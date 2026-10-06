Как ИП на УСН списать в учете товары, которые пострадали от атак БПЛА

Как в бухгалтерском учете списать товары

Для списания товаров в бухгалтерском учете необходимо использовать счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Сначала стоимость товаров нужно перенести в дебет счета 94 (ФСБУ 5/2019 «Запасы»), а после этого — списать. Проводки будут такие: