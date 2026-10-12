Дата-центры Яндекса атакованы: как бухгалтеру сдать отчётность и не получить штраф

Из-за атаки БПЛА на дата-центры Яндекса не работают «1С-Отчетность», «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД» — всего сбой затронул больше 80 сервисов. Данные сохранены, сервисы обещают восстановить к 14–16 октября. Собрали памятку: что делать с отчётами, больничными, ЭДО, маркировкой и чеками, чтобы не получить штраф, и как не попасться мошенникам.

На Клерк.Сообществе развернулось большое обсуждение сбоев в 1С-Отчетности после атак на дата-центры: бухгалтеры делятся проблемами и ищут способы вовремя сдать отчёты. Ниже — что делать сейчас.

Информация на вечер 12 октября 2026 года. Статусы сервисов могут меняться.

Что случилось с сервисами 1С и Астрала

В ночь на 8 октября дата-центры Яндекса атаковали беспилотники: сначала пострадал ЦОД в Сасово (Рязанская область, пожар, два суперкомпьютера), 9 октября — в Калуге, 11 октября — во Владимире. Именно там размещались сервисы ГК «Астрал» — оператора, через которого бухгалтеры сдают «1С-Отчетность» и обмениваются электронными документами. Сначала работу восстановили на резервных мощностях, но после третьей атаки физически отключены все три площадки, на которых работали системы оператора.

Как сообщает команда «Калуги Астрал» в письме Клерку, на пострадавших площадках работали системы оператора. После первого сбоя их запустили на резервных мощностях, но затем оказались физически отключены все три площадки. Потребовалось заново развернуть сервисы на другой инфраструктуре.

Перебои затронули 1С-Отчетность, 1С-ЭДО, 1С-ЭПД и сервисы электронной отчётности и документооборота «Астрала».

Данные клиентов сохранены. По обновлению 1С от 12 октября, их перенесли в другие дата-центры и создали новые резервные копии. Ориентир восстановления — 14 октября, при сложностях — 16 октября.

Какие ещё сервисы затронуты

Проблемы возникли и у пользователей других продуктов. Например, Яндекс подтвердил ограничения в Пэй: часть клиентов не могла проверить баланс, оплатить покупку или перевести деньги. Компания сообщила, что записи о счетах сохранены.

Для бухгалтеров существенен ещё один сбой — 1С:Хаба, который обеспечивает обмен между программами 1С и операторами. Поэтому ограничения коснулись также 1С-ЭДО и 1С-ЭПД через «Такском». При этом собственные сервисы «Такскома» работают штатно.

Это означает, что проверять нужно конкретный способ обмена: работоспособность оператора ещё не гарантирует доступность отправки из 1С.

Важное предупреждение Яндекс уже предупредил о мошенниках на фоне сбоя — ожидается волна фишинга «помогите восстановить доступ / подтвердите данные». Для бухгалтеров это отдельный риск: под видом «восстановления отчётности» могут прийти письма якобы от Астрала, 1С или ФНС.

Что делать с уже отправленными отчётами

1С поясняет: отправленные через 1С-Отчетность отчёты в ФНС, СФР, Росстат и ЦБ сохраняются в сервисе. После восстановления оператора их доставят адресатам. Повторная отправка сохранённых отчётов не требуется. При этом отправка отчётности из 1С в ФСРАР и ФТС работает напрямую через государственные системы.

Но нажатие кнопки «Отправить» и успешная передача — разные события. Если программа выдала ошибку и подтверждения нет, не считайте отчёт отправленным.

Практический порядок действий:

Проверьте статус документа и сохраните сообщение об отправке. Зафиксируйте ошибку, дату и время, если отправить не получилось. Отдельно отметьте отчёты, по которым нет подтверждения приёма. Если срок близко, подготовьте альтернативный способ подачи.

Альтернативные способы сдачи отчётности

Получатель Альтернативный канал Что учесть ФНС Сервис сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности Требует электронной подписи и подготовки файла. Декларации по НДС не принимает СФР Новый кабинет страхователя Для ЕФС-1 нужны доступ от имени страхователя и настроенная электронная подпись Росстат Система веб-сбора или Госуслуги Проверьте доступ к нужной форме и сохраните результат обработки Росприроднадзор Личный кабинет природопользователя Проверьте наличие нужной формы и возможность подписания

Каналы ФНС, СФР и Росстата перечислены в рекомендациях 1С. Росприроднадзор также предусматривает подачу отчётности через свой кабинет; отправка через 1С-Отчетность на момент сообщения 1С недоступна.

Сервис ФНС не заменяет оператора для всех деклараций. Налоговая прямо указывает исключение для НДС. Поэтому совет «сдайте любой отчёт на сайте ФНС» неверен.

Для работы с этим сервисом понадобятся сертификаты и транспортный контейнер, подготовленный в программе «Налогоплательщик ЮЛ». Порядок описан на странице сервиса. Настройку лучше начать заранее.

