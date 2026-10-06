Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 6 октября 2026

Трудовые гарантии и производственный календарь (5)
Платформенная экономика и занятость (3)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об утверждении критерия систематичности и продолжительности выполнения работ, оказания услуг, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 17 Федерального закона "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации"
Постановление Правительства
ред. от 19.06.2026 · действует с 01.10.2026; ред. от 19.06.2026 · вступает 01.10.2032
Об установлении минимального объема преференций, предусмотренных пунктом 9 части 1 статьи 17 Федерального закона "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации"
Постановление Правительства
ред. от 16.05.2026 · действует с 01.10.2026; ред. от 16.05.2026 · вступает 01.10.2032
Об утверждении форм предоставления работодателями обязательной информации, предусмотренной частью 1 статьи 53 Федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации", в государственную службу занятости
Ведомственный приказ
ред. от 12.05.2026 · действует с 01.09.2026
Документ
Раздел
Редакция и статус
О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей
Федеральный закон
ред. от 20.02.2026 · действует с 01.09.2026
О мерах поддержки лицам, осуществляющим деятельность на отдельных территориях Курской области
Постановление Правительства
ред. от 10.02.2026 · действует с 17.02.2026
О мерах поддержки жителям отдельных территорий Курской области, не осуществляющим предпринимательскую деятельность
Постановление Правительства
ред. от 10.02.2026 · действует с 17.02.2026
О проведении эксперимента по учету сведений о суммах денежных средств, поступивших на счета, вклады (депозиты), открытые в кредитных организациях, при определении права граждан на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, установленное Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Постановление Правительства
ред. от 29.12.2025 · действует с 01.01.2026
Налоги и контроль (9)
Образование (1)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об утверждении перечня документов, подготовка которых осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования
Ведомственный приказ
ред. от 06.11.2024 · действует с 01.03.2025