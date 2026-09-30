Утильсбор с 1 января 2027: что изменится и сколько придется платить

А вот для дилеров и коммерческих импортеров коэффициенты снова повышаются, и это отразится на розничных ценах.
Как устроен утильсбор
Утилизационный сбор — разовый обязательный платеж за каждое колесное транспортное средство, которое ввозится в страну или выпускается на территории России. Формально его платит импортер при таможенном оформлении либо производитель при выпуске машины с конвейера. Для конечного покупателя сумма сбора уже заложена в стоимость автомобиля.
Расчет строится по простой схеме: базовую ставку умножают на повышающий коэффициент. Базовая ставка для легковых машин составляет двадцать тысяч рублей, для грузовиков и автобусов — сто пятьдесят тысяч, для специальной техники — сто семьдесят две с половиной тысячи.
Коэффициент определяется несколькими факторами: типом и рабочим объемом двигателя, мощностью в лошадиных силах (с конца 2025 года действует прогрессивная шкала по этому параметру), возрастом автомобиля — деление идет на новые и старше трех лет, а также статусом импортера: ввозит ли человек машину лично для себя или компания завозит ее для перепродажи.
Что именно меняется первого января
Очередная индексация — часть масштабного графика, утвержденного постановлением правительства номер 1713 от первого ноября 2025 года. Этим документом внесены поправки в базовое постановление номер 1291, которое regulates утильсбор. Повышение 2027 года — второй этап утвержденной шкалы, рассчитанной до 2030 года.
По данным Минпромторга, ставки вырастут на десять процентов для легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Для отдельных категорий грузовиков, автобусов и спецтехники рост составит до двадцати процентов.
Рассмотрим подробнее, как изменятся коэффициенты для легковых машин по коммерческой ставке. Для автомобилей с объемом двигателя до одного литра коэффициент поднимется с 14,88 до 16,37 для новой машины и с 27,6 до 30,36 для техники старше трех лет. Для самого популярного диапазона — от одного до двух литров — показатель вырастет с 40,04 до 44,04 для новых и с 70,44 до 77,48 для подержанных. Двигатели от двух до трех литров получат коэффициент 123,78 вместо 112,52 для новых и 187,4 вместо 170,36 для машин с пробегом.
Если перевести коэффициенты в реальные суммы, картина становится нагляднее. Возьмем новую машину с двигателем 1–2 литра и мощностью до 160 лошадиных сил, которую ввозит дилер. В 2026 году сбор составляет 800 800 рублей — двадцать тысяч умножаем на 40,04. В 2027 году та же формула дает 880 800 рублей — двадцать тысяч умножаем на 44,04. Разница — ровно 80 тысяч.
Для машины того же объема, но мощностью от 160 до 190 лошадиных сил, в 2026 году платеж равен 900 тысячам, а в 2027-м — 990 тысячам. Рост — 90 тысяч. Если такая машина старше трех лет, сумма возрастает с 1 492 800 до 1 642 000 рублей — доплата почти 150 тысяч.
Двигатель 2–3 литра при мощности до 160 лошадиных сил обойдется коммерческому импортеру в 2 475 600 рублей вместо прежних 2 250 400. Разница — 225 200 рублей.
Электромобили и гибриды
Для электромобилей и последовательных гибридов действуют свои коэффициенты, привязанные к мощности в киловаттах. Машины мощностью до 58,84 киловатта (примерно 80 лошадиных сил) получат коэффициент 44,05 для новых и 77,48 для подержанных вместо прежних 40,04 и 70,44 соответственно. Если мощность лежит в диапазоне от 58,85 до 73,55 киловатт, коэффициенты вырастут с 49,56 до 54,52 для новых и с 82,08 до 90,29 для машин старше трех лет.
Кого повышения не коснутся
Льготный утильсбор — это фиксированная невысокая сумма, которую платит человек, самостоятельно ввозящий автомобиль для личного пользования. В 2027 году она остается без изменений: 3 400 рублей за машину моложе трех лет и 5 200 рублей за автомобиль трех лет и старше. Никакой индексации для льготной ставки в действующем графике не предусмотрено.
Чтобы получить льготу, нужно одновременно выполнить несколько условий. Автомобиль ввозится физическим лицом для личного пользования — не для продажи. Мощность двигателя не превышает 160 лошадиных сил, рабочий объем — не более трех литров; для электромобилей порог — 58,84 киловатта. Машина не продается в течение двенадцати месяцев после ввоза. Регистрация производится на того же человека, который оплатил сбор. И с момента предыдущего льготного ввоза должно пройти не менее года.
Нарушение хотя бы одного пункта переводит расчет на коммерческие коэффициенты. Если машину, ввезенную по льготе, продали раньше года, придется доплатить разницу между коммерческой ставкой и уже перечисленной суммой. Причем коэффициенты берут на день подачи расчета доплаты — то есть в 2027 году будут действовать уже повышенные значения.
