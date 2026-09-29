Новая концепции внедрения ИИ в судебную систему

Почему власти задумались о внедрении ИИ

Инициатива выглядит логичной на фоне растущей нагрузки на суды, однако именно масштаб этой нагрузки заставляет внимательнее посмотреть на возможные негативные последствия такой цифровизации.

Переход российских судов к широкому использованию искусственного интеллекта выглядит технологическим проектом, но его главная причина лежит далеко не в сфере погони за прогрессом.

Российские суды объективно захлебываются от нагрузки. В 2024 году суды первой инстанции рассмотрели около 42 млн дел против 39 млн годом ранее. Одновременно система столкнулась с серьезным кадровым дефицитом. Так в арбитражных судах не хватало около 29% судей, в судах общей юрисдикции около 18%.

Таким образом, попытка использовать ИИ – это скорее паллиативный способ компенсировать нехватку людей и денег, чем результат того, что судебная система уже технологически созрела для такого перехода.