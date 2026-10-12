Аварийный режим Yandex Cloud, атаки на ЦОД и правила для MVNO: российский IT-дайджест #56

Главные темы: третья за четыре дня авария дата-центров «Яндекса» и аварийный режим Yandex Cloud, недоступность «Яндекс Пэя», реакция Минцифры и Минобороны, заявления ЦБ о цифровом рубле и конфликт операторов с банками из-за маркировки звонков.

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