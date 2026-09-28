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29 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

29 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 29 сентября отмечают День отоларинголога и Всемирный день сердца . Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 29 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 29 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

День отоларинголога

Профессиональный праздник врачей, которые занимаются лечением заболеваний уха, горла и носа. Дату приурочили к концу сентября, когда после лета возрастает число простуд и обращений к ЛОР-специалистам. В клиниках коллеги и пациенты поздравляют врачей, устраивают небольшие корпоративные мероприятия.

Международные праздники 29 сентября

В мире 29 сентября отмечают следующие международные дни:

Всемирный день сердца

Учрежден в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке ВОЗ. С 2011 года отмечается ежегодно 29 сентября. Цель — привлечь внимание к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются главной причиной смертности в мире.

Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Призван обратить внимание на то, что ежегодно теряется или выбрасывается значительная часть произведенного продовольствия.

Какие праздники отмечают 29 сентября в других странах

В отдельных странах 29 сентября приурочена к своим национальным событиям:

  • День победы в битве за Бокерон, Парагвай. Отмечается в память о сражении Чакской войны 1932–1935 годов. 

  • Прославление Блаженного Фернандо, Португалия. Религиозный день, связанный с почитанием местного святого. 

  • День кофе, США. Неофициальный праздник любителей кофе. 

  • День пожарной охраны / День пожарного, Иран. Профессиональный праздник сотрудников противопожарной службы. 

  • День изобретателя, Аргентина. Посвящен людям, создающим технические и научные новшества. 

  • День памяти полицейских, Австралия. День памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

  • День работников дипломатической службы, Таджикистан. Профессиональный праздник дипломатов. 

Церковные праздники 29 сентября

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Праздник иконы Божией Матери «Знамение» Каменская

Один из дней почитания чудотворного образа. Верующие молятся перед иконой о защите и помощи.

Праздник иконы Божией Матери «Призри на смирение»

День почитания иконы, к которой обращаются с просьбами о смирении и духовной поддержке.

День памяти святой великомученицы Евфимии Всехвальной

Святая пострадала за веру в начале IV века. Ее память особенно чтится в православной традиции; в этот день совершаются богослужения.

День памяти святителя Фотия Московского, всея России чудотворца.

Святитель был митрополитом Киевским и всея Руси в XV веке, известен трудами по укреплению церкви и миротворческой деятельностью.

День памяти святителя Киприана Московского

Митрополит Киевский и всея Руси, канонизированный за труды по объединению русских земель и духовное наставничество.

Необычные праздники 29 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День осеннего одиночества. Неформальный повод, когда люди размышляют о переменах в природе и личной жизни, делятся настроением в соцсетях.

  • День «Идущего к реке». Праздник в честь одноименного мема. 

  • День печенья. Неофициальный праздник любителей сладкой выпечки. 

Народные праздники и приметы на сегодня 29 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю —  Ефимия, Птичья костка. По поверью, в этот день охотники смотрели на добытых уток и глухарей: по состоянию птиц судили о характере предстоящей зимы.

  • Если птицы жирные и крупные — зима будет мягкой и сытной. Если тощие — жди суровую и голодную зиму.

  • Хорошей приметой считалось ясное небо и тихая погода: это обещало благоприятную осень.

  • Дождь или сильный ветер в этот день предвещали затяжные ненастья.

Кто родился в этот день

29 сентября родились многие известные люди:

  • Мигель де Сервантес (1547). Испанский писатель, автор знаменитого романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». 

  • Микеланджело да Караваджо (1571). Итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века. 

  • Энрико Ферми (1901). Итальянский и американский физик, один из создателей ядерной физики. 

  • Николай Островский (1904). Советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь». 

  • Алла Демидова (1936). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. 

  • Андрей Лысиков (Дельфин) (1971). Российский музыкант, рэп-исполнитель, поэт и композитор. Один из пионеров отечественного хип-хопа, бывший участник группы «Мальчишник».

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