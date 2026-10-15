Что такое цифровой ID в MAX
Цифровой ID в MAX — это аналог бумажных документов, который подтверждает возраст с помощью динамического QR-кода: он обновляется каждые 30 секунд. Создать профиль можно за несколько минут, но только в мобильном приложении на iOS или Android и только с подтвержденной учетной записью «Госуслуг».
Открыть профиль можно в разделе «Настройки → Цифровой ID» — порядок описан в инструкции MAX. Он доступен только на мобильных устройствах с iOS или Android: в веб-версии и в приложении для компьютера цифровой ID не создать.
Цифровой ID используют прежде всего для подтверждения возраста на кассах самообслуживания: покупатель выбирает подтверждение через MAX и сканирует код, покупка завершается без вызова сотрудника магазина. В справке прямо сказано, что «в будущем список жизненных ситуаций для применения будет расширен».
В цифровом ID может отображаться часть данных из Сферума — если к номеру телефона привязана роль ученика.
Как создать цифровой ID: пошаговая инструкция
Создать профиль можно при четырех условиях, которые перечисляет справка MAX: возраст старше 18 лет, есть паспорт гражданина России, учетная запись «Госуслуг» подтверждена, а на телефоне установлено мобильное приложение «Госуслуг».
• обновите MAX и приложение «Госуслуг»;
• перейдите в раздел «Настройки → Цифровой ID»;
• нажмите «Создать QR» или выберите документ из списка;
• нажмите «Добавить документы»;
• система перенаправит вас в приложение «Госуслуг»;
• нажмите «Предоставить», чтобы дать согласие на обработку персональных данных;
• нажмите «Подтвердить»;
• придумайте ПИН-код для входа в цифровой ID;
• нажмите «Включить», чтобы активировать вход по лицу или отпечатку пальца.
Что входит в профиль и откуда берутся данные
Источник всех данных — Госуслуги: при создании профиля система перенаправляет в приложение портала, где вы даете согласие на обработку персональных данных. Без подтвержденной учетной записи «Госуслуг» цифровой ID не создать.
В официальной справке упомянут паспорт гражданина Российской Федерации; полный перечень документов и статусов формируется индивидуально и отображается в разделе «Настройки → Цифровой ID». По данным подробного руководства, в профиле могут отображаться свидетельство о рождении ребенка, внесенного в профиль родителя на «Госуслугах», и подтвержденное фото из профиля портала, а также статусы: совершеннолетие, студент, человек с инвалидностью, многодетный родитель и пенсионер.
Состав данных зависит от того, какие сведения о вас есть на «Госуслугах», а не от того, что вы вводите вручную. Ничего вручную в цифровой ID не заполняется.
Где уже принимают цифровой ID
Список мест постоянно растет: от касс магазинов до гостиниц. Ниже — то, что подтверждено официальными сообщениями и публикациями на октябрь 2026 года.
Юридическая основа: что говорит постановление № 1443
Предъявление цифрового документа урегулировано постановлением Правительства № 1443 от 19.09.2025: «Предъявление цифрового паспорта приравнивается к предъявлению бумажного».
Документ перечисляет ситуации, в которых это работает: подтверждение возраста при покупке алкогольной и табачной продукции, энергетиков, посещение музеев и зрелищных мероприятий, покупка сим-карт, заселение в гостиницу, личный прием в МФЦ.
Для бизнеса из этого следует обязанность: если раньше использовать «Госуслуги» для подтверждения личности или возраста можно было по желанию, то теперь отказ принимать цифровой документ — неправомерное действие. Для гражданина это по-прежнему право, а не обязанность: бумажные документы сохраняют юридическую силу, и пользоваться QR-кодом можно в повседневных ситуациях.
Сообщения о том, что без цифрового ID не пустят на поезд или самолет, официально опровергнуты. Минтранс называет посадку по QR-коду перспективным направлением, но подчеркивает, что это не утвержденный проект и такой способ не станет обязательным.
Безопасность, удаление и чего цифровой ID не делает
QR-код динамический и меняется каждые 30 секунд, поэтому передать его третьим лицам бессмысленно; при попытке сделать скриншот раздела операционная система сохранит пустой экран; вход в цифровой ID каждый раз подтверждается ПИН-кодом или биометрией; профиль привязан к одному устройству.
