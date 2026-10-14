Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 13 октября 2026

Налоги, УСН и бюджетный учет (4)
Электронные документы: счета-фактуры и перевозочные документы (2)
ЖКХ, жилищные субсидии и удержания из доходов (4)
Розница, интеллектуальная собственность и надзор (3)
Национальные цели, безопасность и суды (4)
Документ
Раздел
Редакция и статус
О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года
Указ Президента
ред. от 07.05.2024 · действует с 07.05.2024
О некоторых вопросах, связанных с пресечением угроз воздушного нападения на территорию Российской Федерации в период проведения специальной военной операции, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства
ред. от 02.10.2026 · действует с 13.10.2026
Федеральный закон
ред. от 09.04.2026 · действует с 01.09.2026
Федеральный закон
ред. от 25.05.2009 · действует с 08.06.2009
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Определение от 9 октября 2026 г. № 306-ЭС26-10991 по делу № А06-11409/2023
Верховный Суд Российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации
Арбитражный суд Иркутской области
Арбитражный суд Забайкальского края
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа
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