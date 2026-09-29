Новая концепции внедрения ИИ в судебную систему

Почему власти задумались о внедрении ИИ
Инициатива выглядит логичной на фоне растущей нагрузки на суды, однако именно масштаб этой нагрузки заставляет внимательнее посмотреть на возможные негативные последствия такой цифровизации.
Переход российских судов к широкому использованию искусственного интеллекта выглядит технологическим проектом, но его главная причина лежит далеко не в сфере погони за прогрессом.
Российские суды объективно захлебываются от нагрузки. В 2024 году суды первой инстанции рассмотрели около 42 млн дел против 39 млн годом ранее. Одновременно система столкнулась с серьезным кадровым дефицитом. Так в арбитражных судах не хватало около 29% судей, в судах общей юрисдикции около 18%.
Таким образом, попытка использовать ИИ – это скорее паллиативный способ компенсировать нехватку людей и денег, чем результат того, что судебная система уже технологически созрела для такого перехода.
Какова альтернатива
Альтернатива внедрению ИИ в принципе известна. Необходимо существенно увеличивать финансирование, повышать привлекательность работы судей и аппарата, закрывать вакансии и одновременно сокращать избыточную процессуальную нагрузку.
Но это значительно дороже и дольше, в то время как ИИ позволяет получить часть эффекта быстрее, прежде всего за счет автоматизации протоколов, поиска практики, анализа материалов дела и подготовки проектов документов.
Однако возникает принципиальный вопрос: насколько быстро технологический инструмент можно встроить в правосудие, где цена ошибки значительно выше, чем в обычном документообороте.
Какие риски несет внедрение ИИ
Концепция признает риск «галлюцинаций» со стороны ИИ, т.е. генерирования и использования несуществующих норм и судебных актов. Однако рассчитывать, что к 2030 году эта проблема будет преодолена, было бы излишним оптимизмом.
Главная проблема на наш взгляд даже не в самой возможности судебной ошибки. Сегодня суд связан законом и требованиями к судебному решению, сформулированными в процессуальном законодательстве и разъяснениях Верховного Суда.
Вместе с тем, для ИИ таких нормативных рамок пока не существует. Если алгоритм предлагает судье вариант решения, основанный на статистике, аналогичных делах и вероятностной модели, остается вопрос в границе между технической помощью и фактическим влиянием на судебное усмотрение.
В каких процессах оправдано внедрение ИИ
Внедрение ИИ в судебную системы было бы оправдано прежде всего там, где он заменяет не судью, а рутинную работу аппарата. Чем ближе технологию подпускают к оценке доказательств, квалификации обстоятельств и содержанию решения, тем жестче должны быть требования к верификации результата, источникам данных и ответственности человека.
При этом объем человеко-часов, затраченных на верификацию процессуальных документом, создаваемых ИИ, может нивелировать, в конечном счете, снижение нагрузки на суды.
Итоги
ИИ действительно может помочь судам в моменте справиться с перегрузкой. Но важно честно понимать, что это не решение кадровой и финансовой проблемы, а способ сделать ее последствия менее болезненными.
И если технология станет оправданием отказа от решения самой проблемы, то паллиатив грозит превратиться в дополнительный источник проблем для отечественного правоприменения.