Цифровой ID можно удалить. В разделе цифрового ID выберите удаление всех документов и подтвердите действие — карточки исчезнут, а чаты и номер телефона останутся. Дополнительно стоит отозвать согласия на передачу документов в MAX в приложении «Госуслуг»: без этого данные формально остаются переданными.
Цифровой ID не отменяет бумажный паспорт, не заменяет «Госуслуги» как источник данных и не обязателен для граждан. Он также не работает без интернета: для генерации кода и проверки сессии нужно подключение к мобильной сети или Wi-Fi.
Где принимают цифровой ID в MAX
Подтвержденные места приема по данным Госуслуг на октябрь 2026 года. Список расширяется — перед предъявлением стоит уточнить, поддерживает ли конкретная точка MAX.
Где
Что подтверждают
Когда появилось / статус
Кассы самообслуживания в «Магните», «Пятерочке», «Перекрестке», «ВкусВилле», «Дикси», «Ленте», «Ашане», «Мария-Ра», «Монетке» (и ряде других сетей)
Возраст 18+ при покупке товаров с ограничением (алкоголь, табак, энергетики и т.п.) без вызова сотрудника
С февраля 2026, сеть активно расширяется (десятки тысяч точек)
Пункты выдачи заказов Ozon (и курьеры Ozon fresh)
Возраст или личность, если требуется при выдаче товара (в т.ч. 18+)
С февраля 2026— двухэтапная проверка
Гостиницы и средства размещения
Заселение без бумажного паспорта: сотрудник сверяет фото/QR с гостем (через «Госкан»)
С 2026 года; подключено около 3 тыс. объектов в 82 регионах; с 1 сентября 2026 обязательно для гостиниц >50 номеров
Музеи, театры и отдельные учреждения культуры
Личность при входе и покупке билета
В отдельных учреждениях
Магазины при покупке сим-карт; личный прием в МФЦ
Личность и возраст в случаях, перечисленных в постановлении № 1443
По постановлению Правительства от 19 сентября 2025 года (поэтапное внедрение)
Льготы: статус пенсионера, студента, многодетного родителя, человека с инвалидностью
Право на скидку/льготу без бумажных документов
Пилот с сетью Х5 («Пятерочка», «Перекресток»); расширение на другие сети (в т.ч. «Ашан»)
Вопросы и ответы
Ответили на частые вопросы.
Цифровой ID обязателен?
Нет. Бумажные документы сохраняют юридическую силу, а постановление № 1443 говорит о праве гражданина предъявлять цифровой документ. Обязанность возникает у бизнеса: если точка принимает цифровой ID, отказать в его приеме она не вправе. Обязательной идентификации на поездах и самолетах нет — такие сообщения официально опровергнуты.
Можно ли создать цифровой ID без «Госуслуг»?
Нет. Нужны подтвержденная учетная запись «Госуслуг» и приложение портала на телефоне: именно оттуда в профиль передаются документы и статусы, и там же вы даете согласие на обработку персональных данных.
С какого возраста можно создать цифровой ID?
По официальной справке — старше 18 лет. Дополнительно нужны паспорт гражданина России и телефон с распознаванием лица или отпечатка пальца. Иностранный номер и документы других стран этот сценарий не открывают.
Сколько ждать после создания?
Формирование карточек документов занимает до 10 минут. Если сразу после согласий список пуст, это нормально: подождите и откройте раздел «Настройки → Цифровой ID» снова.
Что будет, если потерять телефон?
Цифровой ID привязан только к одному устройству. При выпуске профиля на новом устройстве система предложит удалить текущий ID. Данные при этом не теряются: они по-прежнему хранятся в учетной записи «Госуслуг», откуда их можно передать заново.
Как удалить цифровой ID?
В разделе цифрового ID удалите все документы и подтвердите действие — карточки исчезнут, а чаты и номер телефона останутся. Дополнительно отзовите согласия на передачу документов в MAX в приложении «Госуслуг».
Работает ли цифровой ID без интернета?
Нет. Для генерации QR-кода и проверки сессии нужно активное подключение к мобильному интернету или Wi-Fi.