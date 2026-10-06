Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 6 октября 2026

Сегодня в систему добавлено 22 документа — все со статусом «новый документ»; новых редакций и кодексов в поступлениях дня не было. Разбивка: постановления Правительства — 8, ведомственные приказы — 13, федеральный закон — 1. Ниже каждый документ указан один раз; раздел системы и тема указаны в таблицах.