Обзор новых поступлений Правовой системы Клерка за 30 сентября 2026 года

Как читать этот обзор. Метка «новый документ» в разделе «Новые поступления» означает, что документ впервые включён в систему, а не то, что он только что принят. Редакция рядом с названием — действующая на сегодня. Реально новой редакцией 30 сентября был только один документ — 248-ФЗ.
Главное открытие: «новая редакция» 248-ФЗ — это две технические правки
В списке поступлений новая редакция Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» выглядит громко: базовый закон о проверках бизнеса, действует с 1 октября 2026 года. Мы сверили её с текстом закона, которым редакция создана, — Федеральным законом № 186-ФЗ от 26.06.2026, и результат неожиданный.
186-ФЗ вносит в 248-ФЗ ровно два изменения — статья 2 закона:
Пункт 7 части 1 статьи 17 — про мобильное приложение «Инспектор». Было: приложение применяется «в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом». Стало: «…а также применяемое в случаях, предусмотренных другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами». То есть приложение «Инспектор» теперь можно применять шире — не только в рамках 248-ФЗ.
Пункт 7 части 2 статьи 60 — правка пунктуационная: «(систем)» заменено на «(систем),».
И это всё. Виды контрольных мероприятий, профилактика, риск-ориентированный подход, досудебное обжалование, права контролируемых лиц — не менялись. Если вы увидели в новостях «с 1 октября вступила в силу новая редакция закона о госконтроле» — пугаться нечего, содержательной реформы проверок там нет.
А вот что действительно в 186-ФЗ: реформа рынка табака и никотина
Название закона — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» — маскирует его суть: это табачный закон. Он меняет 15-ФЗ (охрана здоровья от табачного дыма), 414-ФЗ (организация публичной власти в регионах) и 203-ФЗ (госрегулирование производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции). Вот что важно.
1. Запрет дистанционной продажи. Статья 19 закона № 15-ФЗ дополнена частью 3.1: запрещается розничная торговля табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции дистанционным способом продажи. Для онлайн-продавцов никотина это прямое ограничение.
2. Новые лицензируемые виды деятельности. Часть 1 статьи 8 закона № 203-ФЗ дополнена пунктами 7–9:
закупка табачной продукции, сырья, никотинсодержащей продукции и никотинового сырья, а также хранение и поставка закупленного;
розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией;
развозная торговля такой продукцией.
Лицензии по пунктам 8 и 9 выдаёт исполнительный орган субъекта РФ (а не федеральный орган), на срок, указанный заявителем, но не более пяти лет. Лицензия на розничную торговлю выдаётся на каждый торговый объект отдельно, на развозную — на каждое транспортное средство отдельно.
3. Новые лицензионные требования. Для розничной торговли — наличие торгового объекта площадью не менее 5 кв. метров (регион вправе увеличить этот минимум, но не более чем в два раза), соблюдение ограничений по местам продажи, в том числе установленных законами субъектов РФ.
4. Запрет на хранение. Статья 6 закона № 203-ФЗ дополнена частью 4: лицам, осуществляющим хранение, запрещается принимать на хранение табачную и никотинсодержащую продукцию, сырьё и никотиновое сырьё от организаций и ИП, не имеющих лицензии хотя бы на один из видов деятельности.
5. Новые полномочия регионов. В статье 44 закона № 414-ФЗ появились пункты 17.7 и 17.8: региональный госконтроль за розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции и лицензирование розничной и развозной торговли.
Сроки: важно не пропустить
Закон вступает в силу поэтапно (статья 6 закона № 186-ФЗ):
Что
Когда
Базовое вступление в силу
1 октября 2026
Обязательность лицензий по п. 7–9 ч. 1 ст. 8 закона № 203-ФЗ
1 марта 2027
Лицензирование через информационную систему мониторинга
1 сентября 2027
Требования к наличию и площади торгового объекта (те самые 5 кв. м)
1 марта 2028
Отдельно — для действующих лицензиатов. Организации и ИП, у которых на 1 октября 2026 года есть лицензии по пунктам 1–6 части 1 статьи 8 закона № 203-ФЗ, обязаны в течение 90 календарных дней (то есть примерно до конца декабря 2026 года) подать заявление о внесении изменений в реестр лицензий. Если этого не сделать, действие лицензии приостанавливается. Это, пожалуй, самый срочный пункт всего обзора.
Кого затрагивает: розницу и развозную торговлю табаком и никотином, включая онлайн-продажи, малый бизнес и ИП в этой сфере, региональные органы (новое лицензирование и новый вид контроля), органы местного самоуправления (границы прилегающих территорий) и сами контрольные органы.
Платформенная экономика: маркетплейсы и ФНС переходят на утверждённые правила
Постановление Правительства РФ № 766 от 20.06.2026 утвердило Правила осуществления информационного взаимодействия операторов посреднических цифровых платформ с налоговыми органами. Документ принят по статье 20 Федерального закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» и вступает в силу 1 октября 2026 года.
