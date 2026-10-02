Код ТН ВЭД как ключевой элемент уведомления о контролируемых сделках: риски и изменения последних лет

Казалось бы, процедура отработана годами, однако практика показывает: именно ошибки в указании кодов ТН ВЭД ЕАЭС (Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) становятся одной из наиболее частых причин доначисления штрафов и привлечения к ответственности. В условиях масштабных изменений законодательства, вступивших в силу с 2025 года, вопрос корректного определения и указания кодов ТН ВЭД приобретает особую остроту.
Нормативная база: что говорит Налоговый кодекс
Правовое регулирование контролируемых сделок закреплено в разделе V.1 Налогового кодекса. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 105.14 НК контролируемыми признаются сделки в области внешней торговли товарами, которые входят в состав одной или нескольких товарных групп, предусмотренных пунктом 5 указанной статьи.
Ключевая особенность: для сделок с товарами из этого перечня взаимозависимость сторон не имеет значения. То есть даже при работе с полностью независимым контрагентом внешнеторговая операция с соответствующим товаром автоматически приравнивается к сделке между взаимозависимыми лицами и подлежит контролю.
Перечень товаров, сделки с которыми признаются контролируемыми, утвержден приказом Минпромторга от 03.02.2022 № 267. В него входят:
нефть и товары, выработанные из нефти;
черные металлы;
цветные металлы;
минеральные удобрения;
драгоценные металлы и драгоценные камни.
Именно коды ТН ВЭД ЕАЭС, утвержденные решением Совета ЕЭК от 14.09.2021 № 80, служат тем самым «фильтром», который определяет, попадает ли конкретная внешнеторговая операция под контроль.
Почему код ТН ВЭД — это «точка входа» в контролируемые сделки
Если код товара не включен в перечень Минпромторга № 267, сделки в области внешней торговли таким товаром не признаются контролируемыми на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 105.14 НК. И наоборот — если код совпадает с кодом из перечня, сделка подлежит контролю независимо от статуса контрагента и суммы.
Таким образом, правильное определение кода ТН ВЭД — это первый и важнейший шаг к пониманию того, есть ли у организации обязанность подавать уведомление о контролируемых сделках.
Ошибка на этом этапе может привести к двум прямо противоположным последствиям:
Ложное срабатывание — подача уведомления там, где оно не требуется (избыточная нагрузка на компанию).
Пропуск обязательства — неподача уведомления по сделке, которая является контролируемой (влечет штрафные санкции).
Изменения 2025–2026 годов: что нужно знать участникам процесса
Новая форма уведомления. С 28 января 2025 года вступила в силу обновленная форма уведомления о контролируемых сделках (КНД 1110025), утвержденная приказом ФНС от 02.12.2024 № ЕД-7-13/1088@. В форме появились новые разделы, требующие более детального раскрытия информации: сведения о сделках последующей реализации или предшествующей покупки товаров, данные о сопутствующих услугах, информация об участниках таких сделок.
Новое поле для кода типа сделки. В обновленную форму добавлено поле для указания кода типа сделки — теперь необходимо отмечать, относится ли сделка к определенной категории, используя цифровые обозначения.
Электронный формат документации. Приказом ФНС от 04.06.2025 № ЕД-7-13/505@ утвержден рекомендуемый формат представления документации по контролируемым сделкам в электронной форме (КНД 1184076).
Расширение периметра контроля. С 2026 года под контроль подпадают не только договоры между взаимозависимыми лицами или с организациями из офшорных зон, но и сделки с резидентами стран с низким налогом на прибыль — 15% и ниже.
От первичных документов к уведомлению: почему ТН ВЭД должен проверяться в источнике
ТН ВЭД служит «фильтром» для определения статуса сделки. Однако многие сосредотачиваются только на правильности заполнения самого уведомления, упуская из виду фундаментальный вопрос: откуда берется этот код?
Первичные документы — законодательно установленный источник информации
Согласно Порядку заполнения уведомления (пункт 5.5), в поле 040 «Код предмета сделки (код по ТН ВЭД)» при совершении внешнеторговых сделок указывается код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. В поле 030 «Наименование предмета сделки» отражается наименование товара согласно первичным документам.
Таким образом, код ТН ВЭД и наименование товара логически взаимосвязаны, и оба этих реквизита должны соответствовать первичке. Если в первичном документе код указан неверно, то и в уведомлении он автоматически будет неверным.
И исправить это «на лету» при заполнении отчета нельзя, потому что уведомление должно опираться на данные первичного учета.
Налоговые органы проверяют связку «уведомление – первичные документы»
При проверке уведомлений о контролируемых сделках налоговые инспекторы не ограничиваются формальным сопоставлением заполненных полей. Они запрашивают и анализируют первичные документы.
Налогоплательщикам необходимо представить документацию по трансфертному ценообразованию (ТЦО) в отношении контролируемых сделок.
