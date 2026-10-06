Как ИП на УСН списать в учете товары, которые пострадали от атак БПЛА

Как в бухгалтерском учете списать товары
Для списания товаров в бухгалтерском учете необходимо использовать счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Сначала стоимость товаров нужно перенести в дебет счета 94 (ФСБУ 5/2019 «Запасы»), а после этого — списать. Проводки будут такие:
Дт 94 — Кт 45 — списание фактической себестоимости утраченных товаров,
Дт 91.2 — Кт 94 — отнесение потерь на прочие расходы.
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Как учесть товары в расходах
Для принятия товаров в расходы необходимы дополнительные документы. Нужно провести внеплановую инвентаризацию для подтверждения количества товаров. Акт инвентаризации послужит дополнительным документом для подтверждения списания.
Помимо этого ИП могут пригодиться:
Документы, которые подтвердят отгрузку и перемещение товаров на склад маркетплейса: акты приема-передачи, накладные и УПД, платежные поручения.
Отчеты об остатках товаров на конкретном пострадавшем складе из личного кабинета WB до и после ЧП.
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