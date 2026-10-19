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Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 16 октября 2026

16 октября в систему добавили 80 документов. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.

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Бюджет, учет и госучреждения (4)

Название документа

Вид документа

Редакция и статус

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Кодекс

ред. от 26.06.2026 · вступает 01.01.2027; ред. от 26.06.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 26.06.2026 · вступает 01.01.2028

Об утверждении Порядка составления, ведения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федерального бюджетного и автономного учреждения

Ведомственный приказ

ред. от 30.06.2026 · действует с 17.10.2026

О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Ведомственный приказ

ред. от 30.06.2026 · действует с 17.10.2026; ред. от 25.08.2022 · действует с 03.10.2022

Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»

Постановление Правительства

ред. от 07.10.2026 · действует с 16.10.2026; ред. от 30.09.2026 · действует с 08.10.2026

Налоги, взносы и контроль (4)

Название документа

Вид документа

Редакция и статус

Об утверждении Методики оценки эффективности налогового расхода РФ, связанного с применением налогового вычета в сумме акциза (виноград)

Ведомственный приказ

ред. от 01.09.2026 · действует с 16.10.2026

Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году

Постановление Правительства

ред. от 23.01.2026 · действует с 01.02.2026

Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2008 г. страховой части трудовой пенсии

Постановление Правительства

ред. от 25.01.2008 · действует с 01.02.2008

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2009 г.

Постановление Правительства

ред. от 19.08.2009 · действует с 01.09.2009

Труд, занятость и кадры (4)

Название документа

Вид документа

Редакция и статус

Об утверждении Правил предоставления работникам дополнительного выходного дня с сохранением среднего заработка, отпуска без сохранения заработной платы до 5 календарных дней при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Постановление Правительства

