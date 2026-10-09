Туристический налог‑2026: ставки, сезонная дифференциация и правила для санаториев

Что нового в 2026 году

Порядок налогообложения определен главой 33.1 НК, которая заработала с 1 января 2025 года по закону от 12.07.2024 № 176‑ФЗ. Этим же законом был завершен эксперимент с курортным сбором.

В 2026 году поправки затронули три ключевых момента.

Ставка. Годовой потолок подняли с 1% до 2% от суммы за проживание. Дальше верхняя планка будет расти на один пункт в год: 3% в 2027‑м, 4% в 2028‑м и 5% с 2029 года (п. 1 ст. 418.5 НК).

Дифференциация. Теперь местные власти могут назначать разные ставки по кварталам и месяцам, если колебания спроса на размещение из‑за климата превышают 50%. Плюс к этому действуют ставки для отдельных категорий отелей. Оба инструмента разрешено использовать вместе — было бы главное: не выйти за годовой лимит.

Отчетность. С отчета за I квартал 2026 года применяют декларацию в новой редакции (приказ ФНС от 19.12.2025 № ЕД‑7‑3/1228@), где дополнительно предусмотрены строки под льготников.

География налога продолжает расширяться: по оценкам Минэкономразвития, его уже взвесили около 3,5 тыс. муниципалитетов в 76 регионах. В списке — Петербург, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, а также территориях Калининградской, Московской и Псковской областей и часть муниципалитетов Кубани. Зато в Москве, Севастополе, Ярославской и Курганской областях, ЯНАО и еще нескольких субъектах налог пока не установили.