыма утвердил флаг и герб полуострова как государственные символы. Белый цвет на флаге подчеркивает равенство народов и культур Крыма, а праздник напоминает о важности региональной символики и единства.

День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым

Профессиональный праздник специалистов, которые анализируют бизнес-процессы и создают эффективные IT-решения для компаний. Дата закрепилась в начале 2000-х годов по инициативе сообщества и отмечается встречами, конференциями и обменом опытом среди аналитиков, разработчиков и IT-директоров.

День системного аналитика в России

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 24 сентября

Неофициальная дата, поддерживаемая сообществом разработчиков и активистов. Призывает к свободному обмену знаниями в IT и обсуждению ограничений патентной системы на софт.

Всемирный день против патентов на программное обеспечение

Учрежден Международной морской организацией и отмечается в последний четверг сентября (в 2026 году — 24 сентября). Цель — привлечь внимание к безопасности мореплавания, защите океанов от загрязнения и роли морского транспорта в мировой экономике. Проходят конференции, акции и тематические кампании.

Профессиональный праздник участников транспортных колонн, дальнобойщиков, экипажей торговых судов и кораблей эскорта. Учрежден в 1995 году Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций. Дата связана с днем рождения мореплавателя Уильяма Адамса — первого британца, достигшего берегов Японии.

День Конституции, Камбоджа . Праздник в честь принятия Основного закона страны.

День Новой Каледонии . Региональный праздник, связанный с историей и самобытностью территории.

День вооруженных сил, Перу . День воинской славы и чествования военнослужащих. Включает парады, церемонии и памятные мероприятия.

День сельского хозяйства, Индонезия . Отмечает вклад фермеров и аграрного сектора в экономику страны.

День наследия, ЮАР . Посвящен сохранению культурного и исторического наследия страны.

День независимости от Португалии, Гвинея-Бисау . Праздник в честь обретения независимости.

День Республики, Тринидад и Тобаго . Отмечает провозглашение республики и переход к независимому государственному устройству.

День семьи, мира и согласия, Кыргызстан . Национальный праздник, подчеркивающий ценность семейных уз, согласия в обществе и мирного сосуществования.

В отдельных странах 24 сентября приурочена к своим национальным событиям:

Какие праздники отмечают 24 сентября в других странах

Церковные праздники 24 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Праздник иконы Божией Матери Казанская (Каплуновская)

День почитания чудотворного образа, явившегося в XVII веке. Верующие обращаются к иконе с молитвами о защите, исцелении и помощи в трудных обстоятельствах; в храмах служат праздничные богослужения.

День памяти преподобной Феодоры Александрийской Младшей

Святая V века, прославившаяся подвигом покаяния и монашеской жизни. Верующие вспоминают ее духовный путь и молятся о силе преодолевать свои слабости.

День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

Основатели Валаамского монастыря, прославленные как чудотворцы. В этот день особенно почитают Валаамскую обитель и просят святых о заступничестве.

День памяти преподобномученицы Ии Персидской

Святая, пострадавшая за веру в IV веке. Ее память напоминает о стойкости и верности христианским идеалам.

День памяти преподобного Силуана Афонского