Иностранная организация выступает агентом по закупке товара: нужно ли российской компании сдавать налоговый расчет

Когда нужно сдавать налоговый расчет о суммах
Налоговый расчет сумм, выплаченных иностранным организациям, сдают агенты по налогу на прибыль. То есть когда иностранная организация должна уплачивать российский налог на доходы и при этом в РФ у нее нет представительства или филиала.
По п. 1 ст. 306 НК налог на прибыль иностранная организация обязана уплачивать, если получает доходы от источников в РФ. Доходы от источников РФ указаны в ст. 309 НК.
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Как определить, получает ли иностранная компания доходы от источников в РФ
Доходы иностранных организаций, которые получили от сделок по реализации товаров в адрес российских лиц за пределами территории РФ, не будут доходами от источников в РФ. Они не указаны в ст. 309 НК.
В ст. 309 есть п. 2 и если реализация товаров иностранными организациями подпадает под этот пункт, то налоговый агент будет, но налог на прибыль ему удерживать не надо. При импорте товар продают не на территории РФ.
Нужно ли заполнять налоговый расчет
Если происходит импорт товаров и переход права собственности не в РФ, то не нужно заполнять раздел 5 и сдавать расчет, если нет других данных для заполнения в соответствии с письмом ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@.
В ст. 309 НК нет агентских услуг, поэтому по ним тоже не нужно сдавать расчет. В ответ на требование необходимо указать, что организация не оплачивала иностранной компании перевозку товара, так как в этом случае была бы обязанность предоставлять расчет.