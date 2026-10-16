Организация на ОСНО сменила ОКТМО, а другие данные не изменились: как сдавать отчетность

Как сдавать отчетность
Сделали сводную таблицу по разным формам отчетности:
Отчетность
Как сдавать
6-НДФЛ
Представлять расчеты отдельно по старому и новому ОКТМО за периоды до и после смены адреса
РСВ
Один расчет нарастающим итогом с начала года, без разделения на старый и новый ОКТМО
Декларация по НДС
Одна декларация
Декларация по налогу на прибыль
Одна декларация по действующему месту учета с учетом правил заполнения ОКТМО
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Как сдавать 6-НДФЛ
ФНС в письме от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@ разъясняла, что при изменении места нахождения и ОКТМО доходы по периоду до изменения отражаются с прежним ОКТМО, а после изменения — с новым.
Для разграничения доходов по НДФЛ имеет значение дата фактического получения дохода, а не только месяц начисления.
Как сдавать РСВ, НДС и декларацию по налогу на прибыль
По письму ФНС от 18.08.2017 № ЗН-4-11/16386@ расчет по страховым взносам при изменении места нахождения организации представляют нарастающим итогом с начала расчетного периода.
Изменение ОКТМО не влияет на порядок представления декларации по НДС. Ее направляют в общем порядке.
Если организация осталась в пределах одного субъекта РФ, отдельные декларации по налогу на прибыль по старому и новому ОКТМО не составляют. За 9 месяцев подают одну декларацию.
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