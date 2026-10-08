Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 7 октября 2026

Налоги и отчетность (2)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об утверждении формы, порядка заполнения и формата представления налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу в электронной форме
Ведомственный приказ
ред. от 03.09.2026 · вступает 01.01.2027
По вопросу уплаты налога по патентной системе налогообложения (далее – ПСН) при утрате права на применение ПСН
Письмо ФНС
ред. от 28.09.2026 · действует с 28.09.2026
Страховые взносы и травматизм (2)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об утверждении Методики расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Ведомственный приказ
ред. от 21.07.2025 · действует с 01.09.2025
Об утверждении Административного регламента Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги "Установление скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
Ведомственный приказ
ред. от 27.11.2024 · действует с 06.01.2025
Документ
Раздел
Редакция и статус
О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
Постановление Правительства
ред. от 20.04.2026 · действует с 21.07.2026
О мерах поддержки лиц, пострадавших в результате атак с применением беспилотных летательных аппаратов, реактивных систем залпового огня, любых видов ракет на объекты группы "Интернет Решения"
Постановление Правительства
ред. от 30.09.2026 · действует с 02.10.2026
Государственное управление и прочие акты (2)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об автономной некоммерческой организации, обеспечивающей деятельность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
Указ Президента
ред. от 05.10.2026 · действует с 05.10.2026
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2025 № 4125-р
Распоряжение Правительства
ред. от 27.12.2025 · действует с 01.01.2026
Судебная практика
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Определение
Суд
Определение от 2 октября 2026 г. № 302-ЭС26-10198 по делу № А78-2355/2025
Верховный Суд Российской Федерации
Арбитражный суд Тульской области
Постановление от 14 апреля 2026 г. по делу № А40-232099/2023
Девятый арбитражный апелляционный суд
Арбитражный суд Тамбовской области
Десятый арбитражный апелляционный суд
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