Сбой в ЦОД Яндекса, объединение облаков и реестр криптодепозитариев: российский IT-дайджест #54

Остановка дата-центра «Яндекса» в Сасово, возможное объединение Yandex B2B Tech и VK Tech, реестр цифровых депозитариев от Банка России. Об этом и не только — в новом выпуске российского IT-дайджеста №53.
Хотите, чтобы новости вашей компании попали в следующий выпуск дайджеста? Присылайте их в Telegram-канал основателя Клерка — Бориса Мальцева.
Дата-центр Яндекса в Сасово остановлен
«Яндекс» сообщил, что его площадка в Сасово (Рязанская область) пострадала от атаки беспилотников: вспыхнул пожар, часть инфраструктуры задета, работу дата-центра остановили полностью. Пострадавших нет, а о том, какие сервисы могут оказаться недоступны, компания не рассказала.
Утром 8 октября ее акции проседали на 2,7%, а сама площадка в Сасово действует с 2014 года. Последствия устраняют профильные службы, о причинах и ущербе компания пока не сообщала.
Минцифры допустило объединение Yandex B2B Tech и VK Tech
Замминистра цифрового развития Евгений Филатов сообщил СМИ на форуме «Цифровые решения», что VK Tech и Яндекс B2B Tech могут объединиться, в том числе ради общего портфеля продуктов для госзаказчиков.
По данным СМИ, доли поделят 50 на 50, базой может стать ООО «БТБ Тех», завершение — первый квартал 2027 года, а их общая выручка в первом полугодии 2026 года — 37,9 млрд рублей. Форма — СП или слияние — не определена. В контур могут войти Yandex Cloud, «Яндекс 360», AI Studio и SourceCraft, от VK — VK Cloud, WorkSpace и Tarantool.
ЦБ опубликовал реестр цифровых депозитариев
Реестр цифровых депозитариев опубликовал Банк России: в первую пятерку вошли ВТБ, Сбербанк, «Атомайз» из группы «Т-технологий», «Волтари» и «Облачная инфраструктура». Еще четыре компании — в реестре организаций по обмену цифровых валют, их названия регулятор не приводит.
Допуск выдали по переходным положениям закона о цифровых валютах, а также о цифровых правах, который действует с 1 сентября, а правила допуска вступили в силу 5 октября. Привести деятельность в соответствие с требованиями нужно к 1 сентября 2027 года.
«Диасофт» показал ИИ-экосистему для разработки
AI-Driven Digital Q — ИИ-версия экосистемы для команд разработки, которую «Диасофт» представила на закрытом онлайн-показе. Ядро — три контура: обнаружение, замысел и исполнение — от сбора требований до генерации и проверки кода, тестирования и выпуска. В своих проектах компания срезала трудозатраты на треть, а требованиям отвечает более 99% кода: CRM-систему с тремя сервисами сделали за три месяца, «Факультативное перестрахование» — за полтора месяца.
Конвейер разворачивается на инфраструктуре заказчика.
Postgres Pro AXE 2.0 научился писать в аналитические таблицы
Postgres Professional выпустила Postgres Pro AXE 2.0 — мажорное обновление аналитической СУБД: данные ее аналитических таблиц хранятся в parquet-файлах, но теперь к ним применимы и чтение, и вставка, и обновление, и удаление, как у штатных таблиц PostgreSQL. Права на чтение и правку выдаются нативными GRANT и REVOKE, вернулась классическая модель разграничения доступа.
Каталог метаданных поддерживает открытую спецификацию DuckLake и знает о содержимом файлов, не открывая их, а сами данные лежат в открытом Parquet.
«Солар» выпустил «ЗАСТАВА 9» с постквантовым обменом ключами
ГК «Солар» выпустила девятую версию «ЗАСТАВА» — линейки для защиты сетей, рассчитанной и на небольшой офис, и на ЦОД. Главное новшество — гибридный постквантовый обмен ключами в IKEv2, появился и свой центр распределения ключевой информации. Вход возможен через RADIUS и TLS, а «ЗАСТАВА-Клиент» переведен на принципы Zero Trust. Аппаратных моделей стало восемь, старшие поддерживают кластеризацию, а компоненты меняют на ходу.
На трех-пятилетнем горизонте расходы на эксплуатацию, по расчетам компании, снизятся на 15%.
РЖД создаст отечественный стандарт железнодорожной связи
РЖД создаст стандарт связи для железных дорог и намерена оснастить спутниковой связью все поезда сети. На форуме «Цифровые решения» об этом сообщил Евгений Чаркин. Технологии LTE обкатали на Московском центральном кольце, наработки внедряют на цифровой станции в Челябинске. Канал для высокоскоростной магистрали компания готовит с «Бюро 1440».
МТС поставит в регионы десять аэромобильных комплексов связи
МТС поставит аэромобильные комплексы связи в шесть филиалов: в центральной части страны, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, юге и северо-западе. К началу 2027 года — первая десятка таких комплексов. Привязной гексакоптер поднимает базовую станцию LTE/5G на 100–200 метров и держит покрытие в радиусе 10–15 километров. Развернуть комплекс можно за 30 минут силами двух специалистов, к опорной сети он подключается через спутниковый канал или оптику.
Россия и Беларусь объединят порталы госуслуг
Россия и Беларусь планируют объединить порталы госуслуг: до конца 2026 года стороны рассчитывают согласовать взаимное признание учетных записей, а запустить его в 2027-м. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. На «Госуслугах» зарегистрировано более 120 млн пользователей, к сервисам ежедневно обращаются около 14 млн человек. Белорусская «Е-Паслуга» оказала 173 млн услуг за 2025 год и более 110 млн за первое полугодие 2026 года.
Охваты постов в Telegram упали вдвое
Средний охват в русскоязычном Telegram упал почти вдвое — до 968 просмотров против 2041, медиана снизилась с 165 до 70. Сервис аналитики Telemetr охватил 1,7 млн активных каналов и сравнил январь 2025 года с июнем 2026 года. При этом лента растет: ежедневно выходит 3,7 млн публикаций, а самих каналов стало на 46% больше. Вовлеченность у аудитории в 10–100 тыс. подписчиков просела: 7,8% против 16,1% ранее, а число комментариев — примерно 1 млн в день, тогда как в январе было 2,1 млн.