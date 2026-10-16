Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 15 октября 2026

Образование, наука и культура (18)
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Кодексы и системные акты (11)
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Редакция и статус
Кодекс
ред. от 26.07.2026 · вступает 27.07.2027
Кодекс
ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2028; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2027
Кодекс
ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2028; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 26.07.2026 · вступает 01.03.2027
Кодекс
ред. от 04.08.2026 · вступает 01.01.2027
Кодекс
ред. от 04.08.2026 · вступает 01.12.2026
Кодекс
ред. от 26.07.2026 · вступает 01.03.2027
Кодекс
ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.01.2027; ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026
Кодекс
ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026; ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026
Кодекс
ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2028; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.03.2027; ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026; ред. от 04.08.2026 · действует с 04.08.2026
Кодекс
ред. от 04.08.2026 · действует с 15.08.2026
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Кодекс
ред. от 04.08.2026 · вступает 23.01.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 01.01.2027; ред. от 04.08.2026 · вступает 03.11.2026; ред. от 04.08.2026 · действует с 01.10.2026; ред. от 26.07.2026 · действует с 01.09.2026
Судебная практика (5)
Определение
Суд
Верховный Суд Российской Федерации
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа
Арбитражный суд Уральского округа
Арбитражный суд Северо-Западного округа
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа
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