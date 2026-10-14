Общепит моб
Купить подписку
Право
Читать 3 мин

Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 13 октября 2026

13 октября в систему добавили 20 документов. Рассказываем, какие нормативно-правовые и судебные акты мы загрузили.

614 просмотров16 открытий
Автор

Налоги, УСН и бюджетный учет (4)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О перечне видов экономической деятельности, осуществляемой налогоплательщиками, применяющими УСН, для которых законами субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН

Распоряжение Правительства

ред. от 30.12.2025 · действует с 01.01.2026; ред. от 30.12.2025 · вступает 01.01.2027

Об утверждении Порядка осуществления материального стимулирования федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федеральной налоговой службы

Ведомственный приказ

ред. от 17.10.2007 · действует с 05.12.2007

Об утверждении Порядка списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед федеральным бюджетом (Российской Федерацией)

Ведомственный приказ

ред. от 13.10.2016 · действует с 25.11.2016

Об отражении в бухгалтерском учете бюджетных (автономных) учреждений операций по деятельности, осуществляемой за счет грантов, предоставляемых за счет субсидий из бюджетов

Прочее

ред. от 07.10.2026 · действует с 07.10.2026

Электронные документы: счета-фактуры и перевозочные документы (2)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении форматов счета-фактуры, универсального передаточного документа, включающего счет-фактуру, универсального передаточного документа, форматов счета-фактуры, выставляемого (составляемого) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя ...

Ведомственный приказ

ред. от 19.12.2023 · действует с 01.04.2025

Об утверждении Правил обмена электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия, направления таких документов и сведений в государственную информационную систему электронных перевозочных документов

Постановление Правительства

ред. от 25.03.2023 · действует с 29.03.2023; ред. от 25.03.2023 · вступает 01.09.2028

ЖКХ, жилищные субсидии и удержания из доходов (4)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2026 г. и уточнении значения предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям

Распоряжение Правительства

ред. от 24.09.2026 · действует с 24.09.2026

Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям на 2025 - 2028 годы

Распоряжение Правительства

ред. от 15.11.2024 · действует с 15.11.2024

Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, применяемого для расчета единовременной субсидии на приобретение жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, на IV квартал 2026 года

Ведомственный приказ

ред. от 24.09.2026 · вступает 24.10.2026

О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. от 11.12.2023 · действует с 01.01.2024

 

Розница, интеллектуальная собственность и надзор (3)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену

Постановление Правительства

ред. от 30.05.2026 · действует с 01.09.2026; ред. от 30.05.2026 · вступает 01.09.2032

Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак

Ведомственный приказ

ред. от 01.11.2021 · действует с 14.12.2021

Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации

Ведомственный приказ

ред. от 23.12.2020 · действует с 12.02.2021

Национальные цели, безопасность и суды (4)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года

Указ Президента

ред. от 07.05.2024 · действует с 07.05.2024

О некоторых вопросах, связанных с пресечением угроз воздушного нападения на территорию Российской Федерации в период проведения специальной военной операции, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. от 02.10.2026 · действует с 13.10.2026

О некоммерческих организациях

Федеральный закон

ред. от 09.04.2026 · действует с 01.09.2026

О Шадринском районном суде Курганской области

Федеральный закон

ред. от 25.05.2009 · действует с 08.06.2009

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Определение от 9 октября 2026 г. № 306-ЭС26-10991 по делу № А06-11409/2023

Верховный Суд Российской Федерации

Постановление от 30 сентября 2026 г. № 57-П

Конституционный Суд Российской Федерации

Решение от 8 июня 2026 г. по делу № А19-19236/2025

Арбитражный суд Иркутской области

Решение от 8 июня 2026 г. по делу № А78-2498/2025

Арбитражный суд Забайкальского края

Постановление от 15 мая 2026 г. по делу № А46-21689/2024

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка