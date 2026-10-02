Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 1 октября 2026

Вчера в систему добавлено 12 документов. В подборку вошла одна новая редакция федерального закона, остальные 11 материалов — это новые документы (первое включение в систему). Новых кодексов за день не поступало. Разбивка по типам: федеральные законы — 2, акты Президента и Правительства — 5, ведомственные акты — 4, разъяснение ФНС — 1.