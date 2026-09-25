Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

26 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 26 сентября отмечают Европейский день языков и Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 26 сентября.