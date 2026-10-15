Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 14 октября 2026

Тарифы, ЖКХ и коммунальные услуги (2)
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Об утверждении Порядка проведения медицинских осмотров (обследований) работников, непосредственно занятых на работах, связанных с обслуживанием объектов электроэнергетики
Ведомственный приказ
ред. от 31.08.2011 · действует с 25.10.2011
О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства
ред. от 06.08.2015 · действует с 18.08.2015
Налоги, сборы и таможня (6)
Промышленность, энергетика и безопасность (8)
Цифровое развитие, связь и информация (8)
Образование, наука и культура (6)
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Конституционный Суд Российской Федерации
Определение от 12 октября 2026 г. № 310-ЭС26-13118(2) по делу № А68-11683/2022
Верховный Суд Российской Федерации
Арбитражный суд Красноярского края
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа
Арбитражный суд Поволжского округа
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