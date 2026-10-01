Замена судьи: по каким основаниям и как происходит

Что такое смена судьи и когда она происходит
В арбитражном процессе замена судьи — это регламентированная законом процедура, которая может существенно повлиять на ход судебного разбирательства.
Основанием для cмены судьи служат отвод, самоотвод, длительное отсутствие или прекращение полномочий и т. д.. В соответствии со ст. 18 АПК, в случае замены одного из судей заседание должно быть возобновлено заново, за исключением узкого круга ситуаций.
Существует понятие взаимозаменяемости судей, которое позволяет одному судье исполнять процессуальные действия, которые не связаны с рассмотрением спора по существу (например, отложить дело или рассмотреть ходатайства), если это необходимо для предотвращения затягивания процесса. Однако полноценная замена требует полного ознакомления нового судьи с материалами дела.
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Основания и причины замены судьи
Законодательство четко определяет ситуации, когда допускается изменение состава суда. Отводы регулируются гл. 3 АПК. Ключевые причины включают:
Категория
Конкретные обстоятельства
Отвод
Участие в деле в ином качестве (свидетель, эксперт), личная заинтересованность, родственные связи
Самоотвод
Наличие обстоятельств, которые указывают на необъективность судьи; участие в деле в иностранном суде или арбитраже
Отсутствие
Период болезни, отпуска, учебы или командировки, который превышает сроки отсрочки производства по делу (обычно более 1 месяца)
Прекращение полномочий
Утрата гражданства РФ, приобретение иностранного подданства, совершение преступления, отказ от перевода в другой суд
Порядок замены и ознакомление с делом
Порядок оформления решения о замене судьи осуществляется путем вынесения определения председателем суда. Если отвод заявлен против одного судьи в коллегиальном составе, вопрос решается остальными членами коллегии. В случае заявления против всех судей решение принимает весь состав суда.
Важным элементом процедуры является ознакомление нового судьи с делом. Закон не устанавливает жестких сроков для этого процесса, но требует проведения его в разумный срок. На практике первое заседание под новым председательством назначается в срок от 2-х недель до 1,5 месяца после замены.
Последствия и сроки рассмотрения
Главным последствием смены судьи является необходимость проведения судебного разбирательства заново. Это означает, что срок рассмотрения дела начинает течь с нуля. Однако существуют исключения, когда повторное слушание не требуется:
Исправление технических ошибок в решении.
Дача разъяснений по вынесенному акту.
Случай смерти судьи после подписания резолютивной части решения.
Если замена производится без установленных законом оснований (необоснованная ротация), решение, принятое таким составом, может быть признано незаконным и отменено. В гражданском процессе аналогичные нормы содержатся в ГПК и КАС, где также предусмотрен новый порядок рассмотрения дела при переходе к иным правилам судопроизводства или замене арбитра.