«Калуга Астрал» планирует восстановить сервисы 14 октября, но сбой может затянуться до 16-го

Все три площадки, на которых работали системы ГК «Астрал», отключены, сообщает команда «Калуга Астрал» в письме Клерку. По данным компании, информация клиентов сохранена, а специалисты круглосуточно переносят сервисы на новую инфраструктуру.

Как пояснили в компании, 8 октября дата-центры Яндекса, где размещались сервисы «Астрала», пострадали от атак БПЛА. После этого работу восстановили на резервных мощностях. Однако 11 октября, по информации, приведенной в письме, повреждения получил еще один дата-центр. В результате оказались физически отключены все три географически распределенные площадки, которые использовал оператор.

«Все данные резервированы и сохранены, но требуется время на перенос данных и повторное развертывание сервисов. Просто перезапустить системы нельзя», — объясняет команда «Калуга Астрал» в письме Клерку.

Каждую систему необходимо развернуть на новой инфраструктуре, подключить данные, восстановить взаимодействие сервисов и проверить работу. Этим круглосуточно занимаются специалисты ГК «Астрал» и фирмы «1С».

Ориентировочный срок восстановления — 14 октября 2026 года. Если при запуске возникнут сложности, его могут перенести на 16 октября.

Что делать с отчетностью

По сообщению компании, отчеты, отправленные из 1С в ФНС, СФР, Росстат и ЦБ, сохраняются в сервисе и будут переданы после восстановления обмена. Повторно отправлять их не нужно, но следует сохранить сообщение об отправке. Это также подтверждает фирма «1С».

Для подтверждения технического сбоя оператор публикует официальные письма для контролирующих органов и контрагентов. В письме Клерку команда «Калуга Астрал» ссылается на письмо ФНС от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257@ и указывает, что подтверждение независящих от клиента технических проблем служит основанием для неприменения санкций за несвоевременное представление декларации.

Если отчетность нужно сдать срочно, компания рекомендует воспользоваться альтернативными каналами:

Отправка отчетности в Росприроднадзор через «1С-Отчетность» пока недоступна.

Как работать с больничными и пособиями

Обмен с СЭДО СФР можно настроить напрямую, без оператора. Для этого в «1С-Отчетности» нужно:

Открыть «Настройки» → «Настройки обмена с контролирующими органами». В поле «СФР (бывш. ФСС)» нажать «Подключено» → «Настроить». Через «Еще» → «Изменить форму…» включить видимость элемента «Обмен по СЭДО напрямую». Установить этот флажок и нажать «Записать и закрыть».

Подробности — в инструкции фирмы «1С».

Что с ЭДО, перевозками и маркировкой

Сервисы «Такскома», по данным письма, работают штатно. Однако для возобновления «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД» через этого оператора требуется восстановить «1С:Хаб» — облачный сервер взаимодействия пользователей с операторами.

На время сбоя команда «Калуга Астрал» рекомендует оформлять транспортные накладные, заказы и экспедиторские документы на бумаге. После восстановления сервисов — вернуться к электронному обмену.

Отгрузку маркированных товаров, как сообщает компания, можно продолжать: документы передадут в «Честный знак» после восстановления. В качестве альтернативы оператор предлагает бесплатный сервис «ЭДО Лайт» в личном кабинете системы маркировки.

За восстановлением отдельных сервисов можно следить на странице статусов ГК «Астрал». Компания просит партнеров не звонить в техподдержку по поводу уже известного инцидента и использовать опубликованные рекомендации при ответах клиентам.