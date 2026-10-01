Замена судьи: по каким основаниям и как происходит

Что такое смена судьи и когда она происходит

В арбитражном процессе замена судьи — это регламентированная законом процедура, которая может существенно повлиять на ход судебного разбирательства.

Основанием для cмены судьи служат отвод, самоотвод, длительное отсутствие или прекращение полномочий и т. д.. В соответствии со ст. 18 АПК, в случае замены одного из судей заседание должно быть возобновлено заново, за исключением узкого круга ситуаций.

Существует понятие взаимозаменяемости судей, которое позволяет одному судье исполнять процессуальные действия, которые не связаны с рассмотрением спора по существу (например, отложить дело или рассмотреть ходатайства), если это необходимо для предотвращения затягивания процесса. Однако полноценная замена требует полного ознакомления нового судьи с материалами дела.