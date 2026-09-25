26 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 26 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День рождения Байкальского заповедника
26 сентября 1969 года был организован Байкальский государственный природный биосферный заповедник. Дата стала поводом напоминать о необходимости сохранения уникальной природы озера Байкал и его окрестностей.
Международные праздники 26 сентября
В мире 26 сентября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день контрацепции
Праздник учрежден в 2007 году по инициативе международных организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья. Его цель — повысить осведомленность о методах планирования семьи и снизить число незапланированных беременностей.
Европейский день языков
Дата провозглашена Советом Европы в 2001 году. Праздник призван подчеркнуть ценность языкового разнообразия Европы и поощрить изучение иностранных языков в любом возрасте.
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году в память о встрече высокого уровня по ядерному разоружению. День напоминает об угрозе ядерного оружия и необходимости его полной ликвидации.
Всемирный день здоровья окружающей среды
Инициатива возникла в 2011 году в Индонезии. Праздник акцентирует внимание на связи состояния окружающей среды и здоровья человека, включая качество воздуха, воды и влияние экологии на благополучие.
Какие праздники отмечают 26 сентября в других странах
В отдельных странах 26 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День Сентябрьской революции, Йемен. Национальный праздник, посвященный событиям 26 сентября 1962 года, когда военный переворот положил конец монархии и привел к провозглашению Йеменской Арабской Республики.
День национального флага, Эквадор. Дата связана с утверждением государственного флага страны.
Национальный день доминиона, Новая Зеландия. Праздник напоминает о получении Новой Зеландией статуса доминиона 26 сентября 1907 года.
Церковные праздники 26 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Священномученик Корнилий Сотник
Церковь вспоминает римского центуриона I века, одного из первых язычников, принявших христианство. После крещения он проповедовал веру и принял мученическую смерть. Верующие посещают храмы и молятся о твердости в вере.
Великомученица Кетевана
Грузинская царица Кахети, принявшая мученическую смерть в 1624 году за отказ отречься от православия. Ее память особенно почитается в Грузии и среди православных верующих.
Икона Богородицы Дубовичская
День памяти чудотворного образа, связанного с событиями и преданиями православной традиции. Верующие обращаются к иконе с молитвами о защите и помощи.
Необычные праздники 26 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День встречи со старыми друзьями. Неофициальный праздник, призывающий вспомнить давних приятелей, написать или встретиться.
День рождения граммофона. Дата связана с изобретением Томаса Эдисона, которое изменило способ записи и воспроизведения звука.
День любовной записки. Повод написать теплые слова близкому человеку и передать их лично или оставить в неожиданном месте.
День «Обними вегетарианца». Легкий и дружелюбный праздник, посвященный поддержке людей, отказавшихся от мяса, и обсуждению растительного питания.
Народные праздники и приметы на сегодня 26 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю— Корнилье. В народном календаре день памяти святого Корнилия связывали с окончанием уборки корнеплодов — репы, моркови, свеклы и редьки.
Если в Корнилье шел теплый дождь, ждали хорошего урожая на следующий год.
Красная луна предвещала сильный ветер и ненастье.
Если к этому дню грачи уже улетали на юг, ждали скорых холодов и первого снега.
Линька кур и уток считалась приметой теплой зимы.
Кто родился в этот день
26 сентября родились многие известные люди:
Иван Павлов (1849). Русский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности и условных рефлексах. Лауреат Нобелевской премии 1904 года за исследования в области физиологии пищеварения.
Томас Стернз Элиот (1888). Американо-британский поэт, драматург и литературный критик, один из ключевых представителей модернизма. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1948 года, автор поэмы «Бесплодная земля».
Джордж Гершвин (1898). Американский композитор и пианист, соединивший джаз с классической традицией. Автор «Рапсодии в стиле блюз» и оперы «Порги и Бесс».
Олег Басилашвили (1934). Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Известен ролями в фильмах «Служебный роман», «Осенний марафон» и «Вокзал для двоих».
Серена Уильямс (1981). Американская теннисистка, одна из величайших спортсменок в истории. 23-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде и четырехкратная олимпийская чемпионка.