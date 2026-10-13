Работодатель нашел ошибку в уведомлении о приеме на работу иностранца: что делать

Как исправить ошибку

Если работодатель обнаружил ошибки до отправки уведомления через Госуслуги, то нужно аннулировать черновик и заполнить форму.

При обнаружении ошибки после отправки, можно исправить ошибки в течение трех рабочих дней и подать новое уведомление (если Госуслуги вернули документ из-за нарушений в оформлении). Если возврат уведомления не произошел, то работодателю стоит продублировать документ почтовым отправлением с описью вложения в соответствующий отдел МВД с указанием ошибок.

Некорректное уведомление может стать причиной наложения административных санкций, если МВД обнаружит ошибки при проверке. Срок давности привлечения к ответственности — 1 год с последнего дня, когда можно было подать уведомление.