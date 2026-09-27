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28 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

28 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 28 сентября отмечают День работника атомной промышленности и Всемирный день борьбы против бешенства. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 28 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 28 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День работника атомной промышленности

Профессиональный праздник специалистов атомной отрасли. Учрежден указом Президента России в 2005 году. Дата приурочена к пуску первой в мире атомной электростанции в Обнинске в 1954 году.

День генерального директора

Неофициальный профессиональный праздник руководителей компаний. Появился как инициатива бизнес-сообщества. 

День радиоэлектронной разведки Военно-морского флота России

Профессиональный праздник военных специалистов. Отмечается в память о создании подразделений радиоэлектронной разведки на флоте.

День деловой книги в России

Праздник, посвященный литературе по бизнесу, менеджменту и экономике. 

День тульского пряника

Региональный гастрономический праздник. Посвящен знаменитому тульскому лакомству. В Туле проходят ярмарки, мастер-классы по росписи пряников и дегустации.

Международные даты 28 сентября

В мире 28 сентября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день борьбы против бешенства

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения и Альянсом по контролю бешенства. Цель — повысить осведомленность о болезни, которая ежегодно уносит десятки тысяч жизней, и продвигать вакцинацию животных и людей.

День свободы от голода

Международная дата, направленная на привлечение внимания к проблеме голода в мире. 

Международный день всеобщего доступа к информации

Провозглашен ЮНЕСКО. Цель — подчеркнуть важность свободного доступа к информации как права человека и основы демократии.

Международный день права знать

Связан с правом граждан на получение информации от государственных органов. В этот день активисты и организации проводят акции в поддержку прозрачности власти.

Какие праздники отмечают 28 сентября в других странах

В отдельных странах 28 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День работников атомной отрасли, Казахстан. Профессиональный праздник специалистов атомной промышленности республики.

  • День рождения Конфуция, Китай. Памятная дата в честь великого древнекитайского философа. 

  • День учителя в Тайване. Национальный праздник педагогов.

  • День государственности и День святого Вацлава, Чехия. Национальный праздник и день памяти святого покровителя Чехии. 

  • День памяти жертв Тускуленай, Литва. Памятная дата, посвященная жертвам массовых расстрелов в годы Второй мировой войны.

  • День железной дороги, Индонезия. Профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта.

  • День флага, Таиланд. Национальная дата, посвященная государственному флагу страны.

  • День боснийцев, Косово. Праздник, отмечаемый боснийской общиной.

  • День добрососедства, США. Неофициальный праздник, призывающий к дружеским отношениям между соседями. 

Церковные праздники 28 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Обретение мощей первомученика и архидиакона Стефана

Православный день памяти святого, который первым из христиан принял мученическую смерть за веру. Верующие вспоминают его подвиг и молятся о укреплении в вере.

Праздник иконы Божией Матери Новоникитская

День почитания чудотворного образа Богородицы.

День памяти великомученика Никиты Готфского

Святой пострадал за веру в IV веке. В народе день связан с началом перелета диких гусей.

Необычные праздники 28 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День рассматривания мелочей. Праздник, призывающий обратить внимание на маленькие детали окружающего мира и найти в них радость.

  • День рождения ломбарда. Неофициальная дата, посвященная истории ломбардного дела. Любители истории финансов вспоминают, как появилась эта сфера.

  • День банного веника. Праздник любителей русской бани. 

  • День диких гусей. Экологический и народный праздник, связанный с началом осеннего перелета птиц.

  • День дабстепа. Неформальный праздник музыкального жанра. Фанаты электронной музыки устраивают вечеринки и делятся треками.

Народные праздники и приметы на сегодня 28 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю  Никита Гусятник. Народное название дня памяти великомученика Никиты.

  • Считалось, что именно в этот день дикие гуси начинают улетать в теплые края.

  • В этот день начинали стричь овец — шерсть считалась особенно крепкой.

  • Срезали репу и забивали домашних гусей, готовясь к зиме.

  • Если гуси летели высоко — зима будет мягкой, если низко — суровой и снежной.

  • Ясная погода на Никиту обещала хорошую осень, а дождь — затяжные ненастья.

Кто родился в этот день

28 сентября родились многие известные люди:

  • Микеланджело Меризи да Караваджо (1571). Итальянский художник эпохи барокко, реформатор европейской живописи. Создатель реалистического направления, мастер светотени, автор знаменитых картин «Призвание апостола Матфея» и «Положение во гроб».

  • Надежда Дурова1 (1783). Первая женщина-офицер русской армии, участница Отечественной войны 1812 года, писательница. Служила под именем Александра Александрова, автор знаменитых «Записок кавалерист-девицы».

  • Анри Муассан (1852). Французский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1906 года. Известен работами по выделению фтора и созданием электрической дуговой печи.

  • Георгий Товстоногов (1915). Советский театральный режиссер и педагог, народный артист СССР. Долгие годы возглавлял Большой драматический театр в Ленинграде, поставил множество знаковых спектаклей.

  • Брижит Бардо (1934). Французская актриса, певица и общественная деятельница. Одна из главных секс-символов XX века, звезда фильмов «И Бог создал женщину» и «Бабетта идет на войну».

  • Владимир Турчинский (1963). Российский спортсмен, телеведущий и актер, известный под прозвищем Динамит. 

  • Федор Емельяненко (1976). Российский спортсмен, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА). 

  1. Внесён в список экстремистов и террористов в РФ
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