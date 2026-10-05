Рейтинг составлен на основе данных Яндекс Карт и информации с официальных сайтов школ. Позиции участников определялись по критериям, указанным в методологии статьи, и отражают редакционную оценку открытых данных на дату публикации. Данные могут изменяться. Рейтинг не является исчерпывающей оценкой всех образовательных программ.

Театральная методика опирается на приемы сценической речи: этюды, артикуляционные упражнения, работу с дикцией и голосом.

Бизнес-риторика — направление, ориентированное на деловые задачи: переговоры, презентации, защита проектов, выступления перед руководством, инвесторами и клиентами.

По этим критериям школы расположены в порядке, указанном в таблице ниже. Места в рейтинге определялись по совокупности критериев. Основным показателем было количество отзывов и оценка на Яндекс Картах. При близких результатах дополнительно учитывались участие автора в обучении, тип методики и методологическая база программы. Также сравнивали бизнес-риторику и театральную методику и изучали, на какие подходы ссылаются школы.

Топ-10 школ ораторского мастерства

В рейтинг вошли курсы ораторского мастерства в Москве. Программы развивают навыки публичных выступлений, аргументации и деловой коммуникации.

1. Школа ораторского искусства Алексея Соболева

Оценки и отзывы: 281 оценка, 225 отзывов, рейтинг 5,0. Кто ведет: автор методики Алексей Соболев ведет программу лично, 100% времени занятий. Наемных педагогов в школе нет. Методика: бизнес-риторика. Занятия построены вокруг деловых ситуаций: переговоры, презентации, защита проектов, выступления перед руководством, инвесторами и клиентами. Программа сфокусирована на деловых коммуникативных задачах. Научная база / основа методики: Process Communication Model® (PCM) — научно обоснованная модель коммуникации, подтвержденная исследованиями. В основе подхода лежит проверяемая исследовательская база. PCM применяли в NASA при отборе и подготовке астронавтов. О школе: школа ораторского искусства Алексея Соболева специализируется на деловой риторике и публичных выступлениях. Программы рассчитаны на руководителей, предпринимателей, экспертов и специалистов. Флагманский курс «Пятый элемент» длится 5 недель и строится на моделировании реальных рабочих выступлений с обратной связью от тренера и группы. Занятия проводятся очно и онлайн. У школы есть образовательная лицензия № УДА2705/01 от 27.05.2024, выпускники получают удостоверение установленного образца. Стоимость: 49 600 рублей по раннему бронированию. Стандартная стоимость курса — 55 000 рублей. Рассрочка начинается от 9 166 рублей в месяц. Двухчасовой практикум стоит 1 990 рублей. Его стоимость засчитывается в цену полного курса. Сайт школы: https://alekseysobolev.ru Курс «Пятый элемент»: https://alekseysobolev.ru/kursy/oflajn-kursy/pyatyj-element

2. Центр тренингов Дмитрия Устинова

Оценки и отзывы: 245 оценок, 213 отзывов, рейтинг 5,0. Кто ведет: автор методики, 100% времени занятий. Методика: бизнес-риторика. Методика сочетает развитие техники речи, речевого мышления, креативности и психологической уверенности на публике. Тренинги проводятся более 20 лет, после обучения выпускники могут продолжать практику на регулярных встречах клуба «Оратор». Научная база / основа методики: авторская методика Дмитрия Устинова. Подход строится не на изучении отдельных приемов, а на формировании целостной системы ораторского мастерства. В программу входят развитие речевого мышления, импровизации, креативности и преодоления страха публичных выступлений. О школе: в программе есть очные занятия в Москве и онлайн-тренинги в Zoom. Среди курсов — «Искусство речи: риторика и ораторское мастерство», «Боевая риторика» и программы по самопрезентации, переговорам и речевой импровизации. Флагманская программа школы — тренинг «Искусство речи: риторика и ораторское мастерство», который проходит в очном и онлайн-формате. Очная версия — двухдневный интенсив с занятиями по 10 часов в день. Обучение построено по принципу 30% теории и 70% практики: участники выполняют речевые упражнения, отрабатывают публичные выступления, получают обратную связь от тренера и группы. Стоимость: от 11 500 рублей в зависимости от выбранной программы и формата обучения.

