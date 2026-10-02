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Как НКО отражать в бухгалтерском учете средства на депозитных вкладах

Как НКО отражать в бухгалтерском учете средства на депозитных вкладах

Организация на УСН без НДС занимается благотворительностью. Часть средств размещается на депозитных вкладах, проценты начисляются и перечисляются в конце срока.

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Какие проводки использовать

Депозит можно учитывать как средства на специальном счете (счет 55, субсчет 55.03) или как финансовое вложение (счет 58). Выбор счета нужно закрепить в учетной политике.

Перечисление средств на депозит отражают так: Дт 55.03 (58) — Кт 51.

При возврате депозита на расчетный счет будет проводка: Дт 51 — Кт 55.03 (58). В бухучете проценты относят к прочим доходам по счету 91.01. Для расчетов с банком часто используют счет 76, поэтому можно использовать проводки:

  1. Дт 76 — Кт 91.01 — начисление процентов (отражена задолженность банка).

  2. Дт 51 — Кт 76 — фактическое получение процентов.

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Когда признавать доход

На УСН доход признают в момент фактического поступления средств, а не в момент начисления банком. Даже если ежемесячно проценты не начисляются и не капитализируются, в целях УСН доход фиксируют в день, когда банк перечислил их на расчетный счет.

В бухгалтерском учете проценты по депозиту нужно начислять ежемесячно, даже если по условиям договора их выплачивают только в конце срока. Правило основано на п. 7 и п. 16 ПБУ 9/99 и п. 34 ПБУ 19/02.

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