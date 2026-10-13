РСВ‑2026/2027: как правильно отразить неполную занятость — с примерами и разбором ошибок

Что изменилось в 2026–2027 годах
Ключевое изменение — в РСВ теперь нужно отдельно отражать долю занятости и фактическое время работы. Это не просто «полставки» в кадровом приказе, а подтвержденные данными учета часы и выплаты, пропорциональные им.
ФНС в рамках риск‑ориентированного контроля автоматически сопоставляет:
долю ставки и количество отработанных часов (из табеля);
часы работы и кассовые чеки (кто пробивал чеки и когда);
объем выручки/операций и нагрузку сотрудника.
Если кассир на 0,5 ставки регулярно пробивает чеки 8 часов в день, система видит несоответствие. Итог — требование пояснений, акт проверки, доначисления по взносам и НДФЛ, штрафы.
Где и как отражать неполную занятость в РСВ
В РСВ сведения о неполной занятости отражаются в разделе 3 (персонифицированные данные) и в приложениях к разделу 1. Конкретные поля зависят от формы, утвержденной ФНС на 2026 год, но логика такая:
Доля ставки: 0,5; 0,25; 0,75 и т. п. — отдельным показателем.
Фактическое время: количество отработанных дней/часов за отчетный период.
База для взносов: только выплаты, начисленные пропорционально отработанному времени.
Важно: если в середине месяца сотрудник перешел на неполную ставку, в РСВ начисления отражаются только за период действия нового режима.
Примеры
Пример 1. Сотрудник с самого начала на 0,5 ставки
Иванов И. И. принят на 0,5 ставки с окладом 40 000 руб. на полную ставку. В январе он отработал 88 часов (норма для 0,5 ставки — 88 часов). Начислено 20 000 руб.
Как отразить в РСВ:
Доля ставки: 0,5.
Отработано часов: 88.
База для страховых взносов: 20 000 руб. (пропорционально 0,5).
Почему это безопасно: доля ставки, часы и сумма выплат согласованы между собой. Табель и расчетная ведомость это подтверждают.
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Пример 2. Переход на неполную ставку в середине месяца
Петрова А. А. до 15 января работала на полной ставке (оклад 50 000 руб.), с 15.01 — на 0,5 ставки.
В январе норма — 136 часов. До 15.01 отработано 68 часов, после — еще 34 часа (итого 102 часа).
Начислено: за первую половину — 25 000 руб., за вторую — 12 500 руб. Итого: 37 500 руб.
Как отразить в РСВ:
В персонифицированных данных укажите долю ставки 0,5 только для периода после 15.01.
Общее количество часов: 102.
База для взносов: 37 500 руб. (сумма, начисленная за фактически отработанное время).
При необходимости приложите пояснение: «С 15.01 сотрудник переведен на неполную занятость по заявлению и допсоглашению».
Ошибка: если отразить долю ставки 0,5 за весь январь и базу 37 500 руб., но в табеле будет 136 часов, это вызовет вопросы.
Пример 3. Неполная занятость и кассовые чеки
Сидоров К. К. на 0,25 ставки (оклад на полную — 60 000 руб.). В феврале он отработал 34 часа.
Начислено 15 000 руб. Но кассовые чеки показывают, что он пробивал чеки 160 часов в месяц.
Риск: ФНС увидит несоответствие: 0,25 ставки против 160 часов работы. Система отметит аномалию.
Решение:
Проверьте, кто реально пробивал чеки. Возможно, в чеках ошибочно указана фамилия Сидорова.
Если он действительно работал 160 часов, значит, он фактически занят на полную ставку — нужно оформить перевод и пересчитать выплаты.
Либо скорректировать график и часы в табеле, чтобы они соответствовали доле ставки.
Частые ошибки и как их избежать
Ошибка
Почему рискованно
Как сделать правильно
Отразили долю ставки, но базу взяли как за полную
Взносы будут занижены, ФНС выявит расхождение с выплатами
База должна быть пропорциональна доле ставки и часам
Не отразили переход на неполную ставку в середине месяца
В РСВ будет искажена картина занятости
Разделяйте периоды и начисляйте выплаты отдельно
В табеле часы не соответствуют доле ставки
Риск‑алгоритмы ФНС сопоставляют часы и ставку
Сверяйте табель, график и приказы
Кассовые чеки «выдают» сотрудника на полной ставке при 0,5
Автоматические расхождения с фискальными данными
Проверьте настройки кассы и кто реально пробивает чеки
Практические шаги перед сдачей РСВ
Сверьте табели и графики — часы должны соответствовать доле ставки.
Проверьте кассовые отчеты — кто и сколько времени пробивал чеки.
Сопоставьте начисления — выплаты должны быть пропорциональны отработанному времени.
Подготовьте документы — приказы, допсоглашения, графики, табели. Если придет требование, вы сможете быстро дать пояснения.
Сделайте внутренний расчет — сколько часов и какая доля ставки у каждого сотрудника, и какая база для взносов получилась.
Важные нюансы
Совместители. Для внешних и внутренних совместителей доля ставки считается отдельно по каждому месту работы. В РСВ показывайте фактическую долю и отработанные часы по этому месту.
Гибкие графики и неполная неделя. Если сотрудник работает 3 дня в неделю на 0,6 ставки, отражайте отработанные дни и часы, а долю ставки — как 0,6.
Отпуска, больничные. В эти периоды доля ставки не меняется, но часы не начисляются. База формируется только за отработанные дни.
Что делать, если уже сдали РСВ с ошибкой
Если вы обнаружили несоответствие (например, долю ставки указали неверно или базу посчитали неправильно), подайте уточненный РСВ. В нем:
исправьте долю ставки и отработанные часы;
скорректируйте базу для взносов;
приложите пояснения и подтверждающие документы (табель, приказ, допсоглашение).
Чем раньше вы подадите уточненку, тем меньше риск доначислений и штрафов.
Вывод
С 2026 года неполная занятость в РСВ — это не просто «0,5» в приказе, а согласованная связка: доля ставки + часы + выплаты. Чтобы не получить доначисления, заранее сверяйте табели, кассовые данные и начисления, а при любых изменениях — фиксируйте их документально. Если хотите, могу разобрать вашу конкретную ситуацию (например, несколько сотрудников с разными режимами) и подготовить шаблон пояснений для ФНС.
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