Антифрод 3.0, закон о платформах, ИИ на орбите и льготы под ударом: российский IT-дайджест #52

Минцифры готовит третий пакет мер против мошенников, закон о платформенной экономике уже в силе, Путин требует дать ученым доступ к российскому ИИ, дата-центры давят на энергосистему, а «Яндекс» выкатывает генеративную модель, которая заменяет алгоритмы. Обо всем этом — в новом выпуске российского IT-дайджеста №52.
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Антифрод 3.0: третий пакет против мошенников
Минцифры опубликовало проект третьего пакета мер противодействия кибермошенничеству. Среди ключевых предложений: единая платформа на «Госуслугах» для просмотра и отзыва согласий на обработку персональных данных, контроль оборота SIM-карт (только через агентов с договором с оператором, только с нулевым балансом, запрет продажи уже оформленных на других абонентов), база участников мошеннических схем в ГИС «Антифрод», ограничения для виртуальных АТС и SMS-рассылок только через операторов связи.
Документ может вступить в силу с 1 марта 2028 года.
Закон о платформенной экономике вступил в силу
С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Он устанавливает единые правила для цифровых платформ-посредников при сделках и оплате товаров/услуг. Площадки обязаны проверять товары на обязательную маркировку через «Честный знак» и актуализировать данные не реже раза в десять рабочих дней.
Карточки, размещенные до 1 октября, нужно проверить до 30 марта 2027 года.
Ученым — доступ к российскому ИИ
Владимир Путин поручил выработать механизм предоставления научным работникам доступа к программному обеспечению на базе отечественного искусственного интеллекта и определить источники финансирования такого доступа. Доклад ожидается до 1 марта 2027 года.
Поручение появилось по итогам заседания Совета по науке и образованию.
Дата-центры удваивают нагрузку на энергосистему
По расчетам Национального рейтингового агентства, доля дата-центров в энергобалансе России выросла до 1,3 % (с учетом майнинга — 2,2 %). К 2030 году потребление ЦОДов может удвоиться до 26,2 млрд кВт·ч. В Москве сетевые компании уже отказывают в подключении новых площадок: спрос растет на 30–40 % в год при приросте генерации 2–4 %.
Майнинг занимает значительную часть мощностей, а ИИ-нагрузки требуют совсем другой инфраструктуры. Без разделения тарифов, собственной генерации крупных проектов и переноса части мощностей в энергопрофицитные регионы дефицит будет только усиливаться.
ИИ в космосе
«Роскосмос» заявил, что искусственный интеллект внедрят в системы управления Российской орбитальной станции. Значительная часть операций будет выполняться без участия человека: управление оборудованием, анализ данных, оптимизация работы систем. Уже сейчас GigaChat помогает космонавтам превращать голосовые записи экспериментов в структурированные отчеты (подготовлено более 350 материалов).
ИИ также применяют при обработке снимков Земли; следующий шаг — перенос технологий непосредственно на борт аппаратов.
Износ оптоволокна
В проекте стратегии развития отрасли связи Минцифры отмечается: более половины российских магистральных оптоволоконных линий уже исчерпали 25-летний гарантийный срок. Со временем волокно мутнеет, пропускная способность падает, растет риск перебоев. Трафик за десять лет вырос в десять раз.
Операторы говорят, что замена идет точечно по результатам мониторинга, а не массово. Масштабная модернизация, однако, потребует серьезных инвестиций — порядка миллиона рублей за километр.
ЭПР для роботов-доставщиков
Правительство запустило трехлетний экспериментальный правовой режим для роверов (автономных устройств доставки) в 34 регионах. Субъекты ЭПР — «Рободоставка» (Яндекс), «Дронсхаб» и «СберЛогистика». Роверы смогут ездить по тротуарам, велодорожкам и обочинам с ограничениями скорости, обязаны быть застрахованы минимум на 500 тыс. руб.
Цель — собрать данные для будущего регулирования, оценить спрос и отработать взаимодействие роботов с людьми. Плановые метрики амбициозные: не менее 12 тыс. роверов, 10,8 млн заказов и столько же километров пробега за три года.
ИИ-ассистент для экспертизы проектов
Главгосэкспертиза запустила опытную эксплуатацию ИИ-ассистента, который анализирует комплекты проектной документации еще до начала экспертизы. Сервис на больших языковых моделях выявляет потенциальные нарушения, пробелы и формирует предварительный отчет для эксперта.
Минцифры против пересмотра IT-льгот
Минцифры выступило против поправок Минфина, которые исключают из расчета 70-процентного порога льготируемых доходов операции с взаимозависимыми лицами. По мнению ведомства, это лишит льгот разработчиков внутри крупных цифровых холдингов и платформенных компаний, чей совокупный оборот уже превышает 21 трлн руб. (около 10 % ВВП).
У кэптивных структур 70–95 % выручки приходится именно на внутригрупповые операции. Потеря льгот резко повысит страховые взносы и налог на прибыль, ударит по инвестициям в суверенные технологии.
Sona от «Яндекса» заменяет каскады рекомендаций
«Яндекс» представил Sona — генеративную модель, которая объединяет подбор и ранжирование рекомендаций в одной системе. Вместо десятков отдельных алгоритмов и сотен признаков модель анализирует поведение пользователя и сразу выдает итоговые рекомендации. В тесте на умных колонках время прослушивания выросло на 6,3 %, запросы на повтор трека — почти на 18 %, аудитория активных слушателей — на 4,5 %.
Компания называет Sona первой моделью с доказанным эффектом в работающем сервисе, которая может заменить целый каскад классических алгоритмов.