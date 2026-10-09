Туристический налог‑2026: ставки, сезонная дифференциация и правила для санаториев

Что нового в 2026 году
Порядок налогообложения определен главой 33.1 НК, которая заработала с 1 января 2025 года по закону от 12.07.2024 № 176‑ФЗ. Этим же законом был завершен эксперимент с курортным сбором.
В 2026 году поправки затронули три ключевых момента.
Ставка. Годовой потолок подняли с 1% до 2% от суммы за проживание. Дальше верхняя планка будет расти на один пункт в год: 3% в 2027‑м, 4% в 2028‑м и 5% с 2029 года (п. 1 ст. 418.5 НК).
Дифференциация. Теперь местные власти могут назначать разные ставки по кварталам и месяцам, если колебания спроса на размещение из‑за климата превышают 50%. Плюс к этому действуют ставки для отдельных категорий отелей. Оба инструмента разрешено использовать вместе — было бы главное: не выйти за годовой лимит.
Отчетность. С отчета за I квартал 2026 года применяют декларацию в новой редакции (приказ ФНС от 19.12.2025 № ЕД‑7‑3/1228@), где дополнительно предусмотрены строки под льготников.
География налога продолжает расширяться: по оценкам Минэкономразвития, его уже взвесили около 3,5 тыс. муниципалитетов в 76 регионах. В списке — Петербург, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, а также территориях Калининградской, Московской и Псковской областей и часть муниципалитетов Кубани. Зато в Москве, Севастополе, Ярославской и Курганской областях, ЯНАО и еще нескольких субъектах налог пока не установили.
Кто в зоне налога
Платят его организации и предприниматели, сдающие жилье и номера во временное пользование и владеющие ими на праве собственности или по договору аренды: гостиницы, отели, хостелы, мотели, кемпинги. Сработают оба условия: объект внесен в реестр классифицированных средств размещения, а муниципалитет успел ввести налог. Санатории в реестр попадают автоматически — отдельного решения для них не требуется.
Хозяева квартир и апартаментов, сдающих жилье посуточно, под налог не подпадают: частные жилые помещения в реестр не включаются.
Региональная картина: где и сколько
Ставку в рамках федерального потолка устанавливают муниципальные акты, а в Москве, Петербурге и Севастополе — региональные законы.
Санкт‑Петербург перешел на сезонную модель: с апреля по сентябрь 2026 года ставка 2%, в холодный сезон — 1%. В 2027 году планки вырастут до 3% и 1,5%.
Сочи, Геленджик и «Сириус» фиксируют 2% на весь год с ежегодным шагом вверх на 1 п. п.
Приморский край внутри региона сделал ставку «лоскутной»: Владивосток и часть округов — 2%, Большой Камень, Лазовский, Ольгинский и Хасанский округа — 1%, причем в Хасанском округе летом (с 1 июля по 30 сентября) ставка удваивается до 2%.
Новые участники. Самара и Чита запустили налог только с 2026 года, но с осторожной ставкой 1%. Нижний Новгород, напротив, сразу взял максимум — 2%.
Санатории: два пути снижения налога
Для санаторно‑курортных организаций действует особый порядок, и здесь легко запутаться в механизмах.
Вариант А — минимум за сутки. Когда проживание входит в состав путевки на санаторно‑курортное лечение, которую гость оплачивает сам или за него платит работодатель по обычному договору, налог считают по минимальной ставке — 100 рублей за каждые сутки размещения. Причина — в конструкции путевки: она объединяет проживание, питание и медицинские услуги, и вычленить из нее «голую» стоимость номера невозможно.
Вариант Б — нулевой налог. Если лечение предоставлено по медицинским показаниям и оплачено бюджетными ассигнованиями (федеральный бюджет, государственные внебюджетные фонды, бюджеты субъектов РФ или муниципалитетов, бюджет ФТ «Сириус»), организация полностью освобождается от налога по таким путевкам — это ст. 418.5‑1 НК.
Итог для бухгалтера: налог зависит не от статуса санатория, а от источника оплаты путевки и оснований для лечения.
Считаем налог: примеры
Общий порядок расчета:
Турналог = стоимость проживания без НДС × ставка муниципалитета
Если расчетная сумма получается меньше произведения 100 руб. × сутки, платят минимум. База — стоимость услуги размещения за вычетом самого налога и НДС.
Пример 1. Налог спрятан в цене номера
Гостиница берет за номер 6 100 руб. в сутки, включая НДС 1 100 руб. Ставка — 2%, сумма налога в цене отдельно не выделена.
Снимаем НДС: 6 100 − 1 100 = 5 000 руб.
Выделяем налог расчетным путем: (5 000 × 2) / 102 = 98,04 руб.
Считаем базу: 6 100 − 1 100 − 98 = 4 902 руб.
Налог за 6 суток: 4 902 × 2% × 6 = 588 руб.
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Пример 2. Сумма выше минимума
Номер стоит 12 000 руб. в сутки без НДС, ставка 2%, гость прожил 4 дня. Расчет: 48 000 × 2 / 102 ≈ 941 руб. Сумма выше минимума — к уплате именно она.
Пример 3. Работает «пол» в 100 рублей
Проживание — 4 000 руб. в сутки без НДС при ставке 2%. Процент дает 80 руб., что ниже минимума, поэтому за сутки платят 100 руб. Правило включается, когда цена номера при ставке 2026 года не дотягивает до 5 000 рублей.
Пример 4. Коммерческая путевка в санатории
Трое гостей купили путевки на 10 дней с размещением в одном номере. Налог считают отдельно по каждой путевке: 100 × 10 × 3 = 3 000 руб. За ориентир берется число суток по договору с каждым клиентом.
Пример 5. Сезонная ставка в Петербурге
Гость занял номер на 5 июльских суток по 8 000 руб. в сутки без НДС. Ставка «высокого сезона» — 2%: налог ≈ 784 руб. Та же заявка в январе обошлась бы по 1% — около 392 руб.
Кто освобожден по закону
Федеральный перечень льготников — физлиц, за проживание которых налог не начисляется (п. 2 ст. 418.4 НК):
Герои Советского Союза, России, Труда и полные кавалеры ордена Славы;
участники и инвалиды ВОВ, участники СВО, ветераны и инвалиды боевых действий;
жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя;
работники ПВО и прифронтовых территорий военных лет;
инвалиды I и II групп и дети‑инвалиды.
Два обязательных условия: договор оформлен на самого льготника, а при заселении он предъявляет подтверждающий документ — администратор обязан снять с него копию. На родных льготника преференция автоматически не распространяется, если договор заключен на них.
Регионы и муниципалитеты вправе дополнить список: например, освободить пенсионеров, несовершеннолетних или местных жителей (п. 3 ст. 418.4 НК).
Платеж и отчетность
Платеж перечисляют раз в квартал через ЕНС, в составе единого налогового платежа.
Декларация с 2026 года — по обновленной форме с блоком для льготников.
УСН. Сумму турналога в доходы не включают — позиция ФНС изложена в письме от 30.05.2025 № СД‑4‑3/6507@.
Командировки. Если отель оплатил сотрудник в служебной поездке, налог можно возместить и учесть в расходах на прибыль (пп. 12 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина от 07.10.2024 № 03‑03‑06/1/96816). Условие одно — сумма выделена отдельной строкой в документах.
Сам налог по умолчанию «сидит» внутри цены проживания: в договорах, счетах, актах и кассовых чеках его отдельной строкой не выделяют.
Что проверить до конца года
Загляните в акт своего муниципалитета: с ростом лимита до 2% многие поселения пересчитали ставки.
Санаториям — разделите гостей на три потока: бюджетные путевки по медпоказаниям (освобождение), коммерческие путевки на лечение (100 руб./сутки), обычное размещение (общий порядок).
Собирайте копии льготных документов при заселении — без них налог начисляют в полном размере.
Переведите учет на новую декларацию с отчета за I квартал 2026 года.
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