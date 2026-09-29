Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 29 сентября

🔹 Налог на имущество. Разница налога по примерно одинаковым нежилым помещениям в разных районах одного города почти в 9 раз. Налог за помещение в старом доме выше, чем за аналогичное в новом 9-этажном. Где и как проверить правильность начисления?

🔹 Сообщение об участниках иностранной организации. Представительство китайской компании получило акт: не представлено Сообщение об участниках за 2025 год — штраф 50 000 руб. Нужно ли было сдавать этот отчет и можно ли уменьшить штраф?

🔹 Уменьшение патента. ИП уволил сотрудника 10 июля, с 24 июля налоговая выдавала патент. Подали на уменьшение 100 %, налоговая снизила только на 50 %. Что делать дальше — звонить или писать повторно? Срок оплаты 30 сентября.

🔹 Камералка по маркетплейсам. Пришло требование предоставить документы с маркетплейсов за 2025 год (реализация, выкуп, акт сверки). Сроки камералки уже прошли? Стоит ли направлять все или сначала уточнить у инспектора?