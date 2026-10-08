Сбой в ЦОД Яндекса, объединение облаков и реестр криптодепозитариев: российский IT-дайджест #54

Остановка дата-центра «Яндекса» в Сасово, возможное объединение Yandex B2B Tech и VK Tech, реестр цифровых депозитариев от Банка России. Об этом и не только — в новом выпуске российского IT-дайджеста №53.

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