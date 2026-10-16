Техсбор на электронику, блокировка Miro и шифр для 5G: российский IT-дайджест #59

Минпромторг утвердил ставки технологического сбора на электронику

С 1 декабря 2026 года вводится технологический сбор на электронику: ставки — 746 рублей за ноутбук, 373 рубля за смартфон и 149 рублей за телефонный аппарат. Ставка зависит от товарного знака и наличия модели в системе мониторинга оборота товаров: ноутбуки — 500 или 992 рубля, смартфоны — 250 или 496 рублей, иные телефонные аппараты — 25 или 49 рублей. Для отсутствующих в этом перечне устройств сбор выше на треть. Платят организации и предприниматели, ввозящие или производящие технику.

Минпромторг ожидает 136 млрд рублей выручки за шесть лет.