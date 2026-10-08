Как принять на работу гражданина Молдовы с ВНЖ

Какие документы нужны для трудоустройства

По пп. 1 п. 4 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ постоянно проживающим в РФ иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности не нужно разрешение на работу или патент.

ВНЖ для постоянно проживающих в РФ действует бессрочно. Свой статус иностранец должен ежегодно подтверждать в МВД.

Помимо ВНЖ иностранец должен предоставить:

Паспорт или другой документ, который подтверждает личность. Трудовую книжку, если сотрудник не перешел на сведения о трудовой деятельности. Новые бумажные трудовые книжки не заводят тем, кто впервые устроился на работу с 1 января 2021 года или позже. СНИЛС или электронную форму АДИ-РЕГ. Документы об образовании, если они необходимы для работы; Полис медицинского страхования (ОМС или ДМС, договор об оказании медицинских услуг) обязательно должен быть только у иностранцев в статусе ВКС.

Документы воинского учета требовать у иностранца нельзя, так как он не является военнообязанным и не подлежит воинскому учету.