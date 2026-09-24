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25 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

25 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 25 сентября отмечают День памяти полководца Багратиона, Всемирный день мечты и Всемирный день фармацевта. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 25 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 25 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День памяти Петра Ивановича Багратиона

Дата приурочена к годовщине смерти одного из лучших полководцев Отечественной войны 1812 года. В Бородинском сражении князь получил тяжелое ранение и скончался 25 сентября 1812 года. Ежегодно на Бородинском поле у батареи Раевского проходят торжественные церемонии с возложением цветов, салютом и историческими чтениями.

Международные праздники 25 сентября

В мире 25 сентября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день мечты

Праздник основан в 2012 году педагогом и стратегом Озиомой Эгвуонву. Цель — вдохновлять людей не бояться мечтать и делать первые шаги к осуществлению своих желаний. В этот день устраивают виртуальные и очные мероприятия, создают доски визуализации и делятся мечтами в социальных сетях.

Всемирный день фармацевта

Учрежден в 2009 году Международной фармацевтической федерацией и отмечается с 2010 года. Дата выбрана в честь основания организации 25 сентября 1912 года. Праздник подчеркивает роль фармацевтов в системе здравоохранения и объединяет миллионы специалистов по всему миру.

Всемирный день легких

Запущен в 2017 году Форумом международных респираторных обществ. Цель — повысить осведомленность о здоровье органов дыхания, профилактике пневмонии, ХОБЛ, астмы и рака легких. В этот день проводят просветительские акции и кампании о вреде курения.

Какие праздники отмечают 25 сентября в других странах

В отдельных странах 25 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • Праздник середины осени, Китай. Отмечается в 15-й день 8-го лунного месяца. Это день поклонения Луне, благодарности за урожай и семейных встреч. 

  • Чхусок , Южная Корея. Один из главных праздников года, посвященный урожаю и предкам. Семьи собираются вместе, готовят сонпхен (рисовые пирожки) и посещают могилы родственников. 

  • Национальный день комиксов, США. Дата связана с выходом первых комиксов и популяризацией жанра. 

  • День бутерброда, Германия. Неформальный праздник, посвященный любимому простому блюду. 

  • День вооруженных сил и День революции, Мозамбик. Национальный праздник, связанный с историей борьбы за независимость и развитием армии страны.

  • День признания харки, Франция. Памятная дата, посвященная алжирцам, сражавшимся на стороне Франции во время войны за независимость Алжира.

Церковные праздники 25 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Последний день попразднства двунадесятого праздника, начавшегося 21 сентября. В храмах звучат те же песнопения и молитвы, что и в сам день Рождества Богородицы, верующие благодарят за рождение Девы Марии.

Священномученик Автоном, епископ Италийский

Пострадал за веру в 313 году во время гонений императора Диоклетиана. Был вынужден покинуть Италию и принял мученическую смерть в Вифинии.

Преподобный Афанасий Высоцкий, Серпуховской чудотворец

Ученик преподобного Сергия Радонежского, основатель Высоцкого монастыря. Известен книжными трудами и духовным наставничеством.

Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского

В 1704 году мощи сибирского праведника XVII века были торжественно перенесены в Свято-Никольский Верхотурский монастырь. Святой почитается как покровитель Урала.

Преподобный Вассиан Тиксненский

Русский подвижник XVII века, основатель монастыря на реке Тиксне.

Необычные праздники 25 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День тикающих часов. Напоминает о скоротечности времени. 

  • День любовной записки. Повод написать или оставить милое послание близкому человеку. 

  • День «Обними вегетарианца». Неформальный праздник поддержки людей, отказавшихся от мяса. День груши. Посвящен любимому осеннему фрукту. 

  • Международный день осведомленности об атаксии. Цель — рассказать о редком неврологическом заболевании и поддержать пациентов и их семьи.

  • День математических рассказов. Повод вспомнить забавные задачи и истории, связанные с числами и логикой.

Народные праздники и приметы на сегодня 25 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю —  Артамон Змеевик. По поверьям, в этот день змеи последний раз выползают на поверхность и уползают в норы до весны. Крестьяне считали день опасным и старались не ходить в лес и на болота.

  • Если змея заползала во двор, ее нужно было покормить молоком или яйцом — это сулило удачу.

  • Если дубы и березы уже полностью сбросили листву — зима будет мягкой; если листья еще держатся — жди сильных морозов.

  • Гром в этот день предвещал теплую и долгую осень, а дождь — затяжную и морозную зиму.

  • Встреча с зайцем сулила охотникам удачный промысел и сытую зиму.

Кто родился в этот день

25 сентября родились многие известные люди:

  • Михаил Огинский (1765). Польский композитор и политический деятель, автор знаменитого «Полонеза Огинского», который стал одним из символов романтической музыки.

  • Николай Раевский (1771). Русский генерал, герой Отечественной войны 1812 года. Особенно прославился в Бородинском сражении, где его батарея стала одним из ключевых пунктов обороны.

  • Дмитрий Шостакович (1906). Великий советский композитор, автор 15 симфоний, в том числе знаменитой Седьмой («Ленинградской»). Один из самых значительных музыкантов XX века.

  • Сергей Бондарчук (1920). Советский актер и режиссер, народный артист СССР. Поставил эпическую киноэпопею «Война и мир», получившую «Оскар».

  • Артур Чилингаров (1939). Полярный исследователь, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, член-корреспондент РАН.

  • Майкл Дуглас (1944). Американский актер и продюсер, лауреат «Оскара». Известен ролями в фильмах «Основной инстинкт», «Уолл-стрит» и «Форрест Гамп».

  • Уилл Смит (1968). Американский актер, музыкант и продюсер. Звезда фильмов «День независимости», «Люди в черном» и «Король Ричард», за который получил «Оскар».

  • Кэтрин Зета-Джонс (1969). Британская актриса, лауреат «Оскара» за роль в мюзикле «Чикаго». 

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