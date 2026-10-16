Организация на ОСНО сменила ОКТМО, а другие данные не изменились: как сдавать отчетность

Как сдавать РСВ, НДС и декларацию по налогу на прибыль

По письму ФНС от 18.08.2017 № ЗН-4-11/16386@ расчет по страховым взносам при изменении места нахождения организации представляют нарастающим итогом с начала расчетного периода.

Изменение ОКТМО не влияет на порядок представления декларации по НДС. Ее направляют в общем порядке.

Если организация осталась в пределах одного субъекта РФ, отдельные декларации по налогу на прибыль по старому и новому ОКТМО не составляют. За 9 месяцев подают одну декларацию.

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