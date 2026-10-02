Код ТН ВЭД как ключевой элемент уведомления о контролируемых сделках: риски и изменения последних лет

Нормативная база: что говорит Налоговый кодекс

Правовое регулирование контролируемых сделок закреплено в разделе V.1 Налогового кодекса. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 105.14 НК контролируемыми признаются сделки в области внешней торговли товарами, которые входят в состав одной или нескольких товарных групп, предусмотренных пунктом 5 указанной статьи.

Ключевая особенность: для сделок с товарами из этого перечня взаимозависимость сторон не имеет значения. То есть даже при работе с полностью независимым контрагентом внешнеторговая операция с соответствующим товаром автоматически приравнивается к сделке между взаимозависимыми лицами и подлежит контролю.

Перечень товаров, сделки с которыми признаются контролируемыми, утвержден приказом Минпромторга от 03.02.2022 № 267. В него входят:

нефть и товары, выработанные из нефти;

черные металлы;

цветные металлы;

минеральные удобрения;

драгоценные металлы и драгоценные камни.

Именно коды ТН ВЭД ЕАЭС, утвержденные решением Совета ЕЭК от 14.09.2021 № 80, служат тем самым «фильтром», который определяет, попадает ли конкретная внешнеторговая операция под контроль.