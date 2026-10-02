Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 1 октября 2026

Контроль, безопасность, охрана труда (4)
Финансы, налоги и бухгалтерский учет (4)
Цифровизация, ИТ и ЭДО (2)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Указ Президента
ред. от 15.02.2024; действует с 15.02.2024
Об утверждении единых требований к формам доверенностей, необходимых для использования квалифицированной электронной подписи
Ведомственный акт
ред. от 05.11.2025; действует с 01.02.2026
Трудовые отношения (1)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Постановление Правительства
ред. от 24.04.2025; действует с 01.09.2025
Государственное устройство и контроль (1)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации
Федеральный закон
ред. от 28.07.2025; действует с 28.07.2025