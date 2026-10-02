Как НКО отражать в бухгалтерском учете средства на депозитных вкладах

Какие проводки использовать

Депозит можно учитывать как средства на специальном счете (счет 55, субсчет 55.03) или как финансовое вложение (счет 58). Выбор счета нужно закрепить в учетной политике.

Перечисление средств на депозит отражают так: Дт 55.03 (58) — Кт 51.

При возврате депозита на расчетный счет будет проводка: Дт 51 — Кт 55.03 (58). В бухучете проценты относят к прочим доходам по счету 91.01. Для расчетов с банком часто используют счет 76, поэтому можно использовать проводки: