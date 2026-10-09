Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 8 октября 2026

Цифровые валюты и сервис рассрочки (2)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Федеральный закон
ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.07.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027
Федеральный закон
ред. от 31.07.2025 · действует с 01.04.2026; ред. от 31.07.2025 · вступает 01.01.2027
Ипотека и подтверждение поставки товаров (2)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Федеральный закон
ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026
О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон
ред. от 17.04.2026 · действует с 17.04.2026
Судебная система и статус органов власти (3)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Конституционный закон
ред. от 04.08.2026 · действует с 04.09.2026
Конституционный закон
ред. от 04.08.2026 · действует с 04.09.2026
Конституционный закон
ред. от 29.05.2023 · действует с 09.06.2023
Государственные символы и особые правовые режимы (2)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Конституционный закон
ред. от 29.12.2025 · действует с 29.12.2025
Конституционный закон
ред. от 13.12.2024 · действует с 13.12.2024
Судебная практика (5)
В раздел Судебная практика было добавлено 3 254 документа. Вот несколько актуальных определений.
Определение
Суд
Определение от 7 октября 2026 г. № 308-ЭС26-10444 по делу № А53-28706/2019
Верховный Суд Российской Федерации
Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
Арбитражный суд Липецкой области
Арбитражный суд Воронежской области
Арбитражный суд Республики Крым
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