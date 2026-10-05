Рейтинг составлен на основе данных Яндекс Карт и информации с официальных сайтов школ. Позиции участников определялись по критериям, указанным в методологии статьи, и отражают редакционную оценку открытых данных на дату публикации. Данные могут изменяться. Рейтинг не является исчерпывающей оценкой всех образовательных программ.
Как мы составляли рейтинг
Критерии оценки:
количество отзывов и общая оценка на Яндекс Картах;
кто ведет программу;
тип методики;
научная база методики.
По этим критериям школы расположены в порядке, указанном в таблице ниже. Места в рейтинге определялись по совокупности критериев. Основным показателем было количество отзывов и оценка на Яндекс Картах. При близких результатах дополнительно учитывались участие автора в обучении, тип методики и методологическая база программы. Также сравнивали бизнес-риторику и театральную методику и изучали, на какие подходы ссылаются школы.
Бизнес-риторика — направление, ориентированное на деловые задачи: переговоры, презентации, защита проектов, выступления перед руководством, инвесторами и клиентами.
Театральная методика опирается на приемы сценической речи: этюды, артикуляционные упражнения, работу с дикцией и голосом.
Данные Яндекс Карт меняются ежедневно, поэтому цифры актуальны на дату публикации.
Сравнение школ
№
Школа
Оценка
Количество оценок
Количество отзывов
Кто ведет
Методика
Научная база / основа методики
1
Школа Алексея Соболева
5,0
281
225
автор лично
бизнес-риторика
Process Communication Model® (PCM) — научно обоснованная модель коммуникации
2
Центр тренингов Дмитрия Устинова
5,0
245
213
автор лично
бизнес-риторика
авторская методика
3
«Культура речи»
5,0
270
196
автор и преподаватели
театральная
система Станиславского
4
Школа речи Елены Ласкавой
5,0
264
194
автор и преподаватели
театральная
педагогика, сценическая речь, актерская школа
5
Московская школа ораторов
5,0
171
155
автор лично
бизнес-риторика
психологические техники работы с волнением и аудиторией
6
«Первый Контакт»
5,0
192
154
автор и преподаватели
бизнес-риторика
школа указывает сочетание восточных традиций и западных исследований
7
«Король Говорит!»
5,0
160
151
наемные преподаватели
театральная
сценическая речь, актерские техники, практика публичных выступлений
8
РеформаЛаб
5,0
189
110
наемные преподаватели
театральная
школа упоминает сочетание научных подходов и техник ораторского мастерства
9
Ostankino.TV
4,7
284
110
автор и преподаватели
театральная
авторская методика
10
ЛиссЭ
5,0
158
99
наемные преподаватели
театральная
система Станиславского
Топ-10 школ ораторского мастерства
В рейтинг вошли курсы ораторского мастерства в Москве. Программы развивают навыки публичных выступлений, аргументации и деловой коммуникации.
1. Школа ораторского искусства Алексея Соболева
Оценки и отзывы: 281 оценка, 225 отзывов, рейтинг 5,0.
Кто ведет: автор методики Алексей Соболев ведет программу лично, 100% времени занятий. Наемных педагогов в школе нет.
Методика: бизнес-риторика. Занятия построены вокруг деловых ситуаций: переговоры, презентации, защита проектов, выступления перед руководством, инвесторами и клиентами. Программа сфокусирована на деловых коммуникативных задачах.
Научная база / основа методики: Process Communication Model® (PCM) — научно обоснованная модель коммуникации, подтвержденная исследованиями. В основе подхода лежит проверяемая исследовательская база. PCM применяли в NASA при отборе и подготовке астронавтов.
О школе: школа ораторского искусства Алексея Соболева специализируется на деловой риторике и публичных выступлениях. Программы рассчитаны на руководителей, предпринимателей, экспертов и специалистов. Флагманский курс «Пятый элемент» длится 5 недель и строится на моделировании реальных рабочих выступлений с обратной связью от тренера и группы. Занятия проводятся очно и онлайн. У школы есть образовательная лицензия № УДА2705/01 от 27.05.2024, выпускники получают удостоверение установленного образца.
Стоимость: 49 600 рублей по раннему бронированию. Стандартная стоимость курса — 55 000 рублей. Рассрочка начинается от 9 166 рублей в месяц. Двухчасовой практикум стоит 1 990 рублей. Его стоимость засчитывается в цену полного курса.