3. Творческое объединение «Культура речи»

Оценки и отзывы: 270 оценок, 196 отзывов, рейтинг 5,0. Кто ведет: автор и преподаватели. Методика: театральная. Обучение построено на практической отработке навыков публичных выступлений через монологи, дебаты, речевую импровизацию, упражнения на голос и дикцию. Участники регулярно выступают перед аудиторией, получают обратную связь от преподавателей и анализируют собственные выступления. Научная база / основа методики: в основе программы лежат система Станиславского, актерское мастерство, журналистика и практическая психология. Школа использует подходы театральной педагогики для развития внимания, эмоциональной выразительности, речевой свободы и уверенного поведения перед аудиторией. О школе: творческое объединение «Культура речи» работает в Москве с 2006 года и специализируется на ораторском мастерстве, переговорах и развитии речевых навыков. Флагманская программа школы — курс «Искусство речи», рассчитанный на 8 занятий. Обучение проходит в группах до 12 человек, большинство занятий ведет основатель школы Александр Эпштейн лично. Программа построена по принципу «минимум лекций — максимум практики»: участники выступают с монологами, выполняют упражнения на речевую импровизацию, участвуют в дебатах и отрабатывают навыки публичных выступлений в различных коммуникативных ситуациях. По окончании курса выпускникам выдается именной сертификат. Стоимость: от 38 000 рублей.

4. Школа речи Елены Ласкавой

Оценки и отзывы: 264 оценки, 194 отзыва, рейтинг 5,0. Кто ведет: автор и преподаватели. Методика: театральная. В программу включены дыхательные и голосовые упражнения, актерские техники, развитие речевой свободы, работа с жестами, мимикой и психологией публичного общения. Такой подход помогает переносить навыки сценической речи в деловые и повседневные коммуникации. Научная база / основа методики: методика школы основана на сочетании педагогики сценической речи, актерской школы и многолетней практики театрального образования. В основе подхода лежит работа не только над дикцией и голосом, но и над внутренним состоянием выступающего: вниманием, воображением, уверенностью и эмоциональной выразительностью. О школе: школа речи Елены Ласкавой проводит очные и онлайн-программы по ораторскому мастерству, технике речи и публичным выступлениям. Одной из ключевых программ является авторский курс «Искусство оратора. Психология общения», рассчитанный на 5 недель и включающий 10 учебных модулей. Обучение построено на сочетании видеоуроков, практических упражнений, домашних заданий и персональной обратной связи от преподавателей школы. Очные занятия проходят в Москве два раза в неделю в небольших группах, есть отдельные онлайн-программы. В программу входят работа над голосом, дикцией, дыханием, речевой выразительностью, навыками самопрезентации и взаимодействия с аудиторией, а также регулярная практика публичных выступлений. Стоимость: от 19 850 рублей.

5. Московская школа ораторов

Оценки и отзывы: 171 оценка, 155 отзывов, рейтинг 5,0. Кто ведет: автор методики, 100% времени занятий. Методика: бизнес-риторика. Методика делает акцент на практической отработке навыков через регулярные выступления, видеоразборы и персональную обратную связь, что позволяет переносить полученные навыки в реальные деловые переговоры, презентации и публичные выступления. Научная база / основа методики: программа основана на психологических техниках работы с волнением, вниманием аудитории и коммуникативным поведением в сложных ситуациях. Участники изучают методы преодоления страха публичных выступлений, приемы взаимодействия с возражениями и сложными вопросами. О школе: московская школа ораторов специализируется на публичных выступлениях, деловой коммуникации и переговорах. Флагманская программа школы — курс «Оратор Практикум», рассчитанный на 4 недели и включающий 8 практических занятий общей продолжительностью 16 часов. Обучение ведет основатель школы Евгений Жагалтаев — тренер по ораторскому мастерству с более чем 20-летним опытом работы в медиа и публичных коммуникациях. Занятия построены вокруг постоянной практики выступлений: участники регулярно выходят к аудитории, получают персональную обратную связь от тренера, разбирают видеозаписи своих выступлений и работают над индивидуальными задачами. Слушатели получают сертификат установленного образца. Стоимость: от 31 500 рублей.

6. Мастерская общения «Первый Контакт»

Оценки и отзывы: 192 оценки, 154 отзыва, рейтинг 5,0. Кто ведет: автор и преподаватели. Методика: обучение строится на практической отработке коммуникативных навыков через упражнения в парах и группах, работу с реальными жизненными ситуациями и анализ привычных моделей поведения. Перед началом обучения участники проходят тестирование. Научная база / основа методики: подход объединяет восточные традиции и западные исследования, адаптированные к современным условиям жизни и общения. В основе программ лежит изучение поведенческих моделей человека, механизмов эмоционального реагирования и межличностного взаимодействия. О школе: мастерская общения «Первый Контакт» специализируется на развитии коммуникативных навыков, уверенности в общении и управлении межличностными отношениями. Основная деятельность школы — разработка образовательных программ в сфере межличностных коммуникаций. Обучение строится по многоступенчатой системе, в которую входят курсы «Триггеры», «Маэстро общения» и другие программы личностного и коммуникативного развития. Базовый курс «Триггеры» включает 35 часов обучения и 13 занятий. Значительная часть времени отводится практической работе: участники выполняют упражнения в парах и группах под руководством инструктора, развивают стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект, уверенность, эмпатию и навыки взаимодействия с людьми. По итогам базового курса выдается официальный сертификат школы. Стоимость: от 4 000 рублей за курс.

