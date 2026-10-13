Работодатель нашел ошибку в уведомлении о приеме на работу иностранца: что делать

Как исправить ошибку
Если работодатель обнаружил ошибки до отправки уведомления через Госуслуги, то нужно аннулировать черновик и заполнить форму.
При обнаружении ошибки после отправки, можно исправить ошибки в течение трех рабочих дней и подать новое уведомление (если Госуслуги вернули документ из-за нарушений в оформлении). Если возврат уведомления не произошел, то работодателю стоит продублировать документ почтовым отправлением с описью вложения в соответствующий отдел МВД с указанием ошибок.
Некорректное уведомление может стать причиной наложения административных санкций, если МВД обнаружит ошибки при проверке. Срок давности привлечения к ответственности — 1 год с последнего дня, когда можно было подать уведомление.
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Какие санкции предусмотрены за ошибки в уведомлении
За ошибку в уведомлении иностранного работника будет штраф по ч. 3 ст. 18.15 КоАП:
на должностных лиц — штраф от 35 тыс. до 50 тыс. руб.;
на юридических лиц — штраф от 400 тыс. до 800 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
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