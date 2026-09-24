25 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Дата приурочена к годовщине смерти одного из лучших полководцев Отечественной войны 1812 года. В Бородинском сражении князь получил тяжелое ранение и скончался 25 сентября 1812 года. Ежегодно на Бородинском поле у батареи Раевского проходят торжественные церемонии с возложением цветов, салютом и историческими чтениями.

Международные праздники 25 сентября

В мире 25 сентября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день мечты

Праздник основан в 2012 году педагогом и стратегом Озиомой Эгвуонву. Цель — вдохновлять людей не бояться мечтать и делать первые шаги к осуществлению своих желаний. В этот день устраивают виртуальные и очные мероприятия, создают доски визуализации и делятся мечтами в социальных сетях.

Всемирный день фармацевта

Учрежден в 2009 году Международной фармацевтической федерацией и отмечается с 2010 года. Дата выбрана в честь основания организации 25 сентября 1912 года. Праздник подчеркивает роль фармацевтов в системе здравоохранения и объединяет миллионы специалистов по всему миру.

Всемирный день легких