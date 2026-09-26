27 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 27 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День воспитателя и всех дошкольных работников

Профессиональный праздник педагогов детских садов. Учреждён в 2004 году по инициативе педагогических изданий, официальный статус получил в 2016 году. Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.

День тигра на Дальнем Востоке

Экологический праздник, который отмечают в последнее воскресенье сентября. Появился в 2000 году во Владивостоке по инициативе писателя Владимира Тройнина и фонда «Феникс». Цель — привлечь внимание к сохранению амурского тигра.

День Государственности Республики Саха (Якутия)

Республиканский праздник, посвящённый принятию 27 сентября 1990 года Декларации о государственном суверенитете Якутии.

День машиностроителя