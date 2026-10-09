ИП перешел с ПСН на УСН: какую отчетность нужно сдавать

Какую отчетность сдавать на УСН

На УСН необходимо сдавать:

Декларацию по УСН — до 25 апреля года, который следует за отчетным. В ней отражаются доходы и расходы от деятельности, которую ведут на УСН. Уведомление об исчисленных суммах — подают ежеквартально, чтобы ФНС корректно распределяла средства на ЕНС по разным платежам.

С 2026 года действует новый порог освобождения от НДС — 20 млн руб. годового дохода. Если доход ИП за 2025 год превысил эту сумму, то возникает обязанность по уплате НДС и сдаче декларации.

ИП на УСН не обязаны вести полноценный бухгалтерский учет. Достаточно только фиксировать доходы и расходы в КУДиР, например, затраты на сырье, зарплату, коммунальные услуги, аренду.