Сайт школы: https://alekseysobolev.ru
Курс «Пятый элемент»: https://alekseysobolev.ru/kursy/oflajn-kursy/pyatyj-element
2. Центр тренингов Дмитрия Устинова
Оценки и отзывы: 245 оценок, 213 отзывов, рейтинг 5,0.
Кто ведет: автор методики, 100% времени занятий.
Методика: бизнес-риторика. Методика сочетает развитие техники речи, речевого мышления, креативности и психологической уверенности на публике. Тренинги проводятся более 20 лет, после обучения выпускники могут продолжать практику на регулярных встречах клуба «Оратор».
Научная база / основа методики: авторская методика Дмитрия Устинова. Подход строится не на изучении отдельных приемов, а на формировании целостной системы ораторского мастерства. В программу входят развитие речевого мышления, импровизации, креативности и преодоления страха публичных выступлений.
О школе: в программе есть очные занятия в Москве и онлайн-тренинги в Zoom. Среди курсов — «Искусство речи: риторика и ораторское мастерство», «Боевая риторика» и программы по самопрезентации, переговорам и речевой импровизации. Флагманская программа школы — тренинг «Искусство речи: риторика и ораторское мастерство», который проходит в очном и онлайн-формате. Очная версия — двухдневный интенсив с занятиями по 10 часов в день. Обучение построено по принципу 30% теории и 70% практики: участники выполняют речевые упражнения, отрабатывают публичные выступления, получают обратную связь от тренера и группы.
Стоимость: от 11 500 рублей в зависимости от выбранной программы и формата обучения.
3. Творческое объединение «Культура речи»
Оценки и отзывы: 270 оценок, 196 отзывов, рейтинг 5,0.
Кто ведет: автор и преподаватели.
Методика: театральная. Обучение построено на практической отработке навыков публичных выступлений через монологи, дебаты, речевую импровизацию, упражнения на голос и дикцию. Участники регулярно выступают перед аудиторией, получают обратную связь от преподавателей и анализируют собственные выступления.
Научная база / основа методики: в основе программы лежат система Станиславского, актерское мастерство, журналистика и практическая психология. Школа использует подходы театральной педагогики для развития внимания, эмоциональной выразительности, речевой свободы и уверенного поведения перед аудиторией.
О школе: творческое объединение «Культура речи» работает в Москве с 2006 года и специализируется на ораторском мастерстве, переговорах и развитии речевых навыков. Флагманская программа школы — курс «Искусство речи», рассчитанный на 8 занятий. Обучение проходит в группах до 12 человек, большинство занятий ведет основатель школы Александр Эпштейн лично. Программа построена по принципу «минимум лекций — максимум практики»: участники выступают с монологами, выполняют упражнения на речевую импровизацию, участвуют в дебатах и отрабатывают навыки публичных выступлений в различных коммуникативных ситуациях. По окончании курса выпускникам выдается именной сертификат.
Стоимость: от 38 000 рублей.
4. Школа речи Елены Ласкавой
Оценки и отзывы: 264 оценки, 194 отзыва, рейтинг 5,0.
Кто ведет: автор и преподаватели.
Методика: театральная. В программу включены дыхательные и голосовые упражнения, актерские техники, развитие речевой свободы, работа с жестами, мимикой и психологией публичного общения. Такой подход помогает переносить навыки сценической речи в деловые и повседневные коммуникации.
Научная база / основа методики: методика школы основана на сочетании педагогики сценической речи, актерской школы и многолетней практики театрального образования. В основе подхода лежит работа не только над дикцией и голосом, но и над внутренним состоянием выступающего: вниманием, воображением, уверенностью и эмоциональной выразительностью.
О школе: школа речи Елены Ласкавой проводит очные и онлайн-программы по ораторскому мастерству, технике речи и публичным выступлениям. Одной из ключевых программ является авторский курс «Искусство оратора. Психология общения», рассчитанный на 5 недель и включающий 10 учебных модулей. Обучение построено на сочетании видеоуроков, практических упражнений, домашних заданий и персональной обратной связи от преподавателей школы. Очные занятия проходят в Москве два раза в неделю в небольших группах, есть отдельные онлайн-программы. В программу входят работа над голосом, дикцией, дыханием, речевой выразительностью, навыками самопрезентации и взаимодействия с аудиторией, а также регулярная практика публичных выступлений.
Стоимость: от 19 850 рублей.
