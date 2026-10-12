Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 9 октября 2026

Налоги, ККТ и налоговое администрирование (7)
Охрана труда и медицина на производстве (9)
Здравоохранение: лекарства, экспертиза и медицинские услуги (6)
Бюджеты и их исполнение (14)
Документ
Раздел
Редакция и статус
Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год
Федеральный закон
ред. от 27.12.2009 · действует с 09.01.2010
Федеральный закон
ред. от 05.10.2015 · действует с 06.10.2015
Об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за 2024 год
Федеральный закон
ред. от 23.07.2025 · действует с 03.08.2025
О финансировании расходов из федерального бюджета во II квартале 1994 года
Федеральный закон
ред. от 10.04.1994 · действует с 14.04.1994
О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 1994 год
Федеральный закон
ред. от 05.11.1994 · действует с 18.11.1994
О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 1994 год
Федеральный закон
ред. от 25.01.1995 · действует с 08.02.1995
О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 1995 год
Федеральный закон
ред. от 29.12.1995 · действует с 12.01.1996
О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 1995 год
Федеральный закон
ред. от 18.04.1996 · действует с 03.05.1996
Федеральный закон
ред. от 29.12.1998 · действует с 29.12.2003
Федеральный закон
ред. от 27.12.2000 · действует с 29.12.2003
Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 1999 год
Федеральный закон
ред. от 30.12.2001 · действует с 01.01.2002
Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 1998 год
Федеральный закон
ред. от 30.12.2001 · действует с 01.01.2002
Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 1999 год
Федеральный закон
ред. от 30.12.2001 · действует с 01.01.2002
Федеральный закон
ред. от 15.04.2006 · действует с 24.04.2006
Ратификация международных соглашений (10)
Таможня, связь, промышленность и другие акты дня (15)
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Арбитражный суд города Севастополя
Арбитражный суд Орловской области
Арбитражный суд Белгородской области
Арбитражный суд Калужской области
Резолютивная часть определения от 25 марта 2026 г. по делу № А86-713-1/2025
Арбитражный суд Запорожской области
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