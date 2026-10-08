Как принять на работу гражданина Молдовы с ВНЖ

Какие документы нужны для трудоустройства
По пп. 1 п. 4 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ постоянно проживающим в РФ иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности не нужно разрешение на работу или патент.
ВНЖ для постоянно проживающих в РФ действует бессрочно. Свой статус иностранец должен ежегодно подтверждать в МВД.
Помимо ВНЖ иностранец должен предоставить:
Паспорт или другой документ, который подтверждает личность.
Трудовую книжку, если сотрудник не перешел на сведения о трудовой деятельности. Новые бумажные трудовые книжки не заводят тем, кто впервые устроился на работу с 1 января 2021 года или позже.
СНИЛС или электронную форму АДИ-РЕГ.
Документы об образовании, если они необходимы для работы;
Полис медицинского страхования (ОМС или ДМС, договор об оказании медицинских услуг) обязательно должен быть только у иностранцев в статусе ВКС.
Документы воинского учета требовать у иностранца нельзя, так как он не является военнообязанным и не подлежит воинскому учету.
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Нужно ли уведомлять МВД
После заключения трудового или гражданско-правового договора, работодатель обязан отправить уведомление в МВД о привлечении к трудовой деятельности. Срок — три рабочих дня с даты заключения договора. Уведомления направляют по форме из приложения № 7 к приказу МВД от 12.05.2026 № 290.
В обновленной форме появились нововведения:
необходимо указывать срок действия договора (или отметить, что он бессрочный);
нужно прописывать ИНН работодателя/заказчика;
согласие на обработку персональных данных оформляют отдельным документом и прикладывают к уведомлению.
Уведомление можно доставить лично, направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или отчитаться о приеме через личный кабинет работодателя на портале Госуслуг.
Что делать с ИНН и СНИЛС
Если у сотрудника нет СНИЛС, работодатель может самостоятельно подать за него заявление в СФР. Без этого заявления работодатель не сможет сдать отчетность за сотрудника.
ИНН при приеме на работу необязателен. Иностранец может самостоятельно его получить в налоговой инспекции, если предъявит ВНЖ с отметкой о регистрации по месту жительства. При этом отсутствие ИНН не помешает работодателю удерживать НДФЛ.
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