5. Московская школа ораторов
Оценки и отзывы: 171 оценка, 155 отзывов, рейтинг 5,0.
Кто ведет: автор методики, 100% времени занятий.
Методика: бизнес-риторика. Методика делает акцент на практической отработке навыков через регулярные выступления, видеоразборы и персональную обратную связь, что позволяет переносить полученные навыки в реальные деловые переговоры, презентации и публичные выступления.
Научная база / основа методики: программа основана на психологических техниках работы с волнением, вниманием аудитории и коммуникативным поведением в сложных ситуациях. Участники изучают методы преодоления страха публичных выступлений, приемы взаимодействия с возражениями и сложными вопросами.
О школе: московская школа ораторов специализируется на публичных выступлениях, деловой коммуникации и переговорах. Флагманская программа школы — курс «Оратор Практикум», рассчитанный на 4 недели и включающий 8 практических занятий общей продолжительностью 16 часов. Обучение ведет основатель школы Евгений Жагалтаев — тренер по ораторскому мастерству с более чем 20-летним опытом работы в медиа и публичных коммуникациях. Занятия построены вокруг постоянной практики выступлений: участники регулярно выходят к аудитории, получают персональную обратную связь от тренера, разбирают видеозаписи своих выступлений и работают над индивидуальными задачами. Слушатели получают сертификат установленного образца.
Стоимость: от 31 500 рублей.
6. Мастерская общения «Первый Контакт»
Оценки и отзывы: 192 оценки, 154 отзыва, рейтинг 5,0.
Кто ведет: автор и преподаватели.
Методика: обучение строится на практической отработке коммуникативных навыков через упражнения в парах и группах, работу с реальными жизненными ситуациями и анализ привычных моделей поведения. Перед началом обучения участники проходят тестирование.
Научная база / основа методики: подход объединяет восточные традиции и западные исследования, адаптированные к современным условиям жизни и общения. В основе программ лежит изучение поведенческих моделей человека, механизмов эмоционального реагирования и межличностного взаимодействия.
О школе: мастерская общения «Первый Контакт» специализируется на развитии коммуникативных навыков, уверенности в общении и управлении межличностными отношениями. Основная деятельность школы — разработка образовательных программ в сфере межличностных коммуникаций. Обучение строится по многоступенчатой системе, в которую входят курсы «Триггеры», «Маэстро общения» и другие программы личностного и коммуникативного развития. Базовый курс «Триггеры» включает 35 часов обучения и 13 занятий. Значительная часть времени отводится практической работе: участники выполняют упражнения в парах и группах под руководством инструктора, развивают стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект, уверенность, эмпатию и навыки взаимодействия с людьми. По итогам базового курса выдается официальный сертификат школы.
Стоимость: от 4 000 рублей за курс.
7. Школа ораторского искусства «Король Говорит!»
Оценки и отзывы: 160 оценок, 151 отзыв, рейтинг 5,0.
Кто ведет: наемные преподаватели.
Методика: театральная. Обучение строится на сочетании техник сценической речи и регулярной практики публичных выступлений. Участники работают над голосом, дикцией, дыханием, невербальной коммуникацией и структурой выступления, а также учатся отвечать на сложные вопросы, импровизировать и удерживать внимание аудитории. Значительная часть программы посвящена практическим выступлениям, видеоразборам и индивидуальной обратной связи
Научная база / основа методики: школа опирается на подходы сценической речи, актерского мастерства и практики публичных коммуникаций. В программах используются упражнения на развитие речевого аппарата, управление голосом, преодоление волнения и формирование выразительной подачи материала.
О школе: школа ораторского искусства «Король Говорит!» проводит очные и онлайн-программы по публичным выступлениям, технике речи и самопрезентации. Одной из ключевых программ является курс ораторского мастерства, рассчитанный на 8 занятий в очном формате. Обучение построено вокруг регулярной практики выступлений перед аудиторией, работы в группах. В программу входят развитие дикции и голоса, преодоление страха сцены, работа с жестами и мимикой, сторителлинг. По итогам отдельных программ слушатели получают документ об обучении.
Стоимость: онлайн-курс от 29 990 рублей, очный курс от 38 990 рублей.
8. РеформаЛаб
Оценки и отзывы: 189 оценок, 110 отзывов, рейтинг 5,0.
Кто ведет: наемные преподаватели.
