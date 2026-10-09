ИП перешел с ПСН на УСН: какую отчетность нужно сдавать

Какую отчетность сдавать на УСН
На УСН необходимо сдавать:
Декларацию по УСН — до 25 апреля года, который следует за отчетным. В ней отражаются доходы и расходы от деятельности, которую ведут на УСН.
Уведомление об исчисленных суммах — подают ежеквартально, чтобы ФНС корректно распределяла средства на ЕНС по разным платежам.
С 2026 года действует новый порог освобождения от НДС — 20 млн руб. годового дохода. Если доход ИП за 2025 год превысил эту сумму, то возникает обязанность по уплате НДС и сдаче декларации.
ИП на УСН не обязаны вести полноценный бухгалтерский учет. Достаточно только фиксировать доходы и расходы в КУДиР, например, затраты на сырье, зарплату, коммунальные услуги, аренду.
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Можно ли учесть в расходах товары, которые купили на ПСН
Если товары приобрели и оплатили в период действия ПСН, а реализовали уже после перехода на УСН, их можно учесть в расходах. Но только если товар получили, оплатили и реализовали. Если товар оплатили уже после перехода на УСН, но реализовали до этого, то учесть стоимость в расходах не получится.
Рекомендуем провести инвентаризацию остатков в последний день действия патента и оформить акт. Это поможет корректно учесть налоговую базу при переходе.
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