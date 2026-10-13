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Бухгалтерская отчетность
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РСВ‑2026/2027: как правильно отразить неполную занятость — с примерами и разбором ошибок

РСВ‑2026/2027: как правильно отразить неполную занятость — с примерами и разбором ошибок

С 2026 года в расчете по страховым взносам (РСВ) появился новый показатель — сведения о неполной занятости. ФНС усиливает контроль: теперь данные сопоставляют с кассовыми чеками, выручкой и графиками. Ошибка в отражении доли ставки или часов грозит доначислениями и проверками.

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Что изменилось в 2026–2027 годах

Ключевое изменение — в РСВ теперь нужно отдельно отражать долю занятости и фактическое время работы. Это не просто «полставки» в кадровом приказе, а подтвержденные данными учета часы и выплаты, пропорциональные им.

ФНС в рамках риск‑ориентированного контроля автоматически сопоставляет:

  • долю ставки и количество отработанных часов (из табеля);

  • часы работы и кассовые чеки (кто пробивал чеки и когда);

  • объем выручки/операций и нагрузку сотрудника.

Если кассир на 0,5 ставки регулярно пробивает чеки 8 часов в день, система видит несоответствие. Итог — требование пояснений, акт проверки, доначисления по взносам и НДФЛ, штрафы.

Где и как отражать неполную занятость в РСВ

В РСВ сведения о неполной занятости отражаются в разделе 3 (персонифицированные данные) и в приложениях к разделу 1. Конкретные поля зависят от формы, утвержденной ФНС на 2026 год, но логика такая:

  • Доля ставки: 0,5; 0,25; 0,75 и т. п. — отдельным показателем.

  • Фактическое время: количество отработанных дней/часов за отчетный период.

  • База для взносов: только выплаты, начисленные пропорционально отработанному времени.

Важно: если в середине месяца сотрудник перешел на неполную ставку, в РСВ начисления отражаются только за период действия нового режима.

Примеры 

Пример 1. Сотрудник с самого начала на 0,5 ставки

 Иванов И. И. принят на 0,5 ставки с окладом 40 000 руб. на полную ставку. В январе он отработал 88 часов (норма для 0,5 ставки — 88 часов). Начислено 20 000 руб.

Как отразить в РСВ:

  • Доля ставки: 0,5.

  • Отработано часов: 88.

  • База для страховых взносов: 20 000 руб. (пропорционально 0,5).

Почему это безопасно: доля ставки, часы и сумма выплат согласованы между собой. Табель и расчетная ведомость это подтверждают.

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Пример 2. Переход на неполную ставку в середине месяца

Петрова А. А. до 15 января работала на полной ставке (оклад 50 000 руб.), с 15.01 — на 0,5 ставки.

В январе норма — 136 часов. До 15.01 отработано 68 часов, после — еще 34 часа (итого 102 часа).

Начислено: за первую половину — 25 000 руб., за вторую — 12 500 руб. Итого: 37 500 руб.

Как отразить в РСВ:

  • В персонифицированных данных укажите долю ставки 0,5 только для периода после 15.01.

  • Общее количество часов: 102.

  • База для взносов: 37 500 руб. (сумма, начисленная за фактически отработанное время).

  • При необходимости приложите пояснение: «С 15.01 сотрудник переведен на неполную занятость по заявлению и допсоглашению».

Ошибка: если отразить долю ставки 0,5 за весь январь и базу 37 500 руб., но в табеле будет 136 часов, это вызовет вопросы.

Пример 3. Неполная занятость и кассовые чеки

Сидоров К. К. на 0,25 ставки (оклад на полную — 60 000 руб.). В феврале он отработал 34 часа.

Начислено 15 000 руб. Но кассовые чеки показывают, что он пробивал чеки 160 часов в месяц.

Риск: ФНС увидит несоответствие: 0,25 ставки против 160 часов работы. Система отметит аномалию.

Решение:

  • Проверьте, кто реально пробивал чеки. Возможно, в чеках ошибочно указана фамилия Сидорова.

  • Если он действительно работал 160 часов, значит, он фактически занят на полную ставку — нужно оформить перевод и пересчитать выплаты.

  • Либо скорректировать график и часы в табеле, чтобы они соответствовали доле ставки.

Частые ошибки и как их избежать

Ошибка

Почему рискованно

Как сделать правильно

Отразили долю ставки, но базу взяли как за полную

Взносы будут занижены, ФНС выявит расхождение с выплатами

База должна быть пропорциональна доле ставки и часам

Не отразили переход на неполную ставку в середине месяца

В РСВ будет искажена картина занятости

Разделяйте периоды и начисляйте выплаты отдельно

В табеле часы не соответствуют доле ставки

Риск‑алгоритмы ФНС сопоставляют часы и ставку

Сверяйте табель, график и приказы

Кассовые чеки «выдают» сотрудника на полной ставке при 0,5

Автоматические расхождения с фискальными данными

Проверьте настройки кассы и кто реально пробивает чеки

Практические шаги перед сдачей РСВ

  1. Сверьте табели и графики — часы должны соответствовать доле ставки.

  2. Проверьте кассовые отчеты — кто и сколько времени пробивал чеки.

  3. Сопоставьте начисления — выплаты должны быть пропорциональны отработанному времени.

  4. Подготовьте документы — приказы, допсоглашения, графики, табели. Если придет требование, вы сможете быстро дать пояснения.

  5. Сделайте внутренний расчет — сколько часов и какая доля ставки у каждого сотрудника, и какая база для взносов получилась.

Важные нюансы

  • Совместители. Для внешних и внутренних совместителей доля ставки считается отдельно по каждому месту работы. В РСВ показывайте фактическую долю и отработанные часы по этому месту.

  • Гибкие графики и неполная неделя. Если сотрудник работает 3 дня в неделю на 0,6 ставки, отражайте отработанные дни и часы, а долю ставки — как 0,6.

  • Отпуска, больничные. В эти периоды доля ставки не меняется, но часы не начисляются. База формируется только за отработанные дни.

Что делать, если уже сдали РСВ с ошибкой

Если вы обнаружили несоответствие (например, долю ставки указали неверно или базу посчитали неправильно), подайте уточненный РСВ. В нем:

  • исправьте долю ставки и отработанные часы;

  • скорректируйте базу для взносов;

  • приложите пояснения и подтверждающие документы (табель, приказ, допсоглашение).

Чем раньше вы подадите уточненку, тем меньше риск доначислений и штрафов.

Вывод

С 2026 года неполная занятость в РСВ — это не просто «0,5» в приказе, а согласованная связка: доля ставки + часы + выплаты. Чтобы не получить доначисления, заранее сверяйте табели, кассовые данные и начисления, а при любых изменениях — фиксируйте их документально. Если хотите, могу разобрать вашу конкретную ситуацию (например, несколько сотрудников с разными режимами) и подготовить шаблон пояснений для ФНС.

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