Обмен данными между маркетплейсами и налоговой теперь идёт не «как получится», а по формализованным правилам. Продавцов и исполнителей, работающих через посреднические платформы, это касается напрямую: их показатели уходят в ФНС в определённом составе и формате.
Что сделать: уточнить у оператора платформы, какие данные, в каком виде и в какие сроки он передаёт в налоговые органы.
Маркировка и прослеживаемость
Постановление Правительства РФ № 2099 от 15.12.2020 — Правила маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенности внедрения государственной информационной системы мониторинга в отношении «молочки». Действующая редакция — от 15.06.2026, действует с 01.09.2026.
Постановление Правительства РФ № 1110 от 01.07.2021 — перечень товаров, подлежащих прослеживаемости. Редакция от 04.03.2023, действует с 06.03.2023.
По первому документу настраивают «Честный знак» для молочной продукции, по второму проверяют, попадает ли конкретная позиция под прослеживаемость и отчётность по ней.
Налоговая отчётность: форма уведомления об исчисленных суммах
Приказ ФНС № ЕД-7-8/1047@ от 02.11.2022 — форма, порядок заполнения и формат представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов и страховых взносов. Действует в редакции от 16.01.2024 (с 03.05.2024).
Внутри — три приложения: сама форма, порядок заполнения со справочными приложениями и электронный формат. Это опорный документ для сдачи уведомления в рамках ЕНП: если работаете с единым налоговым платежом, он должен быть под рукой в актуальной редакции.
Что сделать: проверить, что шаблоны и форматы в учётной программе соответствуют действующей редакции.
Письмо ФНС № ГД-4-3/8627@ от 21.05.2015 теперь доступно в системе. Повод — выбытие имущества по причине, не связанной с реализацией (в письме речь о пожаре).
Логика ФНС:
перечень случаев восстановления НДС закрыт и установлен пунктом 3 статьи 170 НК РФ;
обязанность вернуть в бюджет ранее правомерно принятый к вычету налог должна быть прямо предусмотрена законодательством;
значит, при выбытии имущества в результате пожара суммы НДС, ранее правомерно принятые к вычету, восстановлению не подлежат.
В письме приведена позиция ВАС РФ (решение от 23.10.2006 № 10652/06) и практика окружных судов. Для спора с инспекцией это готовый аргумент с опорой на судебную практику.
Кадры, антиотмывочный контроль и антикоррупционные требования
Федеральный закон № 342-ФЗ — о службе в органах внутренних дел. Редакция от 04.08.2026, действует с 04.08.2026.
Федеральный закон № 115-ФЗ — о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Редакция от 04.08.2026, действует с 01.09.2026.
Постановление Правительства РФ № 755 от 11.10.2002 — перечень объектов и организаций, в которые иностранные граждане не имеют права быть принятыми на работу. Пригодится кадровикам при трудоустройстве иностранцев.
Приказ Росархива № 106 от 19.08.2026 — Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Вступает в силу 5 октября 2026 года и отменяет предыдущий приказ Росархива № 44 от 09.04.2026.
Отдельно отметим Федеральный закон № 284-ФЗ от 04.08.2026 «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания» — это действительно новый закон 2026 года, он действует с 4 августа 2026 года.
Кодификация: фундамент системы пополнился
Остальные поступления — давно действующие законы, которые впервые получили в системе карточку с актуальной редакцией:
Документ
Редакция
Действует с
Закон РФ № 2124-1 — о средствах массовой информации
26.06.2026
01.09.2026
Закон РФ № 2395-1 — о недрах
08.03.2026
01.07.2026
Закон РФ № 5242-1 — о свободе передвижения и выборе места жительства
08.03.2026
05.09.2026
Закон РФ № 3132-1 — о статусе судей
09.04.2026
09.04.2026
Закон РФ № 5485-1 — о государственной тайне
08.08.2024
08.08.2024
Закон РФ № 1541-1 — о приватизации жилищного фонда
11.06.2021
22.06.2021
Закон РФ № 1107-1 — о реабилитации репрессированных народов
01.07.1993
29.07.1993
Федеральный закон № 466-ФЗ — о территориальной юрисдикции гарнизонных военных судов
03.04.2023
21.04.2023
Бонус: что уже появилось 1 октября
В разделе «Новые поступления» за 1 октября 2026 года уже 5 документов. Среди них — обзор правовых позиций Конституционного и Верховного Суда по вопросам налогообложения за II квартал 2026 года (письмо ФНС № КЧ-36-7/7251@ от 24.08.2026). Такие обзоры ФНС рассылает «для использования в работе» — фактически это ориентир и для налоговых органов, и для налогоплательщиков в спорных ситуациях.