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Налоговые требования
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Как отвечать на требование ФНС о мнимости сделки из-за отсутствия сотрудников у контрагентов

Как отвечать на требование ФНС о мнимости сделки из-за отсутствия сотрудников у контрагентов

ИНФС не видит у контрагентов ни сотрудников, ни уплаты налогов. А организация по мнению налоговой — конечный выгодоприобретатель экономии на налогах и фиктивности сделки.

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Правомерны ли претензии ФНС

Временная нехватка сотрудников у поставщика — не доказательство мнимости сделки. ФНС не может проигнорировать реальность операции только потому, что у контрагента временно нет штатных сотрудников.

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На что можно сослаться в ответе

Можно сослаться на п. 1 ст. 54.1 НК. Эта норма запрещает уменьшать налоговую базу или сумму налога с помощью искажения сведений о фактах хозяйственной жизни. Инспекция должна доказать, что сделка создана для вида, а не имела реальной деловой цели.

Ст. 170 ГК регулирует мнимые и притворные сделки. Мнимыми считаются операции, которые совершены для вида, без намерения создать правовые последствия. Если инспекция видит поставку товара, его оплату и принятие на учет, значит, сделка считается реальной.

Инспекция должна доказать мнимость сделки, так как здесь бремя доказывания ложится на обе стороны. Часто ФНС перекладывает его на налогоплательщика и не представляет убедительных доказательств своей позиции.

Если налоговая настаивает на мнимости, стоит потребовать, чтобы она доказала не просто отсутствие сотрудников, а совокупность обстоятельств, которые указывают на мнимость сделки.

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