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Право
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Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 7 октября 2026

Сегодня в систему были добавлены: ведомственные приказы — 3, постановления Правительства — 2, письмо ФНС — 1, указ Президента — 1, распоряжение Правительства — 1. Раздел судебная практика пополнился 3 560 документами. Для удобства в дайджесте разбили документы по тематикам.

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Автор

Налоги и отчетность (2)

Страховые взносы и травматизм (2)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Методики расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Ведомственный приказ

ред. от 21.07.2025 · действует с 01.09.2025

Об утверждении Административного регламента Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги "Установление скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

Ведомственный приказ

ред. от 27.11.2024 · действует с 06.01.2025

Социальная поддержка и меры для бизнеса (2)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка

Постановление Правительства

ред. от 20.04.2026 · действует с 21.07.2026

О мерах поддержки лиц, пострадавших в результате атак с применением беспилотных летательных аппаратов, реактивных систем залпового огня, любых видов ракет на объекты группы "Интернет Решения"

Постановление Правительства

ред. от 30.09.2026 · действует с 02.10.2026

Государственное управление и прочие акты (2)

Судебная практика

В раздел Судебная практика было добавлено 3 560 документов. Вот несколько актуальных определений.

Определение

Суд

Определение от 2 октября 2026 г. № 302-ЭС26-10198 по делу № А78-2355/2025

Верховный Суд Российской Федерации

Решение от 24 апреля 2026 г. по делу № А68-5660/2024

Арбитражный суд Тульской области

Постановление от 14 апреля 2026 г. по делу № А40-232099/2023

Девятый арбитражный апелляционный суд

Решение от 14 апреля 2026 г. по делу № А64-1244/2026

Арбитражный суд Тамбовской области

Постановление от 13 апреля 2026 г. по делу № А41-13895/2025

Десятый арбитражный апелляционный суд

Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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