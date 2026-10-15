Что такое цифровой ID в MAX

Цифровой ID в MAX — это аналог бумажных документов, который подтверждает возраст с помощью динамического QR-кода: он обновляется каждые 30 секунд. Создать профиль можно за несколько минут, но только в мобильном приложении на iOS или Android и только с подтвержденной учетной записью «Госуслуг».

Открыть профиль можно в разделе «Настройки → Цифровой ID» — порядок описан в инструкции MAX. Он доступен только на мобильных устройствах с iOS или Android: в веб-версии и в приложении для компьютера цифровой ID не создать.

Цифровой ID используют прежде всего для подтверждения возраста на кассах самообслуживания: покупатель выбирает подтверждение через MAX и сканирует код, покупка завершается без вызова сотрудника магазина. В справке прямо сказано, что «в будущем список жизненных ситуаций для применения будет расширен».