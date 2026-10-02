Антифрод 3.0, закон о платформах, ИИ на орбите и льготы под ударом: российский IT-дайджест #52

Минцифры готовит третий пакет мер против мошенников, закон о платформенной экономике уже в силе, Путин требует дать ученым доступ к российскому ИИ, дата-центры давят на энергосистему, а «Яндекс» выкатывает генеративную модель, которая заменяет алгоритмы. Обо всем этом — в новом выпуске российского IT-дайджеста №52.

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