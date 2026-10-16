Как сформировать резервы на оплату отпусков в 1С

Как сделать резерв отпусков в 1С:Бухгалтерия 8

Резерв отпусков можно считать и в 1С:Бухгалтерии 8 и в 1С:ЗУП. Но если зарплату считают в 1С:ЗУП, то и резерв стоит сделать там.

Порядок формирования резервов в 1С:Бухгалтерия 8 выглядит так:

В настройках зарплаты включите флажок «Вести учет резервов оценочных обязательств по оплате труда». Укажите способ расчета — обычно это процент от ФОТ (нормативный метод). При закрытии месяца программа сама создаст документ «Резервы отпусков» и сформирует проводки на счет 96.

Автоматический расчет работает при численности до 60 человек. Если сотрудников больше, то сумму в документ нужно вносить самостоятельно. Метод через средний заработок и остатки отпусков в Бухгалтерии не реализован, только процентный.