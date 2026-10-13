РСВ‑2026/2027: как правильно отразить неполную занятость — с примерами и разбором ошибок

Что изменилось в 2026–2027 годах

Ключевое изменение — в РСВ теперь нужно отдельно отражать долю занятости и фактическое время работы. Это не просто «полставки» в кадровом приказе, а подтвержденные данными учета часы и выплаты, пропорциональные им.

ФНС в рамках риск‑ориентированного контроля автоматически сопоставляет:

долю ставки и количество отработанных часов (из табеля);

часы работы и кассовые чеки (кто пробивал чеки и когда);

объем выручки/операций и нагрузку сотрудника.

Если кассир на 0,5 ставки регулярно пробивает чеки 8 часов в день, система видит несоответствие. Итог — требование пояснений, акт проверки, доначисления по взносам и НДФЛ, штрафы.