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Общество
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26 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

26 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 26 сентября отмечают Европейский день языков и Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 26 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 26 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День рождения Байкальского заповедника

26 сентября 1969 года был организован Байкальский государственный природный биосферный заповедник. Дата стала поводом напоминать о необходимости сохранения уникальной природы озера Байкал и его окрестностей.

Международные праздники 26 сентября

В мире 26 сентября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день контрацепции

Праздник учрежден в 2007 году по инициативе международных организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья. Его цель — повысить осведомленность о методах планирования семьи и снизить число незапланированных беременностей.

Европейский день языков

Дата провозглашена Советом Европы в 2001 году. Праздник призван подчеркнуть ценность языкового разнообразия Европы и поощрить изучение иностранных языков в любом возрасте.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году в память о встрече высокого уровня по ядерному разоружению. День напоминает об угрозе ядерного оружия и необходимости его полной ликвидации.

Всемирный день здоровья окружающей среды

Инициатива возникла в 2011 году в Индонезии. Праздник акцентирует внимание на связи состояния окружающей среды и здоровья человека, включая качество воздуха, воды и влияние экологии на благополучие.

Какие праздники отмечают 26 сентября в других странах

В отдельных странах 26 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День Сентябрьской революции, Йемен. Национальный праздник, посвященный событиям 26 сентября 1962 года, когда военный переворот положил конец монархии и привел к провозглашению Йеменской Арабской Республики. 

  • День национального флага, Эквадор. Дата связана с утверждением государственного флага страны. 

  • Национальный день доминиона, Новая Зеландия. Праздник напоминает о получении Новой Зеландией статуса доминиона 26 сентября 1907 года. 

Церковные праздники 26 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Священномученик Корнилий Сотник

Церковь вспоминает римского центуриона I века, одного из первых язычников, принявших христианство. После крещения он проповедовал веру и принял мученическую смерть. Верующие посещают храмы и молятся о твердости в вере.

Великомученица Кетевана

Грузинская царица Кахети, принявшая мученическую смерть в 1624 году за отказ отречься от православия. Ее память особенно почитается в Грузии и среди православных верующих.

Икона Богородицы Дубовичская

День памяти чудотворного образа, связанного с событиями и преданиями православной традиции. Верующие обращаются к иконе с молитвами о защите и помощи.

Необычные праздники 26 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День встречи со старыми друзьями. Неофициальный праздник, призывающий вспомнить давних приятелей, написать или встретиться. 

  • День рождения граммофона. Дата связана с изобретением Томаса Эдисона, которое изменило способ записи и воспроизведения звука. 

  • День любовной записки. Повод написать теплые слова близкому человеку и передать их лично или оставить в неожиданном месте.

  • День «Обними вегетарианца». Легкий и дружелюбный праздник, посвященный поддержке людей, отказавшихся от мяса, и обсуждению растительного питания.

Народные праздники и приметы на сегодня 26 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю Корнилье. В народном календаре день памяти святого Корнилия связывали с окончанием уборки корнеплодов — репы, моркови, свеклы и редьки. 

  • Если в Корнилье шел теплый дождь, ждали хорошего урожая на следующий год.

  • Красная луна предвещала сильный ветер и ненастье.

  • Если к этому дню грачи уже улетали на юг, ждали скорых холодов и первого снега.

  • Линька кур и уток считалась приметой теплой зимы.

Кто родился в этот день

26 сентября родились многие известные люди:

  • Иван Павлов (1849). Русский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности и условных рефлексах. Лауреат Нобелевской премии 1904 года за исследования в области физиологии пищеварения.

  • Томас Стернз Элиот (1888). Американо-британский поэт, драматург и литературный критик, один из ключевых представителей модернизма. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1948 года, автор поэмы «Бесплодная земля».

  • Джордж Гершвин (1898). Американский композитор и пианист, соединивший джаз с классической традицией. Автор «Рапсодии в стиле блюз» и оперы «Порги и Бесс».

  • Олег Басилашвили (1934). Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Известен ролями в фильмах «Служебный роман», «Осенний марафон» и «Вокзал для двоих».

  • Серена Уильямс (1981). Американская теннисистка, одна из величайших спортсменок в истории. 23-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде и четырехкратная олимпийская чемпионка.

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