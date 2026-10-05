Как организации отражать производные финансовые инструменты в декларации по налогу на прибыль

Как заполнять приложение 5 к декларации по налогу на прибыль

Так как сделки происходят с производными финансовыми инструментами (ПФИ), не обращающимися на организованном рынке, нужно выбрать код 1. Если сделки не контролируемые, то строки 014 и 024 в приложении 5 заполнять не нужно.

В целях налога на прибыль результат от заключенных срочных сделок отражают на дату исполнения договора. При этом в доходах отражают суммы, которые причитаются к получению, а в составе расходов — суммы, которые подлежат уплате.