29 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 29 сентября

Профессиональный праздник врачей, которые занимаются лечением заболеваний уха, горла и носа. Дату приурочили к концу сентября, когда после лета возрастает число простуд и обращений к ЛОР-специалистам. В клиниках коллеги и пациенты поздравляют врачей, устраивают небольшие корпоративные мероприятия.

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Призван обратить внимание на то, что ежегодно теряется или выбрасывается значительная часть произведенного продовольствия.

Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах

Учрежден в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке ВОЗ. С 2011 года отмечается ежегодно 29 сентября. Цель — привлечь внимание к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются главной причиной смертности в мире.

День памяти полицейских, Австралия . День памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.

День изобретателя, Аргентина . Посвящен людям, создающим технические и научные новшества.

День пожарной охраны / День пожарного, Иран . Профессиональный праздник сотрудников противопожарной службы.

Прославление Блаженного Фернандо, Португалия . Религиозный день, связанный с почитанием местного святого.

День победы в битве за Бокерон, Парагвай . Отмечается в память о сражении Чакской войны 1932–1935 годов.

В отдельных странах 29 сентября приурочена к своим национальным событиям:

Какие праздники отмечают 29 сентября в других странах

Церковные праздники 29 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Праздник иконы Божией Матери «Знамение» Каменская

Один из дней почитания чудотворного образа. Верующие молятся перед иконой о защите и помощи.

Праздник иконы Божией Матери «Призри на смирение»

День почитания иконы, к которой обращаются с просьбами о смирении и духовной поддержке.

День памяти святой великомученицы Евфимии Всехвальной

Святая пострадала за веру в начале IV века. Ее память особенно чтится в православной традиции; в этот день совершаются богослужения.

День памяти святителя Фотия Московского, всея России чудотворца.

Святитель был митрополитом Киевским и всея Руси в XV веке, известен трудами по укреплению церкви и миротворческой деятельностью.

День памяти святителя Киприана Московского