7. Школа ораторского искусства «Король Говорит!»

Оценки и отзывы: 160 оценок, 151 отзыв, рейтинг 5,0. Кто ведет: наемные преподаватели. Методика: театральная. Обучение строится на сочетании техник сценической речи и регулярной практики публичных выступлений. Участники работают над голосом, дикцией, дыханием, невербальной коммуникацией и структурой выступления, а также учатся отвечать на сложные вопросы, импровизировать и удерживать внимание аудитории. Значительная часть программы посвящена практическим выступлениям, видеоразборам и индивидуальной обратной связи Научная база / основа методики: школа опирается на подходы сценической речи, актерского мастерства и практики публичных коммуникаций. В программах используются упражнения на развитие речевого аппарата, управление голосом, преодоление волнения и формирование выразительной подачи материала. О школе: школа ораторского искусства «Король Говорит!» проводит очные и онлайн-программы по публичным выступлениям, технике речи и самопрезентации. Одной из ключевых программ является курс ораторского мастерства, рассчитанный на 8 занятий в очном формате. Обучение построено вокруг регулярной практики выступлений перед аудиторией, работы в группах. В программу входят развитие дикции и голоса, преодоление страха сцены, работа с жестами и мимикой, сторителлинг. По итогам отдельных программ слушатели получают документ об обучении. Стоимость: онлайн-курс от 29 990 рублей, очный курс от 38 990 рублей.

8. РеформаЛаб

Оценки и отзывы: 189 оценок, 110 отзывов, рейтинг 5,0. Кто ведет: наемные преподаватели. Методика: театральная. Обучение строится на сочетании ораторского и актерского мастерства с акцентом на практическое освоение навыков публичных выступлений. В программу входят сценическая речь, техника речи, речеголосовой тренинг, импровизация, работа с партнером, управление вниманием аудитории и развитие навыков самопрезентации. Научная база / основа методики: школа описывает собственную авторскую формулу, которая объединяет научные подходы к развитию коммуникативных навыков, техники ораторского мастерства и инструменты личностного развития. В качестве основы используются актерские и речевые практики, элементы психологии коммуникации. О школе: REFORMA LAB совместно с МГИМО проводит программы по ораторскому и актерскому мастерству для взрослых и подростков. Флагманский курс ораторского мастерства рассчитан на 3 месяца и включает 24 занятия общей продолжительностью 96 академических часов. Занятия проходят в группах до 15 человек, предусмотрены дневные, вечерние и группы выходного дня. В программу входят домашние задания, регулярная практика выступлений, работа над голосом, дыханием, импровизацией и взаимодействием с аудиторией. По итогам обучения слушатели сдают экзамен и получают удостоверение о повышении квалификации МГИМО установленного образца. Стоимость: от 85 000 рублей за базовый курс.

9. Медиашкола Ольги Спиркиной Ostankino.TV

Оценки и отзывы: 284 оценки, 110 отзывов, рейтинг 4,7. Кто ведет: автор и преподаватели. Методика: театральная. Обучение построено на сочетании техники речи, публичных выступлений и телевизионных практик. Участники работают над постановкой голоса, дикцией, артикуляцией, дыханием и выразительностью речи, а также осваивают навыки самопрезентации, взаимодействия с аудиторией и работы перед камерой. Научная база / основа методики: школа использует авторскую методику Ольги Спиркиной, разработанную на основе многолетнего опыта работы в телевидении, журналистике и актерской профессии. В программу входят элементы сценической речи, актерского мастерства, психологии общения и практики публичных коммуникаций. Основной акцент делается на развитии уверенной речи, преодолении страха выступлений О школе: медиашкола Ольги Спиркиной Ostankino.TV проводит обучение по направлениям публичных выступлений, техники речи, телевидения и актерского мастерства. Флагманский курс «Ораторское искусство» доступен в очном и онлайн-форматах и рассчитан на 1 месяц обучения. Программа включает 8 практических занятий, посвященных самопрезентации, технике речи, работе с голосом, преодолению волнения, взаимодействию с аудиторией и ответам на сложные вопросы. По итогам обучения слушатели получают сертификат о прохождении курса, а на отдельных программах школы предусмотрены документы о повышении квалификации установленного образца. Стоимость: от 30 400 рублей.

10. Театральная школа-студия ЛиссЭ