Утильсбор с 1 января 2027: что изменится и сколько придется платить

Что именно меняется первого января

Очередная индексация — часть масштабного графика, утвержденного постановлением правительства номер 1713 от первого ноября 2025 года. Этим документом внесены поправки в базовое постановление номер 1291, которое regulates утильсбор. Повышение 2027 года — второй этап утвержденной шкалы, рассчитанной до 2030 года.

По данным Минпромторга, ставки вырастут на десять процентов для легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Для отдельных категорий грузовиков, автобусов и спецтехники рост составит до двадцати процентов.

Рассмотрим подробнее, как изменятся коэффициенты для легковых машин по коммерческой ставке. Для автомобилей с объемом двигателя до одного литра коэффициент поднимется с 14,88 до 16,37 для новой машины и с 27,6 до 30,36 для техники старше трех лет. Для самого популярного диапазона — от одного до двух литров — показатель вырастет с 40,04 до 44,04 для новых и с 70,44 до 77,48 для подержанных. Двигатели от двух до трех литров получат коэффициент 123,78 вместо 112,52 для новых и 187,4 вместо 170,36 для машин с пробегом.

Если перевести коэффициенты в реальные суммы, картина становится нагляднее. Возьмем новую машину с двигателем 1–2 литра и мощностью до 160 лошадиных сил, которую ввозит дилер. В 2026 году сбор составляет 800 800 рублей — двадцать тысяч умножаем на 40,04. В 2027 году та же формула дает 880 800 рублей — двадцать тысяч умножаем на 44,04. Разница — ровно 80 тысяч.

Для машины того же объема, но мощностью от 160 до 190 лошадиных сил, в 2026 году платеж равен 900 тысячам, а в 2027-м — 990 тысячам. Рост — 90 тысяч. Если такая машина старше трех лет, сумма возрастает с 1 492 800 до 1 642 000 рублей — доплата почти 150 тысяч.

Двигатель 2–3 литра при мощности до 160 лошадиных сил обойдется коммерческому импортеру в 2 475 600 рублей вместо прежних 2 250 400. Разница — 225 200 рублей.