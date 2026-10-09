Как отвечать на требование ФНС о мнимости сделки из-за отсутствия сотрудников у контрагентов

На что можно сослаться в ответе

Можно сослаться на п. 1 ст. 54.1 НК. Эта норма запрещает уменьшать налоговую базу или сумму налога с помощью искажения сведений о фактах хозяйственной жизни. Инспекция должна доказать, что сделка создана для вида, а не имела реальной деловой цели.

Ст. 170 ГК регулирует мнимые и притворные сделки. Мнимыми считаются операции, которые совершены для вида, без намерения создать правовые последствия. Если инспекция видит поставку товара, его оплату и принятие на учет, значит, сделка считается реальной.

Инспекция должна доказать мнимость сделки, так как здесь бремя доказывания ложится на обе стороны. Часто ФНС перекладывает его на налогоплательщика и не представляет убедительных доказательств своей позиции.

Если налоговая настаивает на мнимости, стоит потребовать, чтобы она доказала не просто отсутствие сотрудников, а совокупность обстоятельств, которые указывают на мнимость сделки.

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