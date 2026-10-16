Как сформировать резервы на оплату отпусков в 1С

Как сделать резерв отпусков в 1С:Бухгалтерия 8
Резерв отпусков можно считать и в 1С:Бухгалтерии 8 и в 1С:ЗУП. Но если зарплату считают в 1С:ЗУП, то и резерв стоит сделать там.
Порядок формирования резервов в 1С:Бухгалтерия 8 выглядит так:
В настройках зарплаты включите флажок «Вести учет резервов оценочных обязательств по оплате труда».
Укажите способ расчета — обычно это процент от ФОТ (нормативный метод).
При закрытии месяца программа сама создаст документ «Резервы отпусков» и сформирует проводки на счет 96.
Автоматический расчет работает при численности до 60 человек. Если сотрудников больше, то сумму в документ нужно вносить самостоятельно. Метод через средний заработок и остатки отпусков в Бухгалтерии не реализован, только процентный.
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Как настроить резервы в 1С:ЗУП
Если зарплату считают в 1С:ЗУП, а учет — в 1С:Бухгалтерия 8, то оформление резервов выглядит так:
В 1С:ЗУП необходимо зайти в раздел «Настройка», затем в «Организации», дальше «Учетная политика» и включить «Формировать резервы по оплате труда» и заполнить настройки: метод (МСФО — по среднему заработку, или нормативный), расчетную базу, для налогового резерва — норматив по ст. 324.1 НК.
После начисления зарплаты и создания документа «Отражение зарплаты в бухучете» сформируется документ «Резервы по оплате труда» — ЗУП сама рассчитает их по каждому сотруднику.
Суммы уйдут в 1С:Бухгалтерия 8: там появится документ «Резервы по оплате труда», по которому необходимо поставить флажок «Отражено в бухучете пользователем»;
Списание отпускных за счет резерва 1С:ЗУП делает автоматически, как и инвентаризацию резерва в декабре.
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