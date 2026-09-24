25 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 25 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День памяти Петра Ивановича Багратиона
Дата приурочена к годовщине смерти одного из лучших полководцев Отечественной войны 1812 года. В Бородинском сражении князь получил тяжелое ранение и скончался 25 сентября 1812 года. Ежегодно на Бородинском поле у батареи Раевского проходят торжественные церемонии с возложением цветов, салютом и историческими чтениями.
Международные праздники 25 сентября
В мире 25 сентября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день мечты
Праздник основан в 2012 году педагогом и стратегом Озиомой Эгвуонву. Цель — вдохновлять людей не бояться мечтать и делать первые шаги к осуществлению своих желаний. В этот день устраивают виртуальные и очные мероприятия, создают доски визуализации и делятся мечтами в социальных сетях.
Всемирный день фармацевта
Учрежден в 2009 году Международной фармацевтической федерацией и отмечается с 2010 года. Дата выбрана в честь основания организации 25 сентября 1912 года. Праздник подчеркивает роль фармацевтов в системе здравоохранения и объединяет миллионы специалистов по всему миру.
Всемирный день легких
Запущен в 2017 году Форумом международных респираторных обществ. Цель — повысить осведомленность о здоровье органов дыхания, профилактике пневмонии, ХОБЛ, астмы и рака легких. В этот день проводят просветительские акции и кампании о вреде курения.
Какие праздники отмечают 25 сентября в других странах
В отдельных странах 25 сентября приурочена к своим национальным событиям:
Праздник середины осени, Китай. Отмечается в 15-й день 8-го лунного месяца. Это день поклонения Луне, благодарности за урожай и семейных встреч.
Чхусок , Южная Корея. Один из главных праздников года, посвященный урожаю и предкам. Семьи собираются вместе, готовят сонпхен (рисовые пирожки) и посещают могилы родственников.
Национальный день комиксов, США. Дата связана с выходом первых комиксов и популяризацией жанра.
День бутерброда, Германия. Неформальный праздник, посвященный любимому простому блюду.
День вооруженных сил и День революции, Мозамбик. Национальный праздник, связанный с историей борьбы за независимость и развитием армии страны.
День признания харки, Франция. Памятная дата, посвященная алжирцам, сражавшимся на стороне Франции во время войны за независимость Алжира.
Церковные праздники 25 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
Последний день попразднства двунадесятого праздника, начавшегося 21 сентября. В храмах звучат те же песнопения и молитвы, что и в сам день Рождества Богородицы, верующие благодарят за рождение Девы Марии.
Священномученик Автоном, епископ Италийский
Пострадал за веру в 313 году во время гонений императора Диоклетиана. Был вынужден покинуть Италию и принял мученическую смерть в Вифинии.
Преподобный Афанасий Высоцкий, Серпуховской чудотворец
Ученик преподобного Сергия Радонежского, основатель Высоцкого монастыря. Известен книжными трудами и духовным наставничеством.
Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского
В 1704 году мощи сибирского праведника XVII века были торжественно перенесены в Свято-Никольский Верхотурский монастырь. Святой почитается как покровитель Урала.
Преподобный Вассиан Тиксненский
Русский подвижник XVII века, основатель монастыря на реке Тиксне.
Необычные праздники 25 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День тикающих часов. Напоминает о скоротечности времени.
День любовной записки. Повод написать или оставить милое послание близкому человеку.
День «Обними вегетарианца». Неформальный праздник поддержки людей, отказавшихся от мяса. День груши. Посвящен любимому осеннему фрукту.
Международный день осведомленности об атаксии. Цель — рассказать о редком неврологическом заболевании и поддержать пациентов и их семьи.
День математических рассказов. Повод вспомнить забавные задачи и истории, связанные с числами и логикой.
Народные праздники и приметы на сегодня 25 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Артамон Змеевик. По поверьям, в этот день змеи последний раз выползают на поверхность и уползают в норы до весны. Крестьяне считали день опасным и старались не ходить в лес и на болота.
Если змея заползала во двор, ее нужно было покормить молоком или яйцом — это сулило удачу.
Если дубы и березы уже полностью сбросили листву — зима будет мягкой; если листья еще держатся — жди сильных морозов.
Гром в этот день предвещал теплую и долгую осень, а дождь — затяжную и морозную зиму.
Встреча с зайцем сулила охотникам удачный промысел и сытую зиму.
Кто родился в этот день
25 сентября родились многие известные люди:
Михаил Огинский (1765). Польский композитор и политический деятель, автор знаменитого «Полонеза Огинского», который стал одним из символов романтической музыки.
Николай Раевский (1771). Русский генерал, герой Отечественной войны 1812 года. Особенно прославился в Бородинском сражении, где его батарея стала одним из ключевых пунктов обороны.
Дмитрий Шостакович (1906). Великий советский композитор, автор 15 симфоний, в том числе знаменитой Седьмой («Ленинградской»). Один из самых значительных музыкантов XX века.
Сергей Бондарчук (1920). Советский актер и режиссер, народный артист СССР. Поставил эпическую киноэпопею «Война и мир», получившую «Оскар».
Артур Чилингаров (1939). Полярный исследователь, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, член-корреспондент РАН.
Майкл Дуглас (1944). Американский актер и продюсер, лауреат «Оскара». Известен ролями в фильмах «Основной инстинкт», «Уолл-стрит» и «Форрест Гамп».
Уилл Смит (1968). Американский актер, музыкант и продюсер. Звезда фильмов «День независимости», «Люди в черном» и «Король Ричард», за который получил «Оскар».
Кэтрин Зета-Джонс (1969). Британская актриса, лауреат «Оскара» за роль в мюзикле «Чикаго».