Наглядные примеры
Пример первый. Человек ввозит новую машину с двигателем 1,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил для себя. Все льготные условия соблюдены. Утильсбор — 3 400 рублей. И в 2026, и в 2027 году сумма одинаковая. Рост — ноль.
Пример второй. Та же модель, но покупка у дилера. Дилер платит по коммерческой ставке и закладывает сбор в розничную цену. Для новой машины с двигателем 1–2 литра и мощностью до 160 лошадиных сил: в 2026 году — 800 800 рублей, в 2027-м — 880 800. Разница — 80 тысяч, и ее заметит покупатель в прайсе.
Пример третий. Двигатель того же объема, но мощность — 170 лошадиных сил. Это выше льготного порога в 160, поэтому даже физлицо платит по коммерческой шкале. В 2026 году сбор — 900 тысяч, в 2027-м — 990 тысяч. Доплата — 90 тысяч.
Пример четвертый. Двигатель 2–3 литра, мощность до 160 лошадиных сил, коммерческий ввоз новой машины. Сумма возрастает с 2 250 400 до 2 475 600 рублей. Разница — 225 200.
Главный вывод: размер роста зависит от того, кто и как ввозит автомобиль. За одну и ту же модель сбор может вообще не измениться — или вырасти на сотни тысяч рублей.
Ввоз из стран ЕАЭС
С первого апреля 2026 года для автомобилей, растаможенных в странах Евразийского экономического союза — Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии — действует специальная формула расчета. Она учитывает разницу между средней рыночной стоимостью машины по данным Минпромторга и фактически уплаченной таможенной пошлиной. Это решение закрыло популярную схему занижения таможенной стоимости при ввозе через союзные республики. В 2027 году для таких машин применяется та же индексация коэффициентов — на десять–двадцать процентов.
Кто полностью освобожден от сбора
Без утильсбора могут ввозить автомобиль беженцы, вынужденные переселенцы и участники государственной программы по переселению соотечественников — но только одну машину для личного пользования. Также от платежа освобожден временный ввоз сроком до одного года и ввоз дипломатическими, консульскими представительствах вместе с членами их семей.
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Перспективы до 2030 года
Индексация 2027 года — не финальная. Постановление номер 1713 расписало график повышения коэффициентов на каждое первое января до 2030 года включительно. Для новой машины с двигателем 1–2 литра и мощностью до 160 лошадиных сил по коммерческой ставке шкала выглядит так: в 2027 году — 880 800 рублей, в 2028-м — 969 тысяч, в 2029-м — 1 065 800, в 2030-м — 1 172 400. За четыре года коммерческий платеж вырастет примерно на 46% относительно уровня 2026 года. Льготные 3 400 рублей для личного ввоза в действующем графике не индексируются.
Что будет с ценами и рынком
Эксперты прогнозируют всплеск покупательской активности в ноябре–декабре 2026 года: ввоз иномарок может подскочить на 30–45% по сравнению со среднемесячными показателями, так как покупатели и дилеры стремятся успеть оформить машины по старым ставкам.
Машины, уже растаможенные в 2026 году, под новый утильсбор не подпадают — коэффициент фиксируется на день регистрации таможенной декларации. Дилеры какое-то время смогут держать прежние цены, распродая остатки, но к марту 2027 года, когда склады опустеют, рост станет заметным. Для отечественных моделей и машин локализованной сборки — Lada, УАЗ, Москвич, Belgee, Haval — рост цен будет менее ощутимым благодаря льготным ставкам для производителей.
По оценкам экспертов, утильсбор на Toyota Camry может вырасти до 400 тысяч рублей, на BMW X5 — до 800 тысяч. Это не значит, что машина подорожает ровно на эту сумму, но вклад сбора в итоговую цену увеличится.
На что обратить внимание при покупке
Если машину ввозит дилер, коммерческий сбор уже включен в цену — дополнительно платить ничего не нужно. Если планируете личный ввоз — проверьте, подходите ли под все условия льготы. Обратите особое внимание на мощность и объем двигателя: даже несколько «лишних» лошадиных сил сверх 160 могут изменить сумму сбора на сотни тысяч рублей.
Если машину, ввезенную по льготе, придется продать в течение года, заранее заложите доплату по коммерческой ставке 2027 года — а она заметно выше. И следите за датой расчета: если таможенное оформление переходит на январь 2027 года, коэффициент берется уже по новым значениям, даже если договор купли-продажи подписан в декабре.
По данным Минпромторга на сентябрь 2026 года, доля отечественных машин на российском рынке достигла 63,5%, а в автопроизводстве и производстве компонентов заняты около 680 тысяч человек. Ведомство рассматривает индексацию утильсбора как один из инструментов, стимулирующих локализацию и сохраняющего рабочие места в отрасли.