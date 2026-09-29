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Обзоры для бухгалтера
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Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 29 сентября

В КУБе сегодня обсуждали проверку налога на имущество по нежилым помещениям, штраф за непредставление сведений об участниках иностранной организации, уменьшение патента после увольнения сотрудника и камеральную проверку по маркетплейсам.

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🔹 Налог на имущество. Разница налога по примерно одинаковым нежилым помещениям в разных районах одного города почти в 9 раз. Налог за помещение в старом доме выше, чем за аналогичное в новом 9-этажном. Где и как проверить правильность начисления?

🔹 Сообщение об участниках иностранной организации. Представительство китайской компании получило акт: не представлено Сообщение об участниках за 2025 год — штраф 50 000 руб. Нужно ли было сдавать этот отчет и можно ли уменьшить штраф?

🔹 Уменьшение патента. ИП уволил сотрудника 10 июля, с 24 июля налоговая выдавала патент. Подали на уменьшение 100 %, налоговая снизила только на 50 %. Что делать дальше — звонить или писать повторно? Срок оплаты 30 сентября.

🔹 Камералка по маркетплейсам. Пришло требование предоставить документы с маркетплейсов за 2025 год (реализация, выкуп, акт сверки). Сроки камералки уже прошли? Стоит ли направлять все или сначала уточнить у инспектора?

Что такое «Красный уголок бухгалтера»

КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчетностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.

КУБ объединяет сайт, Telegram и MAX: вопрос, заданный на одной площадке, появляется на других, а ответы и комментарии синхронизируются.

Как пользоваться:

  • Читать вопросы и обсуждения — заходите на kubklerk.ru.

  • Задать вопрос — опубликуйте его на сайте, отправьте Telegram-боту или напишите в MAX.

  • Читать КУБ в Telegram — подписывайтесь на канал КУБа.

  • Читать КУБ в MAX — подписывайтесь на канал КУБа в MAX.

  • Помочь коллегам — оставьте ответ под вопросом, поделитесь своим опытом или продолжите обсуждение в удобном канале.

Можно задать вопрос в MAX, получить ответ в Telegram, а продолжить обсуждение на сайте — или наоборот.

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