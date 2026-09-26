27 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 27 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День воспитателя и всех дошкольных работников
Профессиональный праздник педагогов детских садов. Учреждён в 2004 году по инициативе педагогических изданий, официальный статус получил в 2016 году. Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.
День тигра на Дальнем Востоке
Экологический праздник, который отмечают в последнее воскресенье сентября. Появился в 2000 году во Владивостоке по инициативе писателя Владимира Тройнина и фонда «Феникс». Цель — привлечь внимание к сохранению амурского тигра.
День Государственности Республики Саха (Якутия)
Республиканский праздник, посвящённый принятию 27 сентября 1990 года Декларации о государственном суверенитете Якутии.
День машиностроителя
Профессиональный праздник работников машиностроительной отрасли. Отмечается в последнее воскресенье сентября. Учреждён в СССР в 1966 году.
Международные праздники 27 сентября
В мире 27 сентября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день туризма
Учреждён в 1979 году Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации. Дата выбрана в честь принятия Устава организации в 1970 году. Цель праздника — показать вклад туризма в экономику, культуру и взаимопонимание между народами.
Международный день глухих
Отмечается в последнее воскресенье сентября с 1958 года в рамках Международной недели глухих. Праздник посвящён проблемам людей с нарушением слуха и продвижению их прав.
Какие праздники отмечают 27 сентября в других странах
В отдельных странах 27 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День труда, Казахстан. Профессиональный праздник трудящихся, связанный с признанием вклада работников в развитие страны.
День независимости Туркменистана. Национальный праздник, посвящённый провозглашению независимости республики.
Мескель — праздник Мескельского креста, Эфиопия. Религиозный и народный праздник, связанный с обретением Креста Господня.
День Польского подпольного государства. Памятная дата, посвящённая польскому сопротивлению во время Второй мировой войны.
День окончания войны за независимость, Мексика. Историческая дата, связанная с завершением борьбы за независимость страны.
Церковные праздники 27 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Один из двунадесятых праздников Православной церкви. Связан с обретением Креста в 326 году равноапостольной царицей Еленой и его возвращением из персидского плена в VII веке. В храмах совершается торжественный вынос Креста для поклонения. День является постным.
Праздник иконы Божией Матери Леснинская
День почитания чудотворного образа, известного своей помощью верующим.
Праздник иконы Божией Матери Лоретская
День памяти иконы, связанной с католической и православной традицией почитания Богородицы.
Необычные праздники 27 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День чешского пива. Неформальный праздник, который отмечают любители пенного напитка.
День дружбана. Лёгкий праздник, посвящённый близким друзьям.
День подарков миру. Инициатива, призывающая делать добрые дела и дарить что-то полезное окружающим или обществу.
День рождения Google. Неофициальный праздник в честь основания поисковой системы 27 сентября 1998 года.
Народные праздники и приметы на сегодня 27 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Воздвиженье. Считалось третьей встречей осени и началом зазимков.
Если утром на Воздвиженье ударили заморозки — зима будет ранней и суровой.
Северный ветер в этот день обещал тёплое лето на следующий год.
Высоко летят гуси — к высокому весеннему половодью, низко — к малому.
Закрытие Сварги (Вырий). По славянским поверьям, в этот день птицы улетают в тёплые края, а земля готовится к зиме.
В лес ходить не рекомендовали: считалось, что змеи уходят в спячку и могут укусить, а нечистая сила особенно активна.
Кто родился в этот день
27 сентября родились многие известные люди:
Софья Алексеевна Романова (1657). Царевна, дочь Алексея Михайловича, сестра Петра I. В 1682–1689 годах была регентшей при малолетних братьях Иване и Петре и фактически правила Россией.
Альфред Тайер Мэхэн (1840). Американский военно-морской теоретик и историк, контр-адмирал.
Анастасия Цветаева (1894). Русская писательница и мемуаристка, младшая сестра Марины Цветаевой.
Михаил Шуйдин (1922). Советский клоун и акробат-эксцентрик, народный артист РСФСР. Более 30 лет работал на манеже в дуэте с Юрием Никулиным.
Дик Адвокат (1947). Нидерландский футбольный тренер. Возглавлял сборные Нидерландов, России, «Зенит» и другие команды, известен успехами в европейском футболе.
Александр Галибин (1955). Российский актёр театра и кино, режиссёр, народный артист России. Известен ролями в фильмах «Трактир на Пятницкой», «Мастер и Маргарита» и многими театральными постановками.