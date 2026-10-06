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Право
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Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 6 октября 2026

Сегодня в систему добавлено 22 документа — все со статусом «новый документ»; новых редакций и кодексов в поступлениях дня не было. Разбивка: постановления Правительства — 8, ведомственные приказы — 13, федеральный закон — 1. Ниже каждый документ указан один раз; раздел системы и тема указаны в таблицах.

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Автор

Трудовые гарантии и производственный календарь (5)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О переносе выходных дней в 2027 году

Постановление Правительства

ред. от 17.09.2026 · действует с 26.09.2026

Об отдельных вопросах, связанных с командированием на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области

Постановление Правительства

ред. от 28.10.2022 · действует с 02.11.2022

Об утверждении Положения об особенностях направления работников в служебные командировки

Постановление Правительства

ред. от 16.04.2025 · действует с 01.09.2025;

Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности - субъектах малого предпринимательства (включая работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным законодательством отнесены к микропредприятиям и малым предприятиям, а также некоммерческих организациях, созданных в форме общественных организаций и ассоциаций (союзов)

Ведомственный приказ

ред. от 07.08.2026 · действует с 01.03.2027

Об утверждении единых требований к составу и форматам документов, связанных с работой, оформляемых в электронном виде без дублирования на бумажном носителе

Ведомственный приказ

ред. от 20.09.2022 · действует с 01.03.2023

Платформенная экономика и занятость (3)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении критерия систематичности и продолжительности выполнения работ, оказания услуг, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 17 Федерального закона "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации"

Постановление Правительства

ред. от 19.06.2026 · действует с 01.10.2026; ред. от 19.06.2026 · вступает 01.10.2032

Об установлении минимального объема преференций, предусмотренных пунктом 9 части 1 статьи 17 Федерального закона "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации"

Постановление Правительства

ред. от 16.05.2026 · действует с 01.10.2026; ред. от 16.05.2026 · вступает 01.10.2032

Об утверждении форм предоставления работодателями обязательной информации, предусмотренной частью 1 статьи 53 Федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации", в государственную службу занятости

Ведомственный приказ

ред. от 12.05.2026 · действует с 01.09.2026

Социальная поддержка и помощь регионам (4)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей

Федеральный закон

ред. от 20.02.2026 · действует с 01.09.2026

О мерах поддержки лицам, осуществляющим деятельность на отдельных территориях Курской области

Постановление Правительства

ред. от 10.02.2026 · действует с 17.02.2026

О мерах поддержки жителям отдельных территорий Курской области, не осуществляющим предпринимательскую деятельность

Постановление Правительства

ред. от 10.02.2026 · действует с 17.02.2026

О проведении эксперимента по учету сведений о суммах денежных средств, поступивших на счета, вклады (депозиты), открытые в кредитных организациях, при определении права граждан на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, установленное Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Постановление Правительства

ред. от 29.12.2025 · действует с 01.01.2026

Налоги и контроль (9)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Перечня кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, сделки в отношении которых признаются контролируемыми в соответствии со статьей 105.14 части первой Налогового кодекса Российской Федерации

Ведомственный приказ

ред. от 03.02.2022 · действует с 08.03.2022

Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи

Ведомственный приказ

ред. от 12.01.2023 · действует с 01.07.2023

Об утверждении форм расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме

Ведомственный приказ

ред. от 04.02.2026 · действует с 07.05.2026

Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также формы справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц

Ведомственный приказ

ред. от 09.01.2024 · действует с 10.04.2024

Об утверждении форм, форматов, порядков заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости

Ведомственный приказ

ред. от 08.07.2021 · действует с 10.09.2021

Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию

Ведомственный приказ

ред. от 08.12.2025 · действует с 05.01.2026;

Об утверждении форм и форматов документов, предусмотренных статьями 23, 83 Налогового кодекса Российской Федерации, а также порядка заполнения этих форм, признании утратившими силу отдельных положений и приложений к приказам Федеральной налоговой службы

Ведомственный приказ

ред. от 15.04.2024 · действует с 01.01.2025

Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности

Ведомственный приказ

ред. от 28.01.2019 · действует с 08.07.2019

Об утверждении формы, порядка заполнения (представления) и формата представления в электронной форме налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, а также о внесении изменений в приложение к приказу ФНС России от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@

Ведомственный приказ

ред. от 03.10.2025 · действует с 26.03.2026

Образование (1)

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