ИП совмещает патент с упрощенной системой: как перейти на АУСН

Что делать при превышении лимита
Если ИП превысил лимит в 20 млн руб., то он утрачивает право на патент с начала налогового периода, на который он был выдан. Начиная с этой даты необходимо пересчитать выручку и включить в налоговую базу по УСН.
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Можно ли перейти на АУСН, чтобы избежать НДС
При переходе на АУСН лимит доходов для освобождения от НДС сохраняется на уровне 60 млн руб. ИП автоматически оказывается на УСН при утрате права на применение патента, поэтому перейти на АУСН можно с первого числа любого месяца (уведомление подают не позднее последнего дня предшествующего месяца).
ИП необходимо подать уведомление о переходе на АУСН через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк. Также нужно убедиться в соблюдении условий для применения спецрежима:
доход — до 60 млн руб.;
численность сотрудников — до 5 человек;
остаточная стоимость ОС — до 150 млн руб.;
счета открыты только в уполномоченных банках.
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