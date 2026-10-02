Как НКО отражать в бухгалтерском учете средства на депозитных вкладах

Какие проводки использовать
Депозит можно учитывать как средства на специальном счете (счет 55, субсчет 55.03) или как финансовое вложение (счет 58). Выбор счета нужно закрепить в учетной политике.
Перечисление средств на депозит отражают так: Дт 55.03 (58) — Кт 51.
При возврате депозита на расчетный счет будет проводка: Дт 51 — Кт 55.03 (58). В бухучете проценты относят к прочим доходам по счету 91.01. Для расчетов с банком часто используют счет 76, поэтому можно использовать проводки:
Дт 76 — Кт 91.01 — начисление процентов (отражена задолженность банка).
Дт 51 — Кт 76 — фактическое получение процентов.
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На УСН доход признают в момент фактического поступления средств, а не в момент начисления банком. Даже если ежемесячно проценты не начисляются и не капитализируются, в целях УСН доход фиксируют в день, когда банк перечислил их на расчетный счет.
В бухгалтерском учете проценты по депозиту нужно начислять ежемесячно, даже если по условиям договора их выплачивают только в конце срока. Правило основано на п. 7 и п. 16 ПБУ 9/99 и п. 34 ПБУ 19/02.