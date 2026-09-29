Иностранная организация выступает агентом по закупке товара: нужно ли российской компании сдавать налоговый расчет

Когда нужно сдавать налоговый расчет о суммах

Налоговый расчет сумм, выплаченных иностранным организациям, сдают агенты по налогу на прибыль. То есть когда иностранная организация должна уплачивать российский налог на доходы и при этом в РФ у нее нет представительства или филиала.

По п. 1 ст. 306 НК налог на прибыль иностранная организация обязана уплачивать, если получает доходы от источников в РФ. Доходы от источников РФ указаны в ст. 309 НК.