ИП могут использовать и личный кабинет предпринимателя: ФНС называет среди доступных форм УСН, ЕСХН, 3-НДФЛ, единую упрощённую декларацию и 6-НДФЛ. Нужна квалифицированная электронная подпись.

В новом кабинете СФР можно загрузить заранее подготовленный файл ЕФС-1. СФР описывает этот способ отдельно. Перед отправкой проверьте полномочия сотрудника и работу подписи.

Как подтвердить причину просрочки и избежать штрафа

Скачайте официальные письма «Астрала» о сбое и сохраните их вместе с подтверждениями отправки и скриншотами ошибок.

В письме от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257@ ФНС рассматривает не только задержку доставки. Разъяснение охватывает невозможность сформировать или направить декларацию в срок по причинам, не зависящим от налогоплательщика.

Подтверждением могут служить письма оператора или разработчика. Важно, чтобы указанный в них период проблемы соответствовал сроку сдачи вашей отчётности. ФНС предусматривает непривлечение к ответственности по пунктам 1 и 2 статьи 119 НК РФ при представлении подтверждающих документов; если акт уже вручили — подайте ходатайство о неприменении санкций с приложениями.

Кроме того, пункт 3 статьи 80 НК РФ позволяет представить сведения об исключающих или смягчающих ответственность обстоятельствах и документы вместе с декларацией или расчётом.

У СФР свой порядок. По информации 1С, для отмены штрафа потребуется акт технической экспертизы оператора. Запросить его у «Астрала» можно по адресу 1cta@astral.ru.

Общее сообщение о сбое не заменяет подтверждение вашей ситуации. В пояснениях укажите организацию, форму, срок сдачи, время попыток отправки и полученные ошибки. Не переносите самостоятельно сроки налоговых платежей из-за недоступности отчётного сервиса.

Как отправлять больничные и сведения о пособиях в СФР

Обмен по СЭДО можно переключить на прямое соединение с СФР, минуя оператора. Инструкция 1С предусматривает такой порядок:

Откройте «1С-Отчетность» → «Настройки» → «Настройки обмена с контролирующими органами». В поле «СФР (бывш. ФСС)» нажмите «Подключено», затем «Настроить». Выберите «Ещё» → «Изменить форму…» и включите видимость поля «Обмен по СЭДО напрямую». Установите этот флажок в настройках и нажмите «Записать и закрыть».

СЭДО по больничным и пособиям не заменяет сдачу ЕФС-1. Проверяйте эти задачи отдельно.

Как оформлять перевозочные документы и работать с маркировкой

По разъяснению 1С, в период подтверждённого сбоя транспортные накладные, заказы и экспедиторские документы можно оформлять на бумаге. Компания ссылается на пункт 5 приказа Минтранса от 01.06.2026 № 262 и пункты 3–4 приказа от 03.04.2026 № 115.

Сохраните подтверждение сбоя вместе с бумажными документами. После восстановления вернитесь к электронному обмену. Не распространяйте это исключение автоматически на любую электронную отчётность.

Для маркированных товаров 1С сообщает, что недоступность ЭДО не препятствует отгрузке: документы оператор передаст в «Честный знак» после восстановления. Для обмена УПД с кодами маркировки предлагается «ЭДО Лайт» в личном кабинете «Честного знака».

Согласуйте временный порядок обмена с контрагентом и ведите список документов, которые нужно проверить после восстановления.

Что делать с чеками Яндекса

ФНС разъяснила порядок формирования чеков по операциям через сервисы Яндекса.

Кассовые чеки. По расчётам, за которые из-за ограничений не выдали чеки, после восстановления сформируют чеки коррекции. Бухгалтеру, который ожидает документ за покупку или услугу, стоит сохранить сведения об операции и затем проверить получение чека.

Чеки самозанятых. Пользователям платформ Яндекса рекомендовано до 1 ноября 2026 года не формировать соответствующие чеки вручную в «Моём налоге», чтобы избежать дублирования. Если автоматическая передача не состоится, сведения о доходах нужно внести самостоятельно не позднее 9 ноября.

Это рекомендации для затронутых операций через Яндекс. Они не означают, что можно перестать выдавать чеки по всем остальным расчётам.

Что проверить после восстановления сервисов

Возвращение доступа — повод провести сверку:

Отчётность: получены ли квитанции и положительные протоколы, нет ли отказов.

Входящие документы: не появились ли требования ФНС и запросы СФР, требующие ответа.

ЭДО: доставлены ли УПД, акты и другие документы, получены ли необходимые подписи.

Маркировка и перевозки: обработаны ли накопившиеся документы, восстановлен ли электронный обмен.

Повторные отправки: не возникли ли дубли после использования резервных каналов.

Чеки: появились ли ожидаемые документы, нет ли повторного отражения одной операции.

Если после общего восстановления конкретный документ остаётся без результата, обращайтесь в поддержку с его идентификатором, временем отправки и описанием ошибки.

Где следить за восстановлением

Проверяйте дату и время последнего сообщения оператора. Восстановление одного сервиса не означает, что остальные уже работают.