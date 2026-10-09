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Право
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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 8 октября 2026

Вчера в систему добавили 9 документов — все со статусом «новый документ»; новых редакций не было. Рассказываем, какие документы появились с разбивкой по категориям.

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Автор

Цифровые валюты и сервис рассрочки (2)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О цифровых валютах и цифровых правах

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.07.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027

О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки

Федеральный закон

ред. от 31.07.2025 · действует с 01.04.2026; ред. от 31.07.2025 · вступает 01.01.2027

Ипотека и подтверждение поставки товаров (2)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об ипотеке (залоге недвижимости)

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026

О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 17.04.2026 · действует с 17.04.2026

Судебная система и статус органов власти (3)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О судебной системе Российской Федерации

Конституционный закон

ред. от 04.08.2026 · действует с 04.09.2026

О Верховном Суде Российской Федерации

Конституционный закон

ред. от 04.08.2026 · действует с 04.09.2026

Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации

Конституционный закон

ред. от 29.05.2023 · действует с 09.06.2023

Государственные символы и особые правовые режимы (2)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О Государственном гербе Российской Федерации

Конституционный закон

ред. от 29.12.2025 · действует с 29.12.2025

О военном положении

Конституционный закон

ред. от 13.12.2024 · действует с 13.12.2024

Судебная практика (5)

В раздел Судебная практика было добавлено 3 254 документа. Вот несколько актуальных определений.

Определение

Суд

Определение от 7 октября 2026 г. № 308-ЭС26-10444 по делу № А53-28706/2019

Верховный Суд Российской Федерации

Определение от 24 сентября 2026 г. № АПЛ26-225

Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации

Решение от 29 апреля 2026 г. по делу № А36-856/2025

Арбитражный суд Липецкой области

Решение от 20 апреля 2026 г. по делу № А14-21913/2025

Арбитражный суд Воронежской области

Решение от 14 апреля 2026 г. по делу № А83-25007/2025

Арбитражный суд Республики Крым

Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

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