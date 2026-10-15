Может ли работодатель перевести иностранных работников на неполное рабочее время

Какие обязанности есть у иностранных работников

ФЗ от 26.07.2026 № 241-ФЗ обязывает работающих иностранцев содержать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента.

Для работодателя действуют правила ст. 133 ТК — месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ.