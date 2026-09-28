29 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 29 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День отоларинголога
Профессиональный праздник врачей, которые занимаются лечением заболеваний уха, горла и носа. Дату приурочили к концу сентября, когда после лета возрастает число простуд и обращений к ЛОР-специалистам. В клиниках коллеги и пациенты поздравляют врачей, устраивают небольшие корпоративные мероприятия.
Международные праздники 29 сентября
В мире 29 сентября отмечают следующие международные дни:
Всемирный день сердца
Учрежден в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке ВОЗ. С 2011 года отмечается ежегодно 29 сентября. Цель — привлечь внимание к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются главной причиной смертности в мире.
Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Призван обратить внимание на то, что ежегодно теряется или выбрасывается значительная часть произведенного продовольствия.
Какие праздники отмечают 29 сентября в других странах
В отдельных странах 29 сентября приурочена к своим национальным событиям:
День победы в битве за Бокерон, Парагвай. Отмечается в память о сражении Чакской войны 1932–1935 годов.
Прославление Блаженного Фернандо, Португалия. Религиозный день, связанный с почитанием местного святого.
День кофе, США. Неофициальный праздник любителей кофе.
День пожарной охраны / День пожарного, Иран. Профессиональный праздник сотрудников противопожарной службы.
День изобретателя, Аргентина. Посвящен людям, создающим технические и научные новшества.
День памяти полицейских, Австралия. День памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.
День работников дипломатической службы, Таджикистан. Профессиональный праздник дипломатов.
Церковные праздники 29 сентября
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Праздник иконы Божией Матери «Знамение» Каменская
Один из дней почитания чудотворного образа. Верующие молятся перед иконой о защите и помощи.
Праздник иконы Божией Матери «Призри на смирение»
День почитания иконы, к которой обращаются с просьбами о смирении и духовной поддержке.
День памяти святой великомученицы Евфимии Всехвальной
Святая пострадала за веру в начале IV века. Ее память особенно чтится в православной традиции; в этот день совершаются богослужения.
День памяти святителя Фотия Московского, всея России чудотворца.
Святитель был митрополитом Киевским и всея Руси в XV веке, известен трудами по укреплению церкви и миротворческой деятельностью.
День памяти святителя Киприана Московского
Митрополит Киевский и всея Руси, канонизированный за труды по объединению русских земель и духовное наставничество.
Необычные праздники 29 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День осеннего одиночества. Неформальный повод, когда люди размышляют о переменах в природе и личной жизни, делятся настроением в соцсетях.
День «Идущего к реке». Праздник в честь одноименного мема.
День печенья. Неофициальный праздник любителей сладкой выпечки.
Народные праздники и приметы на сегодня 29 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Ефимия, Птичья костка. По поверью, в этот день охотники смотрели на добытых уток и глухарей: по состоянию птиц судили о характере предстоящей зимы.
Если птицы жирные и крупные — зима будет мягкой и сытной. Если тощие — жди суровую и голодную зиму.
Хорошей приметой считалось ясное небо и тихая погода: это обещало благоприятную осень.
Дождь или сильный ветер в этот день предвещали затяжные ненастья.
Кто родился в этот день
29 сентября родились многие известные люди:
Мигель де Сервантес (1547). Испанский писатель, автор знаменитого романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».
Микеланджело да Караваджо (1571). Итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века.
Энрико Ферми (1901). Итальянский и американский физик, один из создателей ядерной физики.
Николай Островский (1904). Советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь».
Алла Демидова (1936). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
Андрей Лысиков (Дельфин) (1971). Российский музыкант, рэп-исполнитель, поэт и композитор. Один из пионеров отечественного хип-хопа, бывший участник группы «Мальчишник».