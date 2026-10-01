Нейросети старт потока мобилка
Купить подписку
Право
Читать 2 мин
Замена судьи: по каким основаниям и как происходит

Замена судьи: по каким основаниям и как происходит

Замена судьи в ходе судебного разбирательства — это не просто техническая перестановка кадров, а строго регламентированная процессуальная процедура, от которой напрямую зависит исход дела.

9 просмотров11 открытий
Автор

Что такое смена судьи и когда она происходит

В арбитражном процессе замена судьи — это регламентированная законом процедура, которая может существенно повлиять на ход судебного разбирательства.

Основанием для cмены судьи служат отвод, самоотвод, длительное отсутствие или прекращение полномочий и т. д.. В соответствии со ст. 18 АПК, в случае замены одного из судей заседание должно быть возобновлено заново, за исключением узкого круга ситуаций.

Существует понятие взаимозаменяемости судей, которое позволяет одному судье исполнять процессуальные действия, которые не связаны с рассмотрением спора по существу (например, отложить дело или рассмотреть ходатайства), если это необходимо для предотвращения затягивания процесса. Однако полноценная замена требует полного ознакомления нового судьи с материалами дела.

🔥Премия бухгалтеров «Клерк» 2026

Станьте номинантом главной профессиональной премии для бухгалтеров, кадровиков и юристов.

11 номинаций: 4 — для настоящих профи своего дела, 7 — для активных пользователей «Клерка».

Победителей ждут призы и подарки! Награждение пройдет в прямом эфире.

Заявки принимаем до 31 октября 2026 года.

Подать заявку

Основания и причины замены судьи

Законодательство четко определяет ситуации, когда допускается изменение состава суда. Отводы регулируются гл. 3 АПК. Ключевые причины включают:

Категория

Конкретные обстоятельства

Отвод

Участие в деле в ином качестве (свидетель, эксперт), личная заинтересованность, родственные связи

Самоотвод

Наличие обстоятельств, которые указывают на необъективность судьи; участие в деле в иностранном суде или арбитраже

Отсутствие

Период болезни, отпуска, учебы или командировки, который превышает сроки отсрочки производства по делу (обычно более 1 месяца)

Прекращение полномочий

Утрата гражданства РФ, приобретение иностранного подданства, совершение преступления, отказ от перевода в другой суд

Порядок замены и ознакомление с делом

Порядок оформления решения о замене судьи осуществляется путем вынесения определения председателем суда. Если отвод заявлен против одного судьи в коллегиальном составе, вопрос решается остальными членами коллегии. В случае заявления против всех судей решение принимает весь состав суда.

Важным элементом процедуры является ознакомление нового судьи с делом. Закон не устанавливает жестких сроков для этого процесса, но требует проведения его в разумный срок. На практике первое заседание под новым председательством назначается в срок от 2-х недель до 1,5 месяца после замены.

Последствия и сроки рассмотрения

Главным последствием смены судьи является необходимость проведения судебного разбирательства заново. Это означает, что срок рассмотрения дела начинает течь с нуля. Однако существуют исключения, когда повторное слушание не требуется:

  1. Исправление технических ошибок в решении.

  2. Дача разъяснений по вынесенному акту.

  3. Случай смерти судьи после подписания резолютивной части решения.

Если замена производится без установленных законом оснований (необоснованная ротация), решение, принятое таким составом, может быть признано незаконным и отменено. В гражданском процессе аналогичные нормы содержатся в ГПК и КАС, где также предусмотрен новый порядок рассмотрения дела при переходе к иным правилам судопроизводства или замене арбитра.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка