Онлайн курсы вернулись
Купить подписку
Право
Читать 7 мин

Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 14 октября 2026

14 октября в систему добавили 492 документа. Собрали самые важные из свежих поступлений.

320 просмотров6 открытий
Автор

Социальная поддержка, выплаты и льготы (25)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Положения об исчислении среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан

Постановление Правительства

ред. от 21.05.2020 · действует с 03.06.2020

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2010 г.

Постановление Правительства

ред. от 15.07.2010 · действует с 29.07.2010

Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения

Постановление Правительства

ред. от 01.02.2025 · действует с 11.02.2025

Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям

Постановление Правительства

ред. от 18.09.2018 · действует с 28.09.2018

О предоставлении из федерального бюджета субсидии на организацию и осуществление мероприятий по завершению проекта «Обеспечение высокоскоростного доступа к информационным сетям через системы спутниковой связи»;

Постановление Правительства

ред. от 14.07.2011 · действует с 26.07.2011

Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, по реконструкции дома блокированной застройки, осуществляемых с привлечением средств материнского (семейного) капитала

Постановление Правительства

ред. от 23.04.2024 · действует с 01.05.2024

Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Постановление Правительства

ред. от 22.12.2011 · действует с 07.01.2012

О мероприятиях по реализации государственной социальной политики

Указ Президента

ред. от 07.05.2012 · действует с 07.05.2012

Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Постановление Правительства

ред. от 13.12.2012 · действует с 25.12.2012

О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

Указ Президента

ред. от 29.12.2024 · действует с 01.01.2025

Об осуществлении ежемесячных выплат трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы

Постановление Правительства

ред. от 09.04.2025 · действует с 09.10.2025

Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий

Постановление Правительства

ред. от 18.03.2026 · действует с 20.03.2026

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2013 г.

Постановление Правительства

ред. от 27.06.2013 · действует с 09.07.2013

О порядке выплаты компенсации за использование федеральными государственными гражданскими служащими личного транспорта (легковые автомобили и мотоциклы) в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его использованием

Постановление Правительства

ред. от 02.07.2013 · действует с 13.07.2013

Об утверждении перечня услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в рамках лицензируемой деятельности регистраторами, депозитариями, включая специализированные депозитарии и центральный депозитарий, дилерами, брокерами, управляющими ценными бумагами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями, организаторами торговли, репозитариями, реализация которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость

Постановление Правительства

ред. от 17.01.2017 · действует с 01.04.2017

О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2014 год

Постановление Правительства

ред. от 30.10.2013 · действует с 09.11.2013

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2013 г.

Постановление Правительства

ред. от 17.12.2013 · действует с 27.12.2013

Об утверждении перечня международных организаций, супругам работников которых при установлении страховых пенсий в страховой стаж засчитывается период проживания за границей

Постановление Правительства

ред. от 21.07.2018 · действует с 01.08.2018

О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение

Постановление Правительства

ред. от 05.04.2024 · действует с 16.04.2024

О предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 января 2015 г.

Постановление Правительства

ред. от 04.12.2014 · действует с 01.01.2015

О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2015 год

Постановление Правительства

ред. от 17.12.2014 · действует с 27.12.2014

Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Постановление Правительства

ред. от 18.12.2014 · действует с 30.12.2014

Об утверждении Правил установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Постановление Правительства

ред. от 02.04.2026 · действует с 01.07.2026

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2014 г.

Постановление Правительства

ред. от 21.03.2015 · действует с 04.04.2015

Об утверждении перечня социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых организациями, осуществляющими социальное обслуживание граждан, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций

Постановление Правительства

ред. от 26.06.2015 · действует с 29.06.2015

Тарифы, ЖКХ и коммунальные услуги (2)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Порядка проведения медицинских осмотров (обследований) работников, непосредственно занятых на работах, связанных с обслуживанием объектов электроэнергетики

Ведомственный приказ

ред. от 31.08.2011 · действует с 25.10.2011

О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. от 06.08.2015 · действует с 18.08.2015

Налоги, сборы и таможня (6)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2011 г.

Постановление Правительства

ред. от 27.11.2010 · действует с 01.01.2011

Об утверждении перечня видов образовательной и медицинской деятельности, осуществляемой организациями, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций

Постановление Правительства

ред. от 11.09.2021 · действует с 20.09.2021

О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г.

Постановление Правительства

ред. от 24.11.2011 · действует с 01.01.2012

О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2013 г.

Постановление Правительства

ред. от 10.12.2012 · действует с 01.01.2013

О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2014 г.

Постановление Правительства

ред. от 30.11.2013 · действует с 01.01.2014

Об утверждении Правил применения освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость ввоза на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. от 15.05.2015 · действует с 28.05.2015

Промышленность, энергетика и безопасность (8)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства

Постановление Правительства

ред. от 06.05.2024 · действует с 01.09.2024

Об утверждении перечня технически сложных товаров

Постановление Правительства

ред. от 27.03.2019 · действует с 06.04.2019

Об аннулировании лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке

Постановление Правительства

ред. от 12.06.2025 · действует с 01.09.2025

Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных

Ведомственный приказ

ред. от 14.05.2020 · действует с 01.01.2021

О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии

Постановление Правительства

ред. от 18.09.2025 · действует с 15.12.2025

О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу

Постановление Правительства

ред. от 19.09.2022 · действует с 30.09.2022

Об организации федерального государственного надзора в области ядерной и радиационной безопасности ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения и в области физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов на ядерных объектах

Указ Президента

ред. от 13.02.2014 · действует с 13.02.2014

Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков

Постановление Правительства

ред. от 29.09.2025 · действует с 01.02.2026

Цифровое развитие, связь и информация (8)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О единой системе межведомственного электронного взаимодействия

Постановление Правительства

ред. от 23.04.2026 · действует с 01.05.2026

Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией

Постановление Правительства

ред. от 30.07.2014 · действует с 12.08.2014

О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения

Постановление Правительства

ред. от 21.08.2026 · действует с 21.08.2026

О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет; и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»;

Постановление Правительства

ред. от 21.02.2026 · действует с 01.03.2026

Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных

Постановление Правительства

ред. от 01.11.2012 · действует с 13.11.2012

Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц и требованиях к такой информации

Постановление Правительства

ред. от 15.03.2021 · действует с 17.03.2021

Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

Постановление Правительства

ред. от 03.04.2026 · действует с 08.04.2026

Об утверждении требований к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частями 2 и 3 статьи 19 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Ведомственный приказ

ред. от 27.07.2015 · действует с 15.09.2015

Образование, наука и культура (6)

Документ

Раздел

Редакция и статус

О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества

Постановление Правительства

ред. от 20.02.2026 · вступает 01.01.2028; ред. от 20.02.2026 · вступает 01.01.2027; ред. от 26.07.2010 · действует с 01.01.2011

Об установлении на 2011 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта на территории Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. от 27.11.2010 · действует с 14.12.2010

Об установлении на 2012 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта на территории Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. от 22.12.2011 · действует с 06.01.2012

О паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащем на электронном носителе информации дополнительные биометрические персональные данные его владельца

Указ Президента

ред. от 07.12.2016 · действует с 07.12.2016

Об установлении на 2014 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта на территории Российской Федерации

Постановление Правительства

ред. от 19.12.2013 · действует с 31.12.2013

Об утверждении перечня должностей иностранных граждан и лиц без гражданства, привлекаемых в качестве высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта физкультурно-спортивными организациями и общероссийскими спортивными федерациями

Ведомственный приказ

ред. от 21.09.2015 · действует с 08.11.2015

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Постановление от 13 октября 2026 г. № 59-П

Конституционный Суд Российской Федерации

Определение от 12 октября 2026 г. № 310-ЭС26-13118(2) по делу № А68-11683/2022

Верховный Суд Российской Федерации

Решение от 10 августа 2026 г. по делу № А33-5621/2026

Арбитражный суд Красноярского края

Постановление от 18 мая 2026 г. по делу № А46-3033/2022

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

Постановление от 14 мая 2026 г. по делу № А57-8888/2025

Арбитражный суд Поволжского округа

Посмотреть все добавленные документы можно в разделе.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка