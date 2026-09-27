28 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 28 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День работника атомной промышленности
Профессиональный праздник специалистов атомной отрасли. Учрежден указом Президента России в 2005 году. Дата приурочена к пуску первой в мире атомной электростанции в Обнинске в 1954 году.
День генерального директора
Неофициальный профессиональный праздник руководителей компаний. Появился как инициатива бизнес-сообщества.
День радиоэлектронной разведки Военно-морского флота России
Профессиональный праздник военных специалистов. Отмечается в память о создании подразделений радиоэлектронной разведки на флоте.
День деловой книги в России
Праздник, посвященный литературе по бизнесу, менеджменту и экономике.
День тульского пряника
Региональный гастрономический праздник. Посвящен знаменитому тульскому лакомству. В Туле проходят ярмарки, мастер-классы по росписи пряников и дегустации.
Международные даты 28 сентября
В мире 28 сентября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день борьбы против бешенства
Учрежден Всемирной организацией здравоохранения и Альянсом по контролю бешенства. Цель — повысить осведомленность о болезни, которая ежегодно уносит десятки тысяч жизней, и продвигать вакцинацию животных и людей.
День свободы от голода
Международная дата, направленная на привлечение внимания к проблеме голода в мире.
Международный день всеобщего доступа к информации
Провозглашен ЮНЕСКО. Цель — подчеркнуть важность свободного доступа к информации как права человека и основы демократии.
Международный день права знать
Связан с правом граждан на получение информации от государственных органов. В этот день активисты и организации проводят акции в поддержку прозрачности власти.
Какие праздники отмечают 28 сентября в других странах
В отдельных странах 28 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День работников атомной отрасли, Казахстан. Профессиональный праздник специалистов атомной промышленности республики.
День рождения Конфуция, Китай. Памятная дата в честь великого древнекитайского философа.
День учителя в Тайване. Национальный праздник педагогов.
День государственности и День святого Вацлава, Чехия. Национальный праздник и день памяти святого покровителя Чехии.
День памяти жертв Тускуленай, Литва. Памятная дата, посвященная жертвам массовых расстрелов в годы Второй мировой войны.
День железной дороги, Индонезия. Профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта.
День флага, Таиланд. Национальная дата, посвященная государственному флагу страны.
День боснийцев, Косово. Праздник, отмечаемый боснийской общиной.
День добрососедства, США. Неофициальный праздник, призывающий к дружеским отношениям между соседями.
Церковные праздники 28 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Обретение мощей первомученика и архидиакона Стефана
Православный день памяти святого, который первым из христиан принял мученическую смерть за веру. Верующие вспоминают его подвиг и молятся о укреплении в вере.
Праздник иконы Божией Матери Новоникитская
День почитания чудотворного образа Богородицы.
День памяти великомученика Никиты Готфского
Святой пострадал за веру в IV веке. В народе день связан с началом перелета диких гусей.
Необычные праздники 28 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День рассматривания мелочей. Праздник, призывающий обратить внимание на маленькие детали окружающего мира и найти в них радость.
День рождения ломбарда. Неофициальная дата, посвященная истории ломбардного дела. Любители истории финансов вспоминают, как появилась эта сфера.
День банного веника. Праздник любителей русской бани.
День диких гусей. Экологический и народный праздник, связанный с началом осеннего перелета птиц.
День дабстепа. Неформальный праздник музыкального жанра. Фанаты электронной музыки устраивают вечеринки и делятся треками.
Народные праздники и приметы на сегодня 28 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Никита Гусятник. Народное название дня памяти великомученика Никиты.
Считалось, что именно в этот день дикие гуси начинают улетать в теплые края.
В этот день начинали стричь овец — шерсть считалась особенно крепкой.
Срезали репу и забивали домашних гусей, готовясь к зиме.
Если гуси летели высоко — зима будет мягкой, если низко — суровой и снежной.
Ясная погода на Никиту обещала хорошую осень, а дождь — затяжные ненастья.
Кто родился в этот день
28 сентября родились многие известные люди:
Микеланджело Меризи да Караваджо (1571). Итальянский художник эпохи барокко, реформатор европейской живописи. Создатель реалистического направления, мастер светотени, автор знаменитых картин «Призвание апостола Матфея» и «Положение во гроб».
Надежда Дурова1 (1783). Первая женщина-офицер русской армии, участница Отечественной войны 1812 года, писательница. Служила под именем Александра Александрова, автор знаменитых «Записок кавалерист-девицы».
Анри Муассан (1852). Французский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1906 года. Известен работами по выделению фтора и созданием электрической дуговой печи.
Георгий Товстоногов (1915). Советский театральный режиссер и педагог, народный артист СССР. Долгие годы возглавлял Большой драматический театр в Ленинграде, поставил множество знаковых спектаклей.
Брижит Бардо (1934). Французская актриса, певица и общественная деятельница. Одна из главных секс-символов XX века, звезда фильмов «И Бог создал женщину» и «Бабетта идет на войну».
Владимир Турчинский (1963). Российский спортсмен, телеведущий и актер, известный под прозвищем Динамит.
Федор Емельяненко (1976). Российский спортсмен, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА).
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