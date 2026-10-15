ИП совмещает патент с упрощенной системой: как перейти на АУСН

Можно ли перейти на АУСН, чтобы избежать НДС

При переходе на АУСН лимит доходов для освобождения от НДС сохраняется на уровне 60 млн руб. ИП автоматически оказывается на УСН при утрате права на применение патента, поэтому перейти на АУСН можно с первого числа любого месяца (уведомление подают не позднее последнего дня предшествующего месяца).

ИП необходимо подать уведомление о переходе на АУСН через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк. Также нужно убедиться в соблюдении условий для применения спецрежима:

доход — до 60 млн руб.;

численность сотрудников — до 5 человек;

остаточная стоимость ОС — до 150 млн руб.;

счета открыты только в уполномоченных банках.

В нашей базе уже более 700 ответов экспертов по теме АУСН, посмотреть.