Главные темы: ЦБ разъяснил запрет прямых криптосделок с июля 2027 года, операторы отложили блокировку звонков банков, ботнеты выросли, а поисковый робот Яндекса почти перестал обходить сайты после атак на дата-центры.
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ЦБ: покупать криптовалюту друг у друга можно только до июля 2027 года
Банк России разъяснил, как применять закон 282-ФЗ о цифровой валюте. С 1 июля 2027 года прямые сделки между физлицами станут недоступны: в перечне операций без посредников их больше нет. Затем криптовалюту можно покупать и продавать через брокеров с лицензией Банка России либо обменники из реестра регулятора. Гражданам запрещено переводить цифровую валюту на некастодиальный кошелек и другому человеку.Кредиторами по займам могут быть брокеры и доверительные управляющие, обменники, клиринговые организации.
Закон начал действовать 1 сентября 2026 года.
Операторы не станут блокировать звонки банков с 15 октября
Минцифры призвало операторов связи повременить с ограничениями для банков без маркировки вызовов — до начала ноября. МТС сообщила, что с 15 октября блокировать звонки банков не станет. «Билайн» даст кредитным организациям дополнительное время на договорные процессы. Т2 ведет переговоры с одним банком, а договоры на маркировку уже заключили 95 процентов банков. По данным Habr, МегаФон готов довериться экспертизе регулятора, но предложений от банков не получал.
Доход операторов от маркировки оценивают в 10–20 млрд рублей в год.
Ботнеты снова растут: финтех — главная цель атак
В ходе конференции «Проверка на прочность» оператор сервисов защиты Curator привел статистику: самый крупный ботнет третьего квартала — 3,56 млн устройств, тогда как кварталом ранее — 2,09 млн, а в первом квартале — 13,5 млн. Чаще всего DDoS-атаки нацеливались на финтех — 31,3 процента, электронную торговлю — 19 процентов и ИТ с телекомом — 18,2 процента.
Наибольшая интенсивность зафиксирована в атаках на игровые серверы: показатель достиг 1,36 Тбит/с, а на телеком-операторов — 1,38 Тбит/с.
«Магнит» выделил финтех в отдельный бизнес
Ритейлер создал бизнес-формат «Финансовые технологии» и собрал управленческую команду. Направление возглавил Алексей Калиногорский; назначены директора департаментов транзакционных и кредитных продуктов, развития и разработки информационных систем, а также руководитель аналитики.
Сервис «Магнит Пэй» насчитывает свыше 400 тысяч активных клиентов, партнерские финансовые продукты собраны на отдельной витрине, а оплата через СБП занимает заметно большую долю.
Сбой затронул Mail.Ru, Ozon, «Самокат» и GigaChat
14 октября пользователи сообщили о перебоях в работе почты и облака Mail.Ru, сервисов «Самоката» и Ozon, а также «Сбера», в том числе GigaChat. Вход в аккаунты облачных платформ и банковских сервисов был затруднен, письма не отправлялись, вложения не загружались, доступ к облаку Mail.Ru пропал. Примерно через три часа часть сервисов снова начала работать штатно.
В пресс-службе VK заявили, что вся экосистема компании функционирует в обычном режиме. Причину сбоя не назвали.
Поисковый робот Яндекса почти перестал обходить сайты
По сведениям Cloudflare Radar, у главного поискового робота Яндекса YandexBot держался уровень 75–85 процентов от недельного максимума вплоть до 8 октября, а утром обход сайтов сократился примерно вдвое. После атаки на дата-центр в Сасове и остановки площадки во Владимире в начале 11 октября активность снизилась почти до нуля и держалась на этом уровне около половины суток, а к 12 октября достигла лишь 10–20 процентов.
Владельцы сайтов получают задержку обновления поискового индекса: свежие цены и удаленные страницы отражаются в выдаче позже.
В Госдуме создали комитет по цифровому развитию и ИИ
Госдума сформировала структуру, которая займется цифровым развитием и искусственным интеллектом. Ее возглавил Александр Сидякин, первым заместителем назначен Антон Немкин. Главная задача — донастройка законодательства об ИИ, начатая после принятия 243-ФЗ, подзаконные акты и правоприменительная практика, а цифровые платформы и маркетплейсы требуют баланса в регулировании. В фокусе также авторское право, беспилотная авиация и расширение оптоволоконных сетей на Дальнем Востоке и в Арктике.
Положение о комитете пока разрабатывают.
Cloud.ru выпустил ИИ-сервисы для разработки
GoCloud Tech 2026: Cloud.ru представил на конференции два своих сервиса — Evolution Workflow Studio и RepoWiki. Первый разворачивает приложение либо сервис в один клик, за несколько минут связывает его с инфраструктурой и предусматривает ручные настройки для сложных сценариев. Второй действует внутри внутреннего репозитория Cloud.ru, готовит документацию по коду, а при изменениях обновляет лишь затронутые разделы.
Инфраструктурных и платформенных сервисов в портфеле компании теперь более 130.
Убытки от программ-вымогателей доходят до 1,5 млрд рублей
Positive Technologies изучила кибератаки на российские компании с июля 2025 по июнь 2026 года. Программы-вымогатели применялись в 29 процентах случаев, вайперы — в 9, а нарушение основных бизнес-процессов зафиксировали в 98 процентах инцидентов. Убытки крупного бизнеса достигают 50 млн — 1,5 млрд рублей. За безвозвратным уничтожением данных в 88 процентах случаев стояли хактивисты.
Вход в сеть чаще обеспечивали фишинг и социальная инженерия — 61 процент.
«Ростелеком» предложил создать ЦОД «судного дня»
Заместитель президента «Ростелекома» Валерий Ермаков заявил на форуме РБК Tech о необходимости площадки бэкапов, позволяющей восстановить сервисы при аварии. Централизацию сервисов он назвал уязвимостью, поэтому заказчики распределяют их по многим площадкам с географическим разнесением.
Магистральная сеть в России перегружена, каналов из оптики, построенных 20–30 лет назад, большинство, а дополнительные ресурсы даст линия TEA NEXT, соединившая Калининград и Монголию.