Как организации отражать производные финансовые инструменты в декларации по налогу на прибыль

Как заполнять приложение 5 к декларации по налогу на прибыль
Так как сделки происходят с производными финансовыми инструментами (ПФИ), не обращающимися на организованном рынке, нужно выбрать код 1. Если сделки не контролируемые, то строки 014 и 024 в приложении 5 заполнять не нужно.
В целях налога на прибыль результат от заключенных срочных сделок отражают на дату исполнения договора. При этом в доходах отражают суммы, которые причитаются к получению, а в составе расходов — суммы, которые подлежат уплате.
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Как учитывать доходы и расходы по форвардным сделкам
В рамках форвардных сделок уплате подлежит сумма, которую рассчитали в виде разницы между плавающей и форвардной ценой. В налоговом учете отражают эту разницу по строке 013 или 023.
При положительном значении данные из строки 100 переносят в строку 100 листа 02, который заполнили с кодом «01» в реквизите «Признак налогоплательщика (код)», при незаполненном реквизите «Номер документа».
Убыток по ПФИ учитывают отдельно от основной базы. Его будут учитывать в другие отчетные периоды в строке 080 Приложения 5.
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