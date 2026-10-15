Главные темы: ЦБ разъяснил запрет прямых криптосделок с июля 2027 года, операторы отложили блокировку звонков банков, ботнеты выросли, а поисковый робот Яндекса почти перестал обходить сайты после атак на дата-центры.

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