Методика: театральная. Обучение строится на сочетании ораторского и актерского мастерства с акцентом на практическое освоение навыков публичных выступлений. В программу входят сценическая речь, техника речи, речеголосовой тренинг, импровизация, работа с партнером, управление вниманием аудитории и развитие навыков самопрезентации.
Научная база / основа методики: школа описывает собственную авторскую формулу, которая объединяет научные подходы к развитию коммуникативных навыков, техники ораторского мастерства и инструменты личностного развития. В качестве основы используются актерские и речевые практики, элементы психологии коммуникации.
О школе: REFORMA LAB совместно с МГИМО проводит программы по ораторскому и актерскому мастерству для взрослых и подростков. Флагманский курс ораторского мастерства рассчитан на 3 месяца и включает 24 занятия общей продолжительностью 96 академических часов. Занятия проходят в группах до 15 человек, предусмотрены дневные, вечерние и группы выходного дня. В программу входят домашние задания, регулярная практика выступлений, работа над голосом, дыханием, импровизацией и взаимодействием с аудиторией. По итогам обучения слушатели сдают экзамен и получают удостоверение о повышении квалификации МГИМО установленного образца.
Стоимость: от 85 000 рублей за базовый курс.
9. Медиашкола Ольги Спиркиной Ostankino.TV
Оценки и отзывы: 284 оценки, 110 отзывов, рейтинг 4,7.
Кто ведет: автор и преподаватели.
Методика: театральная. Обучение построено на сочетании техники речи, публичных выступлений и телевизионных практик. Участники работают над постановкой голоса, дикцией, артикуляцией, дыханием и выразительностью речи, а также осваивают навыки самопрезентации, взаимодействия с аудиторией и работы перед камерой.
Научная база / основа методики: школа использует авторскую методику Ольги Спиркиной, разработанную на основе многолетнего опыта работы в телевидении, журналистике и актерской профессии. В программу входят элементы сценической речи, актерского мастерства, психологии общения и практики публичных коммуникаций. Основной акцент делается на развитии уверенной речи, преодолении страха выступлений
О школе: медиашкола Ольги Спиркиной Ostankino.TV проводит обучение по направлениям публичных выступлений, техники речи, телевидения и актерского мастерства. Флагманский курс «Ораторское искусство» доступен в очном и онлайн-форматах и рассчитан на 1 месяц обучения. Программа включает 8 практических занятий, посвященных самопрезентации, технике речи, работе с голосом, преодолению волнения, взаимодействию с аудиторией и ответам на сложные вопросы. По итогам обучения слушатели получают сертификат о прохождении курса, а на отдельных программах школы предусмотрены документы о повышении квалификации установленного образца.
Стоимость: от 30 400 рублей.
10. Театральная школа-студия ЛиссЭ
Оценки и отзывы: 158 оценок, 99 отзывов, рейтинг 5,0.
Кто ведет: наемные преподаватели.
Методика: театральная. Обучение строится на сочетании техник сценической речи, речевой импровизации и практики публичных выступлений. Участники работают над голосом, дыханием, дикцией, интонацией и структурой речи, а также выполняют упражнения на взаимодействие с аудиторией и преодоление страха публичных выступлений.
Научная база / основа методики: система Станиславского. В основе программ лежат подходы театральной педагогики и сценической речи. Школа использует упражнения, традиционно применяемые в актерской подготовке: работу с дыханием, голосом, артикуляцией, интонацией и сценической свободой. Методика направлена на развитие уверенного поведения перед аудиторией, выразительности речи и навыков коммуникации.
О школе: театральная школа-студия ЛиссЭ работает в Москве с 2005 года и проводит программы по актерскому мастерству, сценической речи, дикции и ораторскому искусству для взрослых и детей. Флагманская программа по ораторскому мастерству — курс «Оратор в деле». Курс включает 4 занятия по 3 часа каждое и рассчитан на взрослых слушателей с любым уровнем подготовки. В программу входят развитие речевой свободы, работа с голосом и дыханием, постановка дикции и интонации, речевая импровизация и техники взаимодействия с аудиторией.
Стоимость: от 15 000 рублей.
Цены на курсы ораторского мастерства в Москве
Стоимость обучения зависит от формата курса, его продолжительности и объема практики. Собрали для вас актуальные цены на школы ораторского мастерства, вошедшие в рейтинг.
