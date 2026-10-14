Атака на дата-центр Сбера, DDoS в финсекторе и закрытый «Директ»: российский IT-дайджест #58

Главные темы: атака беспилотников на строящийся ЦОД Сбербанка, смещение DDoS-атак в финансовый сектор, восстановление рекламных кабинетов РСЯ и Adfox при закрытом «Директе», рост маркетплейса «М.Видео» и статистика по техсбору, СУБД и ИИ-проектам.

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