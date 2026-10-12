Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 9 октября 2026

Документ Раздел Редакция и статус

Об утверждении порядка и периодичности проведения предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) и перечня включаемых в них исследований Ведомственный приказ ред. от 30.05.2023 · вступает 01.09.2029; ред. от 30.05.2023 · действует с 01.09.2023

Об утверждении Порядка оказания первой помощи Ведомственный приказ ред. от 03.05.2024 · действует с 01.09.2024

Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий Ведомственный приказ ред. от 24.05.2024 · вступает 01.09.2030; ред. от 24.05.2024 · действует с 01.09.2024

Об утверждении требований к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий Ведомственный приказ ред. от 09.08.2024 · вступает 01.03.2031; ред. от 09.08.2024 · действует с 01.03.2025

Об утверждении перечня профессиональных заболеваний Ведомственный приказ ред. от 21.03.2025 · вступает 01.09.2031; ред. от 21.03.2025 · действует с 01.09.2025

Об утверждении форм справки о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности, выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина с указанием результатов установления степени утраты профессиональной трудоспособности и порядка их составления Ведомственный приказ ред. от 02.04.2025 · действует с 01.03.2026

Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь Ведомственный приказ ред. от 11.04.2025 · вступает 01.09.2031; ред. от 11.04.2025 · действует с 01.09.2025

Об утверждении Порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности Ведомственный приказ ред. от 11.04.2025 · вступает 01.09.2031; ред. от 11.04.2025 · действует с 01.09.2025