Школа
Стоимость от
Школа ораторского искусства Алексея Соболева
49 600 ₽
Центр тренингов Дмитрия Устинова
11 500 ₽
Творческое объединение «Культура речи»
38 000 ₽
Школа речи Елены Ласкавой
19 850 ₽
Московская школа ораторов
31 500 ₽
Мастерская общения «Первый Контакт»
4 000 ₽
Король Говорит!
29 990 ₽
РеформаЛаб
85 000 ₽
Медиашкола Ольги Спиркиной Ostankino.TV
30 400 ₽
Театральная школа-студия ЛиссЭ
15 000 ₽
Как выбрать курс ораторского мастерства в Москве
Уверенное выступление складывается не из красивой теории, а из регулярной практики и качественной обратной связи. Выбирая курс, учитывайте, сколько времени отводится реальным выступлениям, кто ведет занятия и насколько программа помогает решать именно ваши профессиональные задачи — от переговоров и презентаций до выступлений перед большой аудиторией.
Доля практики в программе
Попросите школу назвать конкретную долю практики в программе. Если на выступления и разборы отводится менее половины занятий, развитие навыка может идти медленнее. Также уточните, сколько раз за курс каждый участник выступает лично, а не наблюдает за работой других.
Атмосфера в группе
Комфортная атмосфера помогает сосредоточиться на практике и получать больше пользы от занятий. На хороших курсах участники регулярно выступают, получают конструктивную обратную связь и не боятся допускать ошибки в процессе обучения. Важно, чтобы в группе сохранялась рабочая и уважительная среда, где внимание уделяется развитию навыков, а не критике ради критики. Такой формат помогает сосредоточиться на результате и увереннее применять новые инструменты на практике.
Размер группы
В небольших группах проще получить персональные рекомендации и детальный разбор выступлений. По мере увеличения количества участников внимание преподавателя распределяется между большим числом слушателей, поэтому возможности для индивидуальной работы могут быть ограничены.
Видеофиксация выступлений
Видеозапись помогает взглянуть на свое выступление глазами аудитории. Во время выступления многие детали остаются незамеченными. Запись наглядно показывает особенности речи, темп, работу с паузами, жестами и зрительным контактом. Регулярный видеоразбор помогает точнее оценивать изменения от занятия к занятию и видеть результаты работы над конкретными навыками. Видеофиксация и последующий разбор — важные критерии при выборе курса.
Опыт и квалификация преподавателя
Проверьте, кто будет вести занятия на практике. В некоторых школах на открытых мероприятиях выступает основатель проекта, а основной курс проводят другие преподаватели. Полезно заранее узнать их опыт, специализацию и возможность получать обратную связь именно от них.
Формат обучения
Очные занятия дают больше возможностей для живой практики и взаимодействия с аудиторией. Онлайн-курсы удобнее совмещать с работой и личным графиком, а проходить обучение можно из любой точки мира. Выбор формата зависит от ваших задач, графика и предпочтений.
Стоимость и наличие пробного занятия
Перед покупкой полного курса полезно посетить пробное занятие, если школа предоставляет такую возможность. Это помогает оценить стиль преподавания, количество практики, формат обратной связи и общую атмосферу в группе. Во время вводного занятия проще понять, насколько комфортно вам работать с преподавателем и соответствует ли программа вашим целям. Такой подход помогает принимать решение на основе личного опыта, а не только описания курса на сайте или отзывов выпускников.
Отзывы о курсах ораторского мастерства
При выборе школы изучите отзывы на независимых площадках. Обращайте внимание на комментарии о количестве практики, качестве обратной связи и результатах обучения. Эти факторы показывают, насколько курс помогает уверенно выступать, проводить переговоры и решать реальные коммуникативные задачи.
Вопросы и ответы
Что лучше — очные или онлайн-курсы ораторского мастерства?
Если главная цель обучения ораторскому искусству — получить максимум практики публичных выступлений, чаще выбирают очные программы. Онлайн-обучение подойдет тем, кто ценит гибкий график и готов регулярно практиковаться самостоятельно между занятиями.
Как быстро можно научиться уверенно выступать публично?
Первые изменения бывают заметны уже через несколько недель регулярной практики. Для формирования устойчивого навыка публичных выступлений обычно требуется от одного до нескольких месяцев систематических занятий и выступлений перед аудиторией.
Реклама: ИП Соболев Алексей Андреевич, ИНН 772070363855, erid: 2W5zFJvmVAy