Документация должна включать сведения о функциях сторон сделки, используемых активах, принимаемых экономических (коммерческих) рисках, и все это подтверждается первичными документами. Если в первичке код ТН ВЭД указан неверно, вся документация по ТЦО строится на ложном основании.
Внутренний контроль — единственная надежная защита
Поскольку первичные документы поступают из внешних источников (поставщик, таможенный брокер, перевозчик), организация должна выстроить систему внутреннего контроля, которая включает:
Сопоставление кода ТН ВЭД в первичных документах с перечнем Минпромторга № 267 на этапе принятия документов к учету. Не откладывайте эту проверку до момента заполнения уведомления — к тому времени исправить ошибку в первичке будет сложно или невозможно.
Верификацию кода по справочникам ТН ВЭД ЕАЭС с учетом фактических характеристик товара. Одно и то же наименование может иметь разные коды в зависимости от материала, назначения, комплектности и других параметров.
Обратную связь с контрагентом при обнаружении расхождений. Если в полученных первичных документах код вызывает сомнения, необходимо запросить уточнение у поставщика или таможенного представителя до того, как документ будет проведен в учете.
Настройку учетной системы таким образом, чтобы код ТН ВЭД был обязательным реквизитом при учете импортных товаров, а не «дополнительным полем, которое можно заполнить потом».
Практический алгоритм действий
Этап
Действие
1
При получении первичных документов от контрагента (инвойс, ГТД, товаросопроводительные документы) проверить код ТН ВЭД по справочнику
2
При расхождении — запросить у контрагента или брокера письменное подтверждение / исправление
3
После подтверждения — отразить код в учетной системе как обязательный реквизит товара
4
При формировании уведомления — использовать код из учетной системы (не вводить «заново»)
5
Перед подачей уведомления — выборочная сверка кодов в уведомлении с первичными документами
Заключение
Корректность указания кодов ТН ВЭД в уведомлении о контролируемых сделках начинается не в мае, когда заполняется отчетность, а в момент получения первичных документов по внешнеторговой операции.
Ошибка в первичке — это не просто «техническая неточность». Это риск неправильной классификации товара для таможенных целей (с доначислением пошлин и пеней вплоть до 3 лет после выпуска товара). Сроки проверки - «окно» в 3 года.
Ключевая особенность таможенного контроля — он не заканчивается с выпуском товара. Таможенные органы вправе проводить проверку в течение 3 лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем.
Это означает, что ошибка в классификации, допущенная сегодня, может быть выявлена и повлечь доначисление спустя несколько лет, когда товар уже давно реализован, а включить дополнительные издержки в его цену невозможно.
Итоговая сводка финансовых рисков
Риск
Размер
Доначисление пошлин, НДС, утилизационного сбора
Зависит от разницы ставок; может исчисляться миллионами рублей
Пени
Начисляются на сумму не уплаченных в установленный срок таможенных платежей за каждый календарный день просрочки. Ставка — 1/360 ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий день.
Административный штраф
(юр. лицо) по ч. 2 ст. 16.2 КоАП
При наличии состава ч. 2 ст. 16.2 КоАП — от 1/2 до 2-кратного размера подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и/или компенсационных пошлин
Административный штраф
(должностное лицо) по ч. 2 ст. 16.2 КоАП
10 000 – 20 000 рублей
Уголовная ответственность
При неуплате от 3 млн. руб. (крупный) или 9 млн. руб. (особо крупный). Для отдельных товаров, включенных в перечень Правительства, действуют пониженные пороги: свыше 2 млн и свыше 6 млн руб. соответственно
Риск неверного определения статуса сделки (контролируемая / неконтролируемая) и/или подачи уведомления с недостоверными сведениями
штраф 100 000 руб. по ст. 129.4 НК
Риск представления документации по ТЦО, построенной на неверных исходных данных
штраф 500 000 руб. по п. 3 ст. 129.11 НК
Иные последствия
Задержки товаров на складе временного хранения с дополнительными расходами на хранение;
Повышение категории риска в автоматизированных системах таможни — более тщательные проверки всех последующих поставок;
Товар может стать запрещенным к ввозу при переквалификации в иную товарную группу;
Репутационный ущерб и риск прекращения ВЭД деятельности.
В условиях постоянного обновления законодательства — новой формы уведомления, расширения перечня контролируемых сделок, ужесточения требований к документации — необходимо держать руку на пульсе изменений. Своевременная сверка кодов ТН ВЭД в первичных документах, правильное заполнение уведомления и готовность представить документацию — это три кита, на которых держится безупречная отчетность по контролируемым сделкам.
Срок подачи уведомления за 2026 год — не позднее 20 мая 2027 года.
Время есть, но его немного. Проверьте коды ТН ВЭД в первичных документах уже сегодня — и спите спокойно завтра.