Атака на дата-центр Сбера, DDoS в финсекторе и закрытый «Директ»: российский IT-дайджест #58

Главные темы: атака беспилотников на строящийся ЦОД Сбербанка, смещение DDoS-атак в финансовый сектор, восстановление рекламных кабинетов РСЯ и Adfox при закрытом «Директе», рост маркетплейса «М.Видео» и статистика по техсбору, СУБД и ИИ-проектам.
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Беспилотники атаковали строящийся дата-центр Сбербанка
Сбербанк подтвердил удар беспилотников по строящемуся центру обработки данных, расположенному в Саратовской области, в Балакове. О повреждениях самой площадки и о том, когда их устранят, в банке не рассказали.
Александр Ведяхин, первый зампред правления, заверил, что системы и сервисы работают штатно.
DDoS-атаки сместились в финансовый сектор
За девять месяцев 2026 года, по подсчётам Curator, число DDoS-атак на российские ресурсы выросло на 140,7 процента год к году. В третьем квартале на финтех пришлось около трети инцидентов, на электронную торговлю — 19 процентов, на IT и телеком — 18,2 процента, а дольше всего — почти 200 часов — атаковали банки.
По данным Servicepipe, в сентябре удары по банковским системам доходили до 300 Гбит/с, а пик нагрузки на сайты финансового сектора — около 11 млн запросов за минуту.
Яндекс вернул кабинеты РСЯ и Adfox, «Директ» пока закрыт
Яндекс восстановил партнерский кабинет Рекламной сети, Adfox и кабинет для агентств: владельцы площадок снова настраивают монетизацию и видят статистику, данные о показах и доходах сохранились, выплаты за сентябрь идут в срок. Личные кабинеты «Директа» и «Бизнеса» по-прежнему закрыты, хотя кампании показываются и бюджеты соблюдаются.
По данным «Коммерсанта», часть рекламодателей из-за сбоев ушла из «Директа», а аукцион VK Рекламы подорожал на 15–20 процентов.
Маркетплейс «М.Видео» вырос втрое
Оборот маркетплейса «М.Видео» за девять месяцев достиг 22,8 млрд рублей, годом ранее он составлял 7,55 млрд, то есть рост на 202 процент. Ассортимент площадки дошел до 1 млн SKU — в семь раз больше. Число активных продавцов превысило 15 тысяч, а в июле и августе ежемесячно присоединялось свыше 1600 новых.
Товары «М.Видео» и его селлеров выводятся на внешние интернет-магазины — витрины «ПСБ Маркета», Т-Банка и прочих — через технологию Omni-Net.
РАТЭК просит снизить технологический сбор с электроники
Ассоциация РАТЭК обратилась в Минпромторг с просьбой уменьшить технологический сбор: для маркированной электроники его предлагают установить на уровне 30 процентов базовой ставки. По оценке президента ассоциации Александра Онищука, повышенные ставки затронут от 35 до 50 процентов новинок на протяжении трёх–шести месяцев с момента начала продаж, а цены в рознице на отдельные категории техники способны прибавить 1–9 процентов.
За шесть лет министерство рассчитывает собрать 136 млрд рублей — около 22 млрд ежегодно.
Компании считают данные, но работают на зарубежных СУБД
Исследование Postgres Professional охватило более 300 компаний: 80 процентов из них применяют зарубежные аналитические СУБД, 92 процента считают аналитику стратегическим активом, а российскими или открытыми решениями обходятся лишь 20 процентов. Рынок СУБД в стране за 2025 год, по данным ЦСР, составил 101,9 млрд рублей, доля иностранных продуктов в новых продажах закрепилась на 9 процентах, тогда как в уже работающей базе она, как оценивают участники рынка, превышает половину.
Производительность поводом для смены СУБД назвали 47 процентов респондентов.
ИИ-проекты не оправдали ожиданий почти половины компаний
Исследование «Инфосистемы Джет» показало: 44 процента компаний отказываются от ИИ-агентов из-за незрелости процессов и данных, 40 — из-за нехватки профильных специалистов, четверть — из-за сложностей интеграции. Языковые модели пилотируют или используют 86 процентов компаний, но 46 процентов признали, что пилоты не дают ожидаемого эффекта и закрываются.
Делегировать ИИ решения со средним и высоким риском готовы только 8 процентов.
Больше половины расследованных кибератак пришлось на промышленность
BI.ZONE разобрала инциденты за девять месяцев 2026 года: 60 процентов расследованных атак пришлось на промышленность, и в 60 процентах случаев вход шёл через уязвимости и ошибки настройки периметра — в том числе в ERP-системах (30 процентов), сетевом оборудовании и корпоративной почте (по 10 процентов). Еще 20 процентов инцидентов связаны с подрядчиками и внешними поставщиками.
Компания оговаривает, что цифры описывают только расследованные ей атаки.
ONLYOFFICE выпустил сервер редакторов с ИИ-инструментами
Вышел ONLYOFFICE DocumentServer 10.0.0 — сервер онлайн-редакторов документов, таблиц и презентаций, сборки есть для Linux, Windows и macOS, код открыт на GitHub под лицензией AGPLv3. В десятой версии появились ИИ-инструменты на отдельной вкладке с управлением через чат: можно подключать внешние сервисы или запускать модели на своем оборудовании.
Платформа DocSpace переименована в ONLYOFFICE Apps и перешла к отдельным модульным приложениям.
Межрегиональным переносом номера воспользовались 87 тысяч человек
Минцифры рассказали: за полтора месяца сервисом межрегионального переноса мобильного номера воспользовались 87 тысяч россиян, причём 9 тысяч абонентов, переехав в другой регион, сохранили своего оператора. С января по сентябрь 2026 года перенесли свыше 6,3 млн номеров против 3,5 млн годом ранее.
Возможность сменить регион «большая четверка» открыла в сентябре; в «МегаФоне» не ждут, что услуга станет массовой, а аналитик Алексей Бойко указывает на расходы операторов на доработку биллинга.