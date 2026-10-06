Акция: держим цены ОСНО моб
Купить подписку
Маркетплейсы
Читать 1 мин
Как ИП на УСН списать в учете товары, которые пострадали от атак БПЛА

Как ИП на УСН списать в учете товары, которые пострадали от атак БПЛА

ИП на УСН 15% пострадал от атак на склады Wildberries. От маркетплейса есть акт о количестве утраченного товара есть. Как списать товары в учете?

206 просмотров5 открытий
Автор

Как в бухгалтерском учете списать товары

Для списания товаров в бухгалтерском учете необходимо использовать счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Сначала стоимость товаров нужно перенести в дебет счета 94 (ФСБУ 5/2019 «Запасы»), а после этого — списать. Проводки будут такие:

  • Дт 94 — Кт 45 — списание фактической себестоимости утраченных товаров,

  • Дт 91.2 — Кт 94 — отнесение потерь на прочие расходы.

🔥Премия бухгалтеров «Клерк» 2026

Станьте номинантом главной профессиональной премии для бухгалтеров, кадровиков и юристов.

11 номинаций: 4 — для настоящих профи своего дела, 7 — для активных пользователей «Клерка».

Победителей ждут призы и подарки! Награждение пройдет в прямом эфире.

Заявки принимаем до 31 октября 2026 года.

Подать заявку

Как учесть товары в расходах

Для принятия товаров в расходы необходимы дополнительные документы. Нужно провести внеплановую инвентаризацию для подтверждения количества товаров. Акт инвентаризации послужит дополнительным документом для подтверждения списания.

Помимо этого ИП могут пригодиться:

  1. Документы, которые подтвердят отгрузку и перемещение товаров на склад маркетплейса: акты приема-передачи, накладные и УПД, платежные поручения.

  2. Отчеты об остатках товаров на конкретном пострадавшем складе из личного кабинета WB до и после ЧП.

В нашей базе уже более 1 тыс. ответов экспертов по вопросам маркетплейсов, посмотреть.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка