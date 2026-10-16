Техсбор на электронику, блокировка Miro и шифр для 5G: российский IT-дайджест #59

Главные темы: Минпромторг утвердил ставки технологического сбора на электронику, Miro закрыла доступ из России, Минцифры предложило обязать смартфоны 5G поддерживать шифр «Кузнечик», а банковская сфера впервые возглавила статистику по вредоносным ресурсам.
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Минпромторг утвердил ставки технологического сбора на электронику
С 1 декабря 2026 года вводится технологический сбор на электронику: ставки — 746 рублей за ноутбук, 373 рубля за смартфон и 149 рублей за телефонный аппарат. Ставка зависит от товарного знака и наличия модели в системе мониторинга оборота товаров: ноутбуки — 500 или 992 рубля, смартфоны — 250 или 496 рублей, иные телефонные аппараты — 25 или 49 рублей. Для отсутствующих в этом перечне устройств сбор выше на треть. Платят организации и предприниматели, ввозящие или производящие технику.
Минпромторг ожидает 136 млрд рублей выручки за шесть лет.
«Яндекс Сплит» возобновит прием платежей с 16 октября
Владельцы «Яндекс Сплита» получат возможность вносить очередные платежи начиная с 16 октября: у некоторых клиентов в интерфейсе возникла плашка о возобновлении работы сервиса, однако видят ее пока не все. Компания заверила, что штрафные проценты за просрочку из-за сбоя начислять не станут, а для погашения хватит пополнить карту и дождаться списания — переводы на карту «Пэй» уже проходят, сервис восстанавливается постепенно.
В ночь на 11 октября атаке подвергся расположенный во Владимире дата-центр, после чего финтех-сервисы компании несколько суток были почти недоступными.
Т-Технологии открыли IT-хаб в Иннополисе
Группа «Т-Технологии», включающая Т-Банк, открыла в технопарке Иннополиса офис площадью свыше 3,3 тысячи квадратных метров. В штате хаба 250 человек: их задачи — Data-платформа, платформы документов и обслуживания, продукты для бизнеса, страхования и инвестиций. Более 25 IT-хабов насчитывается в России и Беларуси, местная команда с 2017 года увеличилась в 11 раз, а из 104 стажеров местного университета 61 продолжил работу в компании.
Банковская сфера впервые возглавила статистику по вредоносным ресурсам
Центр мониторинга InfoWatch выпустил отчет о кибератаках за 2024, 2025 годы и девять месяцев 2026-го, опираясь на данные Роскомнадзора, НКЦКИ и Банка России. В июле 2026 года банковская сфера впервые оказалась первой в месячной статистике: заблокирован 10 891 вредоносный ресурс — рекорд среди отраслевых категорий за все время наблюдений. Во втором квартале Банк России насчитал 28 678 случаев социальной инженерии — почти столько же, сколько в исторический максимум первого квартала 2024 года. Главная особенность года — ИИ в атаках.
По делу о взломе «Додо Пицца» задержали трех подозреваемых
Трое подозреваемых в причастности к взлому IT-системы «Додо Пицца» задержаны после того, как один из них при работе с похищенными данными раскрыл собственный IP-адрес. Как пишет портал SecurityLab, стартовой точкой стали учетные данные, лежавшие в открытом доступе на GitHub: войдя, злоумышленники двинулись в корпоративные системы, облачные хранилища и базы данных. В группировке числились четыре человека, в конце сентября компания рассказала об атаке и утечке персональных данных клиентов, уведомив Роскомнадзор.
Эксперты увидели риски «белых списков» для облачной инфраструктуры
Разделение пулов IP-адресов, введенное Минцифры весной 2026 года, создает риски для облаков: вход в приложение может остаться открытым, а средства управления и резервного копирования окажутся отрезанными, из-за чего аварийное восстановление перестанет работать. Отрасль предлагает утвердить критичный перечень облачных сервисов, закрепить нормативный порядок работы с «белыми списками» и разрешить независимые точки присоединения.
В Минцифры заявили, что с позицией знакомы, но нужны согласование ведомств и финансирование.
ОДК внедрила российскую систему управления производством и поставками
Объединенная двигателестроительная корпорация закончила развертывание созданной «НПЦ „1С“» платформы сквозного управления производством и поставками: проект дошел до девятого уровня технологической готовности и прошел пятый этап. Решение применяют в корпоративном центре, а также в «ОДК-СТАР», «ОДК-Сатурн» и «ОДК-Салют», связывая закупки, планирование, межзаводскую кооперацию и отгрузку.
Вместе с «Аскон» идет замещение систем проектирования, в «ОДК-Авиадвигатель» спроектировано свыше 160 деталей. Работы поддержал РФРИТ.
Сбер научил платформу роботизации собирать процессы по текстовому запросу
В платформе автоматизации Giga Agentic RPA появилась функция «Prompt → Process»: по текстовому описанию задачи система строит схему в нотации BPMN, встраивая роботов, ИИ-агентов на GigaChat и средства распознавания документов. Запрос разбирают ИИ-агенты, структуру формирует модель на GigaCode, заготовку схемы — компилятор.
По данным компании, от идеи до прототипа теперь несколько часов вместо недель: схему проверяют в визуальном редакторе, дорабатывают в Low-code-студии, а операции отражаются в журнале аудита. Функцию показали на ГигаКонф 16 октября.
Miro закрыла доступ пользователям из России
С 15 октября Miro ограничила доступ пользователям из России и Беларуси по IP-адресу: вход и регистрация невозможны, сайт сервиса и поддержка не открываются, а при заходе — заглушка об экспортном контроле. Запрет охватывает все тарифы и определяется не гражданством или страной оплаты, а точкой подключения, поэтому зарубежная подписка вход не гарантирует. Оплаченные места сохраняются, их можно передать коллегам из поддерживаемых стран.
В 2024 году компания отказалась от платного обслуживания в России, теперь закрыт и бесплатный доступ. Об удалении досок не сообщалось.
Минцифры хочет обязать смартфоны 5G поддерживать шифр «Кузнечик»
Минцифры подготовило проект приказа: смартфоны в российских 5G-сетях обязаны поддерживать шифр «Кузнечик» и защищать трафик средствами класса не ниже КС3. Приказ действует с 1 марта 2027 года, требование о «Кузнечике» — с 1 марта 2032 года. Базовая станция включит «Кузнечик», лишь когда телефон его поддерживает. Российских алгоритмов лишены чипы Qualcomm и Unisoc, в стандартах 3GPP «Кузнечика» нет.
Прежние попытки ввести отечественную криптографию в сетях 5G не утвердили, расходы операторов — 14 млрд рублей раз в три года. Зарубежные смартфоны продолжат работать как обычно.