Аванс 5-го, зарплата 20-го: как деньгам зарабатывать между выплатами

Мы посчитали, сколько можно недополучить за год при зарплате 100 000 ₽ на руки и почему два накопительных счета с одинаковой ставкой 13% могут дать совершенно разный результат.
Сначала разберемся с датами
Статья 136 ТК устанавливает, что зарплату нужно выплачивать не реже чем каждые полмесяца. Конкретные даты работодатель закрепляет в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре. Причем выплата должна приходиться не позднее 15 календарных дней после окончания периода, за который она начислена. Если дата выпадает на выходной или праздник, деньги перечисляют накануне.
При графике «5-е и 20-е» авансом, то есть зарплатой за первую половину текущего месяца, будет выплата 20-го. А 5-го работник получает окончательный расчет за предыдущий месяц. В быту эти выплаты часто называют наоборот, поэтому в заголовке мы оставили привычную формулировку.
Для наших расчетов название выплат не принципиально. Важно, что деньги приходят двумя частями примерно с интервалом в 15 дней, а затем постепенно расходуются.
Сколько денег постоянно остается на счете
Возьмем условный пример: зарплата на руки — 100 000 ₽ в месяц. 60 000 ₽ приходит 5-го числа, еще 40 000 ₽ — 20-го. Расходы распределены равномерно и составляют около 3 300 ₽ в день.
Это расчетная модель, которую можно пересчитать под свои доходы и траты.
При таком режиме средний остаток на счете составляет около 33 000 ₽. Сразу после выплаты денег больше, перед следующей выплатой — меньше, но в среднем примерно такая сумма в течение года постоянно остается в вашем распоряжении.
Если она лежит на карте без процента на остаток, доход с нее равен нулю.
У некоторых дебетовых карт процент на остаток есть, но нередко он зависит от дополнительных условий: суммы покупок, подписки или пакета услуг. Поэтому сначала стоит проверить тариф именно своей карты. Бывает, что формально процент предусмотрен, но условия для его начисления давно не выполняются.
Минимальный или ежедневный остаток: в чем разница
У накопительных счетов есть два основных способа начисления процентов.
● На ежедневный остаток. Банк учитывает сумму на счете каждый день и начисляет проценты исходя из нее.
● На минимальный остаток. Банк находит самую низкую сумму на счете за расчетный период, чаще всего за календарный месяц, и начисляет проценты именно на нее.
Для денег, которыми вы постоянно пользуетесь, эта разница особенно важна. Если к концу месяца или перед очередной выплатой на счете остается совсем немного, счет с начислением на минимальный остаток будет приносить заметно меньше.
Возьмем те же деньги и одну ставку — 13% годовых.
Куда положены деньги
Доход за год
Зарплатная карта, 0%
0 ₽
Накопительный счет на минимальный остаток, 13%
около 570 ₽
Накопительный счет на ежедневный остаток, 13%
около 4 300 ₽
Разница почти в семь раз возникает при одной и той же ставке. Все решает способ начисления процентов.
Есть и менее заметные условия. Например, в действующем тарифе Локо-Банка от 13 сентября 2026 года указано, что проценты начинают начисляться со дня, следующего за днем поступления денег на счет, а расчет ведется по входящему остатку на начало расчетного дня.
Иными словами, если зарплата пришла сегодня и вы хотите получать на нее процент, переводить деньги на накопительный счет лучше сразу. Откладывать перевод до конца недели особого смысла нет.
Результат будет зависеть и от того, как именно вы тратите деньги. Если крупные платежи — квартира, кредит, детский сад — уходят в первые дни после зарплаты, средний остаток в нашей модели снижается примерно до 18 000 ₽. Тогда при ставке 13% доход составит уже около 2 400 ₽ в год.
Почему высокая ставка может быстро закончиться
Ставка, которую банк крупно показывает на витрине, нередко действует только в первые месяцы после открытия счета. Затем доходность снижается до базовой.
Вот какие условия действовали у нескольких банков в сентябре 2026 года.
Банк, дата документа
Приветственная ставка
Что после промо
ВТБ, условия с 01.09.2026
14,2% на минимальный остаток, 13,2% на ежедневный — первые два календарных месяца
6% и 5% без надбавок; с надбавками за зарплату, покупки и подписку банк заявляет до 13,5% и 12,5%
Ozon Банк, условия на 19.09.2026
15,1% на минимальный остаток, до двух месяцев при первом открытии счета
7% для всех, 12,5% при статусе Premium или Ultra
Россельхозбанк, правила акции в редакции от 01.09.2026
до 14% — базовая ставка плюс приветственная надбавка до 8% на фактический остаток до 1,5 млн ₽, первые три расчетных периода
после окончания акции остается базовая ставка счета
Здесь есть несколько нюансов, которые легко пропустить.
Во-первых, банк может считать срок акции не обычными месяцами, а расчетными периодами. И первый из них иногда оказывается очень коротким. Например, по правилам Россельхозбанка приветственная надбавка действует первые три расчетных периода, но для счетов, открытых в последний календарный день месяца, — только два. В перечне отдельно указаны 31 января, 28 февраля, 31 марта и другие последние дни месяца.
Получается, открытие счета 31 августа и 1 сентября может дать разный срок действия повышенной ставки.
Во-вторых, условия нередко зависят от даты открытия счета. У Россельхозбанка в правилах от 1 сентября 2026 года размер надбавки различается для счетов, открытых до 3 августа включительно и начиная с 4 августа.
Похожий принцип есть у Локо-Банка. Тарифный план от 13 сентября 2026 года распространяется на счета, открытые с 7 сентября: ставка составляет 13,3% на остаток от 100 000,01 ₽ и 10% — на остаток от 5 000 до 100 000 ₽. Для более старых счетов действуют другие тарифы.
Поэтому ставка на сайте банка и ставка по счету, который вы открыли год назад, могут не совпадать.
В-третьих, у банков свое определение «нового клиента». Например, Россельхозбанк предоставляет приветственную надбавку клиентам, у которых не было действующих накопительных счетов в банке в течение 90 дней до обращения, включая день обращения. Если вы недавно закрыли старый счет, открыть новый сразу с промоставкой может не получиться.
Поэтому накопительный счет полезно время от времени проверять в приложении: какая ставка действует сейчас, закончилась ли приветственная надбавка и не изменились ли условия.
Что делать с деньгами, которые не тратятся
Деньги между зарплатами условно можно разделить на две части.
Первая — оборотная. Она нужна до следующей выплаты: на продукты, транспорт, коммунальные услуги, регулярные платежи. Такие деньги должны оставаться доступными, поэтому для них удобнее накопительный счет с начислением процентов на ежедневный остаток.
Вторая — неснижаемый остаток. Например, на счете из месяца в месяц остается 50 000 ₽, которыми вы почти никогда не пользуетесь. Для такой суммы уже можно рассматривать короткий вклад: ставка по нему иногда оказывается выше, чем по накопительному счету.
На витрине Финуслуг 19 сентября 2026 года для суммы 50 000 ₽ были, например, такие предложения:
● Промовклад «Надежный старт» Банка ДОМ.РФ — 25% годовых на 31 день для суммы от 10 000 до 100 000 ₽, без пополнения и снятия, с выплатой процентов в конце срока.
● Еще два предложения под 20% на 31 день — второй вклад Банка ДОМ.РФ и вклад Локо-Банка.
● Для действующих клиентов встречались ставки около 13,5–14% на 90–95 дней.
Посчитаем доход для суммы 50 000 ₽.
Размещение
Доход
31 день под 25% — промо, разово
1 062 ₽
31 день на накопительном счете под 13%
552 ₽
91 день под 13,56%
1 690 ₽
Год под 13,5%
6 750 ₽
Ставку 25% здесь не стоит воспринимать как обычную рыночную доходность. Это специальное предложение витрины на сумму до 100 000 ₽. На сайте самого Банка ДОМ.РФ максимальная ставка по вкладам на тот момент составляла 14,5% годовых.
Ключевая ставка Банка России составляет 14%: этот уровень действует с 27 июля 2026 года и был сохранен по итогам заседания 11 сентября. Поэтому для обычного короткого вклада ставка в районе 13–14% выглядит гораздо ближе к текущему рынку, чем промо под 20–25%.
При этом деньги, которые могут понадобиться внезапно, лучше не отправлять на вклад без частичного снятия. При досрочном закрытии такого вклада проценты, как правило, пересчитываются на менее выгодных условиях. Резерв на непредвиденные расходы разумнее оставить на накопительном счете, где доступ к деньгам сохраняется.
Сколько можно получить за год
Вернемся к исходной модели: зарплата 100 000 ₽, две выплаты в месяц и равномерные траты. Добавим к ней 50 000 ₽ неснижаемого остатка.
Получаются такие варианты:
Схема
Доход за год
Все на зарплатной карте
0 ₽
Все на накопительном счете на минимальный остаток, 13%
около 5 100 ₽
Все на накопительном счете на ежедневный остаток, 13%
около 8 900 ₽
50 000 ₽ на вкладе под 13,5% + оборот на счете под 13%
около 11 000 ₽
11 000 ₽ в год — небольшая сумма на фоне годового дохода. Но для нее не нужно брать на себя инвестиционный риск или заметно менять привычный бюджет. Достаточно не держать все деньги на одном счете и подобрать разные инструменты для той части, которую вы тратите, и той, которая обычно остается нетронутой.
Когда придется платить налог
Проценты по вкладам и накопительным счетам облагаются НДФЛ, но самостоятельно считать налог и подавать декларацию в обычной ситуации не требуется. Банки передают сведения в ФНС, налоговая рассчитывает сумму и включает ее в налоговое уведомление. Заплатить налог нужно не позднее 1 декабря следующего года.
Необлагаемая сумма процентов рассчитывается по формуле:
1 млн ₽ × максимальная ключевая ставка Банка России, действовавшая на 1-е число любого месяца соответствующего года.
За 2025 год максимальная ставка на 1-е число месяца составляла 21%, поэтому необлагаемый доход равен 210 000 ₽. Налог за 2025 год, если он возник, нужно будет заплатить до 1 декабря 2026 года.
За 2026 год максимальная ставка на 1-е число месяца пока составляет 16% — такой она была в январе и феврале. Если до конца года показатель не окажется выше, необлагаемая сумма составит 160 000 ₽.
С дохода сверх лимита применяется ставка НДФЛ 13%, а при соответствующем уровне совокупного дохода — повышенная ставка на часть превышения.
Чтобы получить 160 000 ₽ процентов за год при доходности 14%, на вкладах нужно держать примерно 1,15 млн ₽ в течение всего года. Для обычного остатка между двумя зарплатами налог, скорее всего, значения не имеет. Но если одновременно есть крупные вклады и накопительные счета, проценты по ним суммируются по всем банкам.
Еще один важный момент — страхование денег. Средства на вкладах и накопительных счетах в банках — участниках системы страхования вкладов застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ на одного вкладчика в одном банке. Капитализированные проценты тоже входят в эту сумму. С 1 января 2027 года в законодательство вносятся изменения, поэтому после этой даты актуальный лимит стоит проверить отдельно.
Что можно проверить прямо сейчас
Откройте условия своего накопительного счета и посмотрите, на какой остаток начисляются проценты — минимальный или ежедневный. Для денег, которые регулярно тратятся, это принципиальная разница.
Проверьте, действует ли еще повышенная ставка. Если счет открыт несколько месяцев назад, промопериод уже мог закончиться.
Посмотрите выписку за последние два-три месяца и оцените неснижаемый остаток — сумму, ниже которой баланс почти никогда не опускается. Возможно, часть этих денег можно разместить на коротком вкладе.
Деньги на текущие расходы можно держать на накопительном счете с ежедневным начислением и переводить туда сразу после выплаты зарплаты.
Если открываете вклад или счет с временной повышенной ставкой, сохраните дату окончания акции в календаре. После автоматической пролонгации вклада или завершения промопериода доходность может снизиться.
Заодно проверьте условия своей дебетовой карты. Возможно, банк уже начисляет процент на остаток, но для этого требуется определенная сумма покупок или выполнение других условий.
Как мы считали
Для модели взяли доход 100 000 ₽ на руки в месяц: 60 000 ₽ выплачивается 5-го числа, 40 000 ₽ — 20-го. Расходы считаются равномерными. Годовой доход 1,2 млн ₽ разделили на 365 дней и получили около 3 288 ₽ расходов в день.
Горизонт расчета — календарный 2026 год. Использовали простые проценты без капитализации. Налог в расчете не учитывали, поскольку полученные суммы процентов ниже необлагаемого минимума.
Это условная модель, а не данные по реальным банковским счетам. Если график расходов другой — например, большая часть денег уходит в первые дни после зарплаты, — результат тоже изменится.
Ставки по накопительным счетам взяты из официальных тарифов, правил акций и страниц банков, действовавших на указанные даты: тарифных планов Локо-Банка от 13 сентября 2026 года, правил акции Россельхозбанка в редакции от 1 сентября 2026 года, условий ВТБ с 1 сентября 2026 года и страницы Ozon Банка.
Ставки по вкладам — срез витрины Финуслуг на 19 сентября 2026 года для суммы 50 000 ₽. Ключевая ставка — по данным Банка России.
Банковские условия меняются, поэтому перед открытием накопительного счета или вклада стоит еще раз проверить действующий тариф.