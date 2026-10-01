Обзор новых поступлений Правовой системы Клерка за 30 сентября 2026 года

А вот что действительно в 186-ФЗ: реформа рынка табака и никотина

Название закона — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» — маскирует его суть: это табачный закон. Он меняет 15-ФЗ (охрана здоровья от табачного дыма), 414-ФЗ (организация публичной власти в регионах) и 203-ФЗ (госрегулирование производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции). Вот что важно.

1. Запрет дистанционной продажи. Статья 19 закона № 15-ФЗ дополнена частью 3.1: запрещается розничная торговля табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции дистанционным способом продажи. Для онлайн-продавцов никотина это прямое ограничение.

2. Новые лицензируемые виды деятельности. Часть 1 статьи 8 закона № 203-ФЗ дополнена пунктами 7–9:

закупка табачной продукции, сырья, никотинсодержащей продукции и никотинового сырья, а также хранение и поставка закупленного;

розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией;

развозная торговля такой продукцией.

Лицензии по пунктам 8 и 9 выдаёт исполнительный орган субъекта РФ (а не федеральный орган), на срок, указанный заявителем, но не более пяти лет. Лицензия на розничную торговлю выдаётся на каждый торговый объект отдельно, на развозную — на каждое транспортное средство отдельно.

3. Новые лицензионные требования. Для розничной торговли — наличие торгового объекта площадью не менее 5 кв. метров (регион вправе увеличить этот минимум, но не более чем в два раза), соблюдение ограничений по местам продажи, в том числе установленных законами субъектов РФ.

4. Запрет на хранение. Статья 6 закона № 203-ФЗ дополнена частью 4: лицам, осуществляющим хранение, запрещается принимать на хранение табачную и никотинсодержащую продукцию, сырьё и никотиновое сырьё от организаций и ИП, не имеющих лицензии хотя бы на один из видов деятельности.

5. Новые полномочия регионов. В статье 44 закона № 414-ФЗ появились пункты 17.7 и 17.8: региональный госконтроль за розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции и лицензирование розничной и развозной торговли.