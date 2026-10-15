Может ли работодатель перевести иностранных работников на неполное рабочее время

Какие обязанности есть у иностранных работников
ФЗ от 26.07.2026 № 241-ФЗ обязывает работающих иностранцев содержать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента.
Для работодателя действуют правила ст. 133 ТК — месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ.
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Что будет, если доход ниже прожиточного минимума
Работодатель не отвечает за то, что иностранный гражданин не может содержать своих родственников на уровне прожиточного минимума.
Если доход иностранца ниже прожиточного минимума, то ему могут аннулировать патент или разрешение на работу. Соблюдение этого требования проверяет МВД.
При аннулировании патента или разрешения работодателю необходимо отстранить работника на срок до 1 месяца. Если он не получит новое разрешение, то его необходимо уволить.
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