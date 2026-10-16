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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 15 октября 2026

15 октября в справочно-правовую систему поступил 881 документ — больше всего за неделю. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.

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Медицина, лекарства и социальная поддержка (15)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном архивном агентстве, и федеральными государственными гражданскими служащими, замещающими должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральном архивном агентстве, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Ведомственный приказ

ред. от 09.04.2026 · действует с 29.05.2026

Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки по специальности «Лечебное дело» для лиц, получающих или имеющих высшее образование

Ведомственный приказ

ред. от 10.04.2026 · действует с 24.05.2026

Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при гнездной алопеции (диагностика и лечение)

Ведомственный приказ

ред. от 13.04.2026 · действует с 30.05.2026

Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при атрезии легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки (АЛА с ДМЖП) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)

Ведомственный приказ

ред. от 13.04.2026 · действует с 30.05.2026

Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при ожирении (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)

Ведомственный приказ

ред. от 13.04.2026 · действует с 30.05.2026

Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора и его территориальных органов, работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Роспотребнадзором, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

Ведомственный приказ

ред. от 14.04.2026 · действует с 26.05.2026

Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих системы МВД России и работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед МВД России, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

Ведомственный приказ

ред. от 14.04.2026 · действует с 01.06.2026

Об утверждении Положения об осуществлении проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным архивным агентством, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и работниками, замещающими эти должности

Ведомственный приказ

ред. от 14.04.2026 · действует с 29.05.2026

Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при пузырчатке (диагностика и лечение)

Ведомственный приказ

ред. от 15.04.2026 · действует с 02.06.2026

Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при врожденном гипотиреозе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)

Ведомственный приказ

ред. от 15.04.2026 · действует с 02.06.2026

Об утверждении Условий выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, премий и материальной помощи работникам центрального аппарата Россельхознадзора, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы

Ведомственный приказ

ред. от 16.04.2026 · действует с 01.06.2026

Об утверждении перечня должностных лиц территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, уполномоченных рассматривать акт о выявлении правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, документы и материалы, представленные лицом, совершившим правонарушение, и выносить по ним решение о привлечении к ответственности (об отказе в привлечении к ответственности) за совершение правонарушения

Ведомственный приказ

ред. от 17.04.2026 · действует с 01.07.2026

Об установлении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и федеральными государственными гражданскими служащими, замещающими должности в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Ведомственный приказ

ред. от 17.04.2026 · действует с 14.06.2026

Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном агентстве по государственным резервам и его территориальных органах, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Ведомственный приказ

ред. от 20.04.2026 · действует с 01.06.2026

Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при отосклерозе (диагностика и лечение)

Ведомственный приказ

ред. от 20.04.2026 · действует с 09.06.2026

Образование, наука и культура (18)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об установлении Порядка организации и оценки результатов индивидуального обучения лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющего специальное звание полиции, проходящего испытание, изучения его личных и деловых качеств

Ведомственный приказ

ред. от 09.04.2026 · действует с 24.05.2026

Об установлении перечня документов, необходимых для согласования передачи части помещения, здания, строения или сооружения, площадь которой не превышает 2,5 кв. метра, федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Минтранса России, в аренду в целях размещения банкомата, платежного терминала, автомата, предназначенного для продажи товаров (торгового автомата), оборудования, предназначенного для предоставления услуг прачечных самообслуживания

Ведомственный приказ

ред. от 13.04.2026 · действует с 02.06.2026

Об утверждении условий оплаты труда работников Управления эксплуатации зданий Министерства юстиции Российской Федерации и Управления транспортного обеспечения Министерства юстиции Российской Федерации, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений

Ведомственный приказ

ред. от 14.04.2026 · действует с 01.05.2026

Об утверждении Порядка определения платы за оказанные услуги при осуществлении федеральным казенным учреждением «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» приносящей доходы деятельности

Ведомственный приказ

ред. от 14.04.2026 · действует с 28.07.2026

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Федеральном агентстве воздушного транспорта

Ведомственный приказ

ред. от 14.04.2026 · действует с 26.05.2026

Об установлении Перечня должностных лиц, уполномоченных обжаловать от имени Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и ее территориальных органов постановление, определение по делу об административном правонарушении, решение по жалобе на такие постановление или определение

Ведомственный приказ

ред. от 15.04.2026 · действует с 15.05.2026

Об установлении норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в отношении которых Министерство обороны Российской Федерации выступает организатором

Ведомственный приказ

ред. от 15.04.2026 · действует с 12.05.2026

Об утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена

Ведомственный приказ

ред. от 16.04.2026 · действует с 01.09.2026

Об утверждении примерной дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта «спортивная аэробика»

Ведомственный приказ

ред. от 16.04.2026 · действует с 12.06.2026

Об утверждении примерной дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта «конный спорт»

Ведомственный приказ

ред. от 16.04.2026 · действует с 12.06.2026

Об определении подведомственного Федеральному агентству лесного хозяйства федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего полномочия оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса

Ведомственный приказ

ред. от 16.04.2026 · действует с 29.05.2026

Об утверждении примерной дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта «стрельба из лука»

Ведомственный приказ

ред. от 16.04.2026 · действует с 13.06.2026

Об установлении норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в отношении которых ГФС России выступает организатором

Ведомственный приказ

ред. от 17.04.2026 · действует с 23.05.2026

О сроке представления заявлений о закрытии железнодорожных путей общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий и участков, и о признании утратившими силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 30 мая 2023 г. № 198 «Об утверждении Порядка закрытия железнодорожных путей общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий и участков» и внесенных в него изменений

Ведомственный приказ

ред. от 17.04.2026 · действует с 05.09.2026

Об утверждении Порядка организации и финансирования за счет средств федерального бюджета физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в отношении которых ГФС России выступает организатором

Ведомственный приказ

ред. от 17.04.2026 · действует с 01.06.2026

Об утверждении порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Министерстве спорта Российской Федерации

Ведомственный приказ

ред. от 17.04.2026 · действует с 06.06.2026

О включении выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (объектов археологического наследия), расположенных на территории Азовского района, Аксайского района, Багаевского района, Белокалитвинского района, Дубовского района, Зерноградского района, Зимовниковского района, Каменского района, Красносулинского района, Матвеево-Курганского района, Неклиновского района, г. Ростова-на-Дону, Семикаракорского района, Тарасовского района, Усть-Донецкого района Ростовской области, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения и утверждении границ их территорий

Ведомственный приказ

ред. от 17.04.2026 · действует с 04.07.2026

Об установлении Перечня должностных лиц федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации», имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание

Ведомственный приказ

ред. от 20.04.2026 · действует с 17.06.2026

Труд, занятость и кадры (7)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки по специальности «Радиотерапия»

Ведомственный приказ

ред. от 10.04.2026 · действует с 24.05.2026

Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки по специальности «Дезинфектология»

Ведомственный приказ

ред. от 16.04.2026 · действует с 01.06.2026

Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки по специальности «Дезинфекционное дело»

Ведомственный приказ

ред. от 16.04.2026 · действует с 01.06.2026

Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки по специальности «Онкология»

Ведомственный приказ

ред. от 16.04.2026 · действует с 01.06.2026

Об утверждении Порядка изменения режима служебного времени сотрудника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, возложения на него дополнительных служебных обязанностей, командирования сотрудника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в другую местность и его временного перевода в другое подразделение без изменения характера службы без его согласия

Ведомственный приказ

ред. от 20.04.2026 · действует с 26.04.2026

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой государственной статистики, и работниками, замещающими эти должности

Ведомственный приказ

ред. от 21.04.2026 · действует с 09.06.2026

Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки по специальности «Эндоскопия»

Ведомственный приказ

ред. от 22.04.2026 · действует с 07.06.2026

Финансы, налоги и таможня (6)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации

Прочее

ред. от 29.03.2006 · действует с 07.05.2006

О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России

Прочее

ред. от 22.08.2014 · действует с 30.09.2014

Об утверждении Порядка формирования, согласования, подписания реестровой записи перечня главных администраторов доходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Ведомственный приказ

ред. от 15.04.2026 · действует с 14.07.2026

Об определении страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещена информация о финансовых услугах в целях инвестирования свободных денежных средств для их сохранения и (или) получения дополнительного дохода, доступ к которой обеспечивается организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе пользователям своего сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого для приема интерактивных ставок

Ведомственный приказ

ред. от 20.04.2026 · действует с 01.09.2026

О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля

Ведомственный приказ

ред. от 22.04.2026 · действует с 11.05.2026

Об утверждении Порядка аккредитации центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации и Требований к центрам государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, а также к аккредитованным центрам

Ведомственный приказ

ред. от 22.04.2026 · действует с 31.05.2026

Промышленность, энергетика, экология и безопасность (11)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Федеральном агентстве по недропользованию и его территориальных органах

Ведомственный приказ

ред. от 09.04.2026 · действует с 01.06.2026

Об установлении образца зачетной книжки для обучающихся федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации

Ведомственный приказ

ред. от 10.04.2026 · действует с 29.05.2026

Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по недропользованию, замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

Ведомственный приказ

ред. от 13.04.2026 · действует с 26.05.2026

Об установлении формы заключения о цене на товары, работы‚ услуги, поставляемые по государственному оборонному заказу, государственным заказчиком которых является Федеральное агентство по государственным резервам

Ведомственный приказ

ред. от 13.04.2026 · действует с 26.05.2026

Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2026 год

Ведомственный приказ

ред. от 14.04.2026 · действует с 01.06.2026

Об утверждении перечня воинских должностей наземных авиационных специалистов, обеспечивающих безопасность полетов самолетов и вертолетов в авиационно-спасательных центрах, при замещении которых военнослужащим по контракту спасательных воинских формирований МЧС России выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия военной службы

Ведомственный приказ

ред. от 20.04.2026 · действует с 30.05.2026

Об установлении составов сведений, содержащихся в реестре разрешений на строительство объектов капитального строительства и реестре разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию

Ведомственный приказ

ред. от 21.04.2026 · действует с 01.09.2026

Об установлении формы выписки из реестра уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства и формы выписки из реестра уведомлений об окончании строительства объектов индивидуального жилищного строительства

Ведомственный приказ

ред. от 21.04.2026 · действует с 01.09.2026

Об утверждении требований к мощности досвечивания и урожайности овощей с 1 гектара производственной площади

Ведомственный приказ

ред. от 21.04.2026 · действует с 09.06.2026

Об установлении составов сведений, содержащихся в реестре уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства и в реестре уведомлений об окончании строительства объектов индивидуального жилищного строительства

Ведомственный приказ

ред. от 21.04.2026 · действует с 01.09.2026

Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Федерального агентства водных ресурсов и его территориальных органах, и федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата Федерального агентства водных ресурсов и его территориальных органов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Ведомственный приказ

ред. от 22.04.2026 · действует с 07.06.2026

Транспорт, дороги и связь (4)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, а также правил заполнения указанных форм

Ведомственный приказ

ред. от 31.01.2024 · вступает 01.09.2029; ред. от 31.01.2024 · действует с 01.09.2024

Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации

Ведомственный приказ

ред. от 15.04.2026 · действует с 30.08.2026

Об определении Порядка перевозки товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, от места их ввоза (прибытия) до отдельного помещения в месте международного почтового обмена, являющегося местом временного хранения товаров, расположенным не в месте ввоза (прибытия), с применением таможенного наблюдения без помещения этих товаров под таможенную процедуру таможенного транзита

Ведомственный приказ

ред. от 13.04.2026 · действует с 01.06.2026

Об утверждении предельных максимальных аэропортовых сборов и тарифов за обслуживание воздушных судов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки‚ авиационные работы‚ полеты авиации общего назначения, организаций экспериментальной и государственной авиации, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 63 Воздушного кодекса Российской Федерации организаций иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры, предусматривающие положения о взимании тех же сборов и тарифов, которые установлены для российских лиц, и предельных максимальных аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 63 Воздушного кодекса Российской Федерации организаций иностранных государств, с которыми у Российской Федерации отсутствуют заключенные международные договоры, предусматривающие положения о взимании тех же сборов, которые установлены для российских лиц, на услуги в аэропорту Махачкала (Уйташ), оказываемые АО «Аэропорт Махачкала»

Ведомственный приказ

ред. от 17.04.2026 · действует с 20.06.2026

Кодексы и системные акты (11)

Документ

Раздел

Редакция и статус

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

Кодекс

ред. от 26.07.2026 · вступает 27.07.2027

Лесной кодекс Российской Федерации

Кодекс

ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2028; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2027

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации

Кодекс

ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2028; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 26.07.2026 · вступает 01.03.2027

Гражданский кодекс Российской Федерации

Кодекс

ред. от 04.08.2026 · вступает 01.01.2027

Семейный кодекс Российской Федерации

Кодекс

ред. от 04.08.2026 · вступает 01.12.2026

Трудовой кодекс Российской Федерации

Кодекс

ред. от 26.07.2026 · вступает 01.03.2027

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Кодекс

ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.01.2027; ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026

Земельный кодекс Российской Федерации

Кодекс

ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026; ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026

Жилищный кодекс Российской Федерации

Кодекс

ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2028; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2027; ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026; ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026

Уголовный кодекс Российской Федерации

Кодекс

ред. от 04.08.2026 · действует с 15.08.2026

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Кодекс

ред. от 04.08.2026 · вступает 23.01.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.01.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 03.11.2026; ред. от 04.08.2026 · действует с 01.10.2026; ред. от 26.07.2026 · действует с 01.09.2026

Судебная практика (5)

Определение

Суд

Определение от 13 октября 2026 г. № 221-УД26-22-А6

Верховный Суд Российской Федерации

Постановление от 15 мая 2026 г. по делу № А25-2194/2016

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

Постановление от 8 мая 2026 г. по делу № А76-16776/2024

Арбитражный суд Уральского округа

Определение от 30 апреля 2026 г. по делу № А42-2442/2023

Арбитражный суд Северо-Западного округа

Определение от 29 апреля 2026 г. по делу № А45-23526/2025

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

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