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Обзоры для бухгалтера
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Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 1 октября 2026

Вчера в систему добавлено 12 документов. В подборку вошла одна новая редакция федерального закона, остальные 11 материалов — это новые документы (первое включение в систему). Новых кодексов за день не поступало. Разбивка по типам: федеральные законы — 2, акты Президента и Правительства — 5, ведомственные акты — 4, разъяснение ФНС — 1.

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Автор

Контроль, безопасность, охрана труда (4)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Постановление Правительства

ред. от 28.07.2025; действует с 28.07.2025

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Ведомственный акт

ред. от 22.07.2025 · действует с 04.11.2025

Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов

Постановление Правительства

ред. от 10.05.2026; действует с 18.05.2025

О периодичности проведения обязательных профилактических визитов в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Постановление Правительства

ред. от 01.10.2025 · действует с 14.10.2025

Финансы, налоги и бухгалтерский учет (4)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению

Ведомственный акт

ред. от 08.11.2010; действует с 01.01.2011

О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях

Федеральный закон

ред. от 09.04.2026; действует с 09.04.2026

О направлении для использования в работе Обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых во втором квартале 2026 г. по вопросам налогообложения

Разъяснение ФНС

ред. от 24.08.2026; действует с 24.08.2026

Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения (представления), формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме, а также форматов представления документов, прилагаемых к такой декларации, в электронной форме

Ведомственный акт

ред. от 18.12.2025; действует с 30.03.2026

Цифровизация, ИТ и ЭДО (2)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации

Указ Президента

ред. от 15.02.2024; действует с 15.02.2024

Об утверждении единых требований к формам доверенностей, необходимых для использования квалифицированной электронной подписи

Ведомственный акт

ред. от 05.11.2025; действует с 01.02.2026

Трудовые отношения (1)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы

Постановление Правительства

ред. от 24.04.2025; действует с 01.09.2025

Государственное устройство и контроль (1)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 28.07.2025; действует с 28.07.2025

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