Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 15 октября 2026

Документ Раздел Редакция и статус

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации Кодекс ред. от 26.07.2026 · вступает 27.07.2027

Лесной кодекс Российской Федерации Кодекс ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2028; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2027

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации Кодекс ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2028; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 26.07.2026 · вступает 01.03.2027

Гражданский кодекс Российской Федерации Кодекс ред. от 04.08.2026 · вступает 01.01.2027

Семейный кодекс Российской Федерации Кодекс ред. от 04.08.2026 · вступает 01.12.2026

Трудовой кодекс Российской Федерации Кодекс ред. от 26.07.2026 · вступает 01.03.2027

Градостроительный кодекс Российской Федерации Кодекс ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.01.2027; ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026

Земельный кодекс Российской Федерации Кодекс ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026; ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026

Жилищный кодекс Российской Федерации Кодекс ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2028; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2027; ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026; ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026

Уголовный кодекс Российской Федерации Кодекс ред. от 04.08.2026 · действует с 15.08.2026