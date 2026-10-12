Аварийный режим Yandex Cloud, атаки на ЦОД и правила для MVNO: российский IT-дайджест #56

Главные темы: третья за четыре дня авария дата-центров «Яндекса» и аварийный режим Yandex Cloud, недоступность «Яндекс Пэя», реакция Минцифры и Минобороны, заявления ЦБ о цифровом рубле и конфликт операторов с банками из-за маркировки звонков.
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Yandex Cloud перешел в аварийный режим после атак на три площадки
За четыре дня атаки затронули три площадки «Яндекса»: Сасово и Владимир остановлены полностью, в Калуге из строя выведено несколько модулей. Yandex Cloud переведен в аварийный режим, в первом полугодии у него было около 64 тысяч клиентов. В зоне ru-central1-a наблюдаются перебои с питанием, выдача квот приостановлена, часть кластеров баз данных доступна только на чтение.
Девятого октября компания договорилась об ускоренном переносе клиентов с Selectel, K2Cloud, а также VK Cloud, десятого в соглашение добавлен пункт о форс-мажоре.
«Яндекс Пэй» не работал больше 18 часов
После аварии во Владимире платежный сервис «Яндекс Пэй» оставался недоступен свыше 18 часов. Баланс счета в приложении отобразился лишь к вечеру 11 октября и показывает состояние на момент сбоя, распорядиться деньгами все ещё нельзя. Записи о счетах, как утверждают в компании, не утрачены: сведения продублированы на разных площадках, а сами средства находятся вне дата-центра.
Платежи по кредитам, «Сплиту» и «Супер Сплиту» просроченными не признают, условия погашения останутся прежними.
Минцифры и Минобороны займутся прикрытием IT-инфраструктуры
Максут Шадаев, возглавляющий Минцифры, назвал беспрецедентной атаку на «Яндекс». По его словам, вопрос прикрытия объектов министерство прорабатывает совместно с Минобороны, конкретные меры он не раскрыл, выступая в понедельник на заседании комитета Госдумы.
По данным РБК, перебои затронули сервисы не только «Яндекса», но также «Додо Пиццы», «М.Видео», «Ленты» и «Магнита».
ЦБ: подтвержденных схем мошенничества с цифровым рублем нет
Схем мошенничества именно с цифровым рублем, получивших подтверждение, нет, заявила Зульфия Кахруманова, заместитель председателя Банка России. По её словам, регулятор постарался оградить систему от разных типов воздействия. Счёт цифрового рубля открывает только сам человек через приложение банка, автоматически это невозможно. Признак мошенников — звонки, в которых просят назвать код, перейти по ссылке либо перевести средства.
Массовый запуск рубля начался 1 сентября.
Операторы предупредили банки о блокировке звонков с 15 октября
Крупнейшим банкам операторы связи разослали уведомления о том, что с 15 октября звонки без маркировки пропускать не станут. В перечень попали Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, а также Т-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, «Ренессанс Кредит» — договоры на платную маркировку с ними не заключены. Т2 Мобайл оценила ежемесячный поток вызовов без маркировки от банков в сети «большой четверки» как превышающий полумиллиард. МТС подтвердила готовность блокировать такой трафик.
Банки называют навязывание платных соглашений неправомерным.
Минцифры готовит правила для банковских MVNO
Минцифры вместе с крупными операторами готовит новые требования к виртуальным операторам, прежде всего к банковским проектам. Обсуждается регулирование тарифов, по которым владельцы сетей рассчитываются с арендаторами их инфраструктуры. В министерстве полагают, что банки демпингуют, продавая связь по себестоимости или ниже рынка, из-за чего владельцы сетей теряют доходы, нужные на модернизацию.
В 2025 году рынок MVNO достиг 111 млрд рублей при базе более 40 млн сим-карт; на банковские проекты пришлось 93 процента абонентов и 76 процентов выручки независимых игроков.
Власти могут снять ограничения на зарубежные GPU
Легализовать применение иностранных ИИ-решений на доверенных комплексах предложила рабочая группа правительства: речь о значимых объектах критической информационной инфраструктуры. В закон «О безопасности КИИ» намерены добавить новое понятие, куда включат графические процессоры и специализированные ускорители, а для импортного оборудования сделать временное исключение — мощных отечественных аналогов на рынке не хватает.
В Минцифры говорят о необходимости строгой кибербезопасности, но инициативу ещё предстоит согласовать с профильными ведомствами.
ФАС возбудила дела против ПИК и «Ловитела»
ФАС возбудила административные дела против застройщика ПИК и подконтрольного ему оператора связи «Ловител»: претензии связаны с ограничением доступа провайдеров в жилые дома. Должностным лицам управляющих компаний ПИК это обернется штрафом от 20 до 50 тысяч рублей либо дисквалификацией продолжительностью до трех лет, «Ловителу» — оборотным штрафом от 1 до 15 процентов выручки на рынке доступа в интернет.
Троян RedWing Stealer атакует клиентов банков трех стран
Специалисты F6 изучили RedWing Stealer — вторую версию Android-трояна из семейства RedWing, назначение которой состоит в сборе данных с устройства. Атака рассчитана на клиентов банков и платежных сервисов трех стран — России, Казахстана и Узбекистана, а также на пользователей российских маркетплейсов и микрофинансовых организаций.
Выявлено свыше 800 образцов, распространявшихся с мая по сентябрь 2026 года под видом радаров беспилотной опасности, карт АЗС, VPN и игровых модификаций.
Облачные провайдеры наращивают инвестиции в ИИ
Selectel обновил планы: до 25 млрд рублей к 2031 году вырастут вложения в экосистему для ИИ-проектов, тогда как годом ранее речь шла о 10 млрд. За девять месяцев 2026 года выручка от GPU в облаке прибавила в 2,6 раза, в развитие направления уже вложено более 3 млрд рублей.
Cloud.ru потратил 53,8 млрд рублей на оборудование и программное обеспечение для ИИ-сервисов в 2024–2025 годах, а «Турбо Облако» сообщило о 13-кратном увеличении ресурсов под размещение моделей за 2025 год.