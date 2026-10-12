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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 9 октября 2026

За 9 октября в справочно-правовую систему загрузили 254 документа. Собрали самые важные из свежих поступлений.

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Налоги, ККТ и налоговое администрирование (7)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

Ведомственный приказ

ред. от 22.12.2025 · действует с 29.12.2025

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Ведомственный приказ

ред. от 06.06.2023 · действует с 17.07.2023

Об утверждении Перечня сведений и информации, в том числе составляющих налоговую тайну, передаваемых налоговыми органами Российской Федерации в межведомственные комиссии субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости, а также в территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости в порядке межведомственного взаимодействия

Ведомственный приказ

ред. от 19.11.2025 · действует с 16.02.2026

Об утверждении Порядка выдачи таможенным органом разрешения на вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для собственных производственных и технологических нужд

Ведомственный приказ

ред. от 20.03.2024 · действует с 28.05.2024

Об утверждении Специального перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

Ведомственный приказ

ред. от 22.12.2025 · действует с 29.12.2025

Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, применяемого в целях реализации статьи 389 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Ведомственный приказ

ред. от 23.05.2024 · действует с 22.07.2024

Об утверждении перечня грубых нарушений обязательных требований в сфере применения контрольно-кассовой техники в целях применения положений абзаца первого пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2023 г. № 402 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»

Ведомственный приказ

ред. от 30.03.2026 · вступает 01.01.2028; ред. от 30.03.2026 · действует с 10.05.2026

Пенсии, пособия и социальное страхование (7)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах

Ведомственный приказ

ред. от 23.04.2026 · действует с 01.09.2026

Об утверждении Порядка и оснований корректировки Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведений, содержащихся в едином реестре застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию

Ведомственный приказ

ред. от 16.04.2024 · действует с 10.06.2024

Об определении видов деятельности, при осуществлении которых страхователи, являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, представляют в составе единой формы сведений в органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведения, предусмотренные пунктом 9 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования»

Ведомственный приказ

ред. от 28.12.2023 · действует с 25.03.2024

Об утверждении официальных разъяснений по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

Ведомственный приказ

ред. от 02.04.2024 · действует с 20.04.2024

Об утверждении перечня документов, необходимых для установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), назначения накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному обеспечению

Ведомственный приказ

ред. от 19.02.2026 · действует с 07.07.2026

Об основах обязательного социального страхования

Федеральный закон

ред. от 28.11.2025 · действует с 28.11.2025

О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · вступает 01.01.2028; ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026

Охрана труда и медицина на производстве (9)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении порядка и периодичности проведения предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) и перечня включаемых в них исследований

Ведомственный приказ

ред. от 30.05.2023 · вступает 01.09.2029; ред. от 30.05.2023 · действует с 01.09.2023

Об утверждении Порядка оказания первой помощи

Ведомственный приказ

ред. от 03.05.2024 · действует с 01.09.2024

Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий

Ведомственный приказ

ред. от 24.05.2024 · вступает 01.09.2030; ред. от 24.05.2024 · действует с 01.09.2024

Об утверждении требований к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий

Ведомственный приказ

ред. от 09.08.2024 · вступает 01.03.2031; ред. от 09.08.2024 · действует с 01.03.2025

Об утверждении перечня профессиональных заболеваний

Ведомственный приказ

ред. от 21.03.2025 · вступает 01.09.2031; ред. от 21.03.2025 · действует с 01.09.2025

Об утверждении форм справки о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности, выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина с указанием результатов установления степени утраты профессиональной трудоспособности и порядка их составления

Ведомственный приказ

ред. от 02.04.2025 · действует с 01.03.2026

Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь

Ведомственный приказ

ред. от 11.04.2025 · вступает 01.09.2031; ред. от 11.04.2025 · действует с 01.09.2025

Об утверждении Порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности

Ведомственный приказ

ред. от 11.04.2025 · вступает 01.09.2031; ред. от 11.04.2025 · действует с 01.09.2025

Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ, выполняемых специалистами авиационного персонала гражданской авиации Российской Федерации

Ведомственный приказ

ред. от 24.07.2025 · вступает 01.03.2031; ред. от 24.07.2025 · действует с 01.03.2026

Здравоохранение: лекарства, экспертиза и медицинские услуги (6)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении особенностей организации и проведения медико-социальной экспертизы дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий

Ведомственный приказ

ред. от 22.02.2024 · действует с 06.04.2024

Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность

Ведомственный приказ

ред. от 22.05.2023 · вступает 01.09.2029; ред. от 22.05.2023 · действует с 01.09.2023

Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, их характеристик и перечня медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением таких природных лечебных ресурсов»

Ведомственный приказ

ред. от 08.06.2026 · действует с 21.07.2026

Об утверждении порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений

Ведомственный приказ

ред. от 15.04.2026 · вступает 01.09.2032; ред. от 15.04.2026 · действует с 01.09.2026

Об иммунопрофилактике инфекционных болезней

Федеральный закон

ред. от 26.07.2026 · вступает 01.01.2027; ред. от 25.12.2023 · действует с 01.01.2024

Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006

Постановление Правительства

ред. от 30.05.2026 · действует с 01.09.2026

Бюджеты и их исполнение (14)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год

Федеральный закон

ред. от 27.12.2009 · действует с 09.01.2010

Об исполнении федерального бюджета за 2014 год

Федеральный закон

ред. от 05.10.2015 · действует с 06.10.2015

Об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за 2024 год

Федеральный закон

ред. от 23.07.2025 · действует с 03.08.2025

О финансировании расходов из федерального бюджета во II квартале 1994 года

Федеральный закон

ред. от 10.04.1994 · действует с 14.04.1994

О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 1994 год

Федеральный закон

ред. от 05.11.1994 · действует с 18.11.1994

О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 1994 год

Федеральный закон

ред. от 25.01.1995 · действует с 08.02.1995

О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 1995 год

Федеральный закон

ред. от 29.12.1995 · действует с 12.01.1996

О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 1995 год

Федеральный закон

ред. от 18.04.1996 · действует с 03.05.1996

О федеральном бюджете на 1998 год

Федеральный закон

ред. от 29.12.1998 · действует с 29.12.2003

О федеральном бюджете на 1999 год

Федеральный закон

ред. от 27.12.2000 · действует с 29.12.2003

Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 1999 год

Федеральный закон

ред. от 30.12.2001 · действует с 01.01.2002

Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 1998 год

Федеральный закон

ред. от 30.12.2001 · действует с 01.01.2002

Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 1999 год

Федеральный закон

ред. от 30.12.2001 · действует с 01.01.2002

Об исполнении федерального бюджета за 2004 год

Федеральный закон

ред. от 15.04.2006 · действует с 24.04.2006

Ратификация международных соглашений (10)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О ратификации Соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией

Федеральный закон

ред. от 17.02.1995 · действует с 05.03.1995

О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания о строительстве жилья для лиц, уволенных с военной службы из Вооруженных Сил Российской Федерации, выведенных из стран Балтии

Федеральный закон

ред. от 28.11.1996 · действует с 16.12.1996

О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал

Федеральный закон

ред. от 04.05.2000 · действует с 17.05.2000

О ратификации Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения

Федеральный закон

ред. от 06.12.2000 · действует с 19.12.2000

О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг)

Федеральный закон

ред. от 12.12.2002 · действует с 28.12.2002

О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в области утилизации российских атомных подводных лодок, выведенных из состава Военно-Морского Флота, и безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом

Федеральный закон

ред. от 30.06.2005 · действует с 16.07.2005

О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания

Федеральный закон

ред. от 09.06.2006 · действует с 25.06.2006

О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийским экономическим сообществом об условиях пребывания Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества на территории Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 16.05.2008 · действует с 31.05.2008

О ратификации Договора между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы

Федеральный закон

ред. от 27.05.2014 · действует с 07.06.2014

О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы

Федеральный закон

ред. от 02.03.2016 · действует с 13.03.2016

Таможня, связь, промышленность и другие акты дня (15)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении формы справки о фактически начисленной сумме заработной платы для назначения ежемесячной доплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренной Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации»

Ведомственный приказ

ред. от 20.12.2023 · действует с 09.02.2024

Об утверждении перечня должностных лиц Министерства финансов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемой организации аудиторов

Ведомственный приказ

ред. от 19.03.2024 · действует с 27.04.2024

Об утверждении Критериев определения наименования алкогольной продукции отдельного (конкретного) производителя или импортера

Ведомственный приказ

ред. от 26.05.2026 · действует с 06.07.2026

Об утверждении требований к размерам двухмерных штриховых кодов (QR-кодов), местам их размещения в игорном заведении, а также к их количеству в игорном заведении

Ведомственный приказ

ред. от 29.04.2026 · вступает 01.09.2032; ред. от 29.04.2026 · действует с 01.09.2026

О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

Распоряжение Правительства

ред. от 31.10.2022 · действует с 16.11.2022

О перечнях кодов видов деятельности в соответствии с ОКВЭД и кодов услуг в соответствии с ОКПД, относящихся к бытовым услугам

Распоряжение Правительства

ред. от 24.11.2016 · действует с 01.01.2017

О перечне недвижимого имущества, относящегося к объектам магистральных газопроводов, объектам газодобычи, объектам производства и хранения гелия, а также к объектам, предусмотренным техническими проектами разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, или проектной документацией объектов капитального строительства и необходимым для обеспечения функционирования объектов магистральных газопроводов, объектов газодобычи, объектов производства и хранения гелия

Распоряжение Правительства

ред. от 22.11.2017 · действует с 01.01.2018

О промышленной безопасности опасных производственных объектов

Федеральный закон

ред. от 09.04.2026 · вступает 01.03.2027; ред. от 31.07.2025 · действует с 01.09.2026

Об органах принудительного исполнения Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026

О народных художественных промыслах

Федеральный закон

ред. от 12.12.2023 · действует с 10.06.2024

О качестве и безопасности пищевых продуктов

Федеральный закон

ред. от 07.06.2025 · действует с 01.09.2025

Об Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

Федеральный закон

ред. от 15.12.2025 · действует с 01.02.2026

О почтовой связи

Федеральный закон

ред. от 26.07.2026 · вступает 01.01.2027; ред. от 26.07.2026 · действует с 26.07.2026

Об утверждении Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета

Ведомственный приказ

ред. от 25.12.2025 · действует с 14.04.2026

О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 2н

Ведомственный приказ

ред. от 16.10.2023 · действует с 06.12.2023

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Решение от 14 апреля 2026 г. по делу № А84-18855/2025

Арбитражный суд города Севастополя

Решение от 9 апреля 2026 г. по делу № А48-540/2026

Арбитражный суд Орловской области

Решение от 8 апреля 2026 г. по делу № А08-5568/2025

Арбитражный суд Белгородской области

Решение от 31 марта 2026 г. по делу № А23-7214/2025

Арбитражный суд Калужской области

Резолютивная часть определения от 25 марта 2026 г. по делу № А86-713-1/2025

Арбитражный суд Запорожской области

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