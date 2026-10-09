Аванс 5-го, зарплата 20-го: как деньгам зарабатывать между выплатами

Почему высокая ставка может быстро закончиться

Ставка, которую банк крупно показывает на витрине, нередко действует только в первые месяцы после открытия счета. Затем доходность снижается до базовой.

Вот какие условия действовали у нескольких банков в сентябре 2026 года.

Банк, дата документа Приветственная ставка Что после промо ВТБ, условия с 01.09.2026 14,2% на минимальный остаток, 13,2% на ежедневный — первые два календарных месяца 6% и 5% без надбавок; с надбавками за зарплату, покупки и подписку банк заявляет до 13,5% и 12,5% Ozon Банк, условия на 19.09.2026 15,1% на минимальный остаток, до двух месяцев при первом открытии счета 7% для всех, 12,5% при статусе Premium или Ultra Россельхозбанк, правила акции в редакции от 01.09.2026 до 14% — базовая ставка плюс приветственная надбавка до 8% на фактический остаток до 1,5 млн ₽, первые три расчетных периода после окончания акции остается базовая ставка счета

Здесь есть несколько нюансов, которые легко пропустить.

Во-первых, банк может считать срок акции не обычными месяцами, а расчетными периодами. И первый из них иногда оказывается очень коротким. Например, по правилам Россельхозбанка приветственная надбавка действует первые три расчетных периода, но для счетов, открытых в последний календарный день месяца, — только два. В перечне отдельно указаны 31 января, 28 февраля, 31 марта и другие последние дни месяца.

Получается, открытие счета 31 августа и 1 сентября может дать разный срок действия повышенной ставки.

Во-вторых, условия нередко зависят от даты открытия счета. У Россельхозбанка в правилах от 1 сентября 2026 года размер надбавки различается для счетов, открытых до 3 августа включительно и начиная с 4 августа.

Похожий принцип есть у Локо-Банка. Тарифный план от 13 сентября 2026 года распространяется на счета, открытые с 7 сентября: ставка составляет 13,3% на остаток от 100 000,01 ₽ и 10% — на остаток от 5 000 до 100 000 ₽. Для более старых счетов действуют другие тарифы.

Поэтому ставка на сайте банка и ставка по счету, который вы открыли год назад, могут не совпадать.

В-третьих, у банков свое определение «нового клиента». Например, Россельхозбанк предоставляет приветственную надбавку клиентам, у которых не было действующих накопительных счетов в банке в течение 90 дней до обращения, включая день обращения. Если вы недавно закрыли старый счет, открыть новый сразу с промоставкой может не получиться.

Поэтому накопительный счет полезно время от времени проверять в приложении: какая ставка действует сейчас, закончилась ли приветственная надбавка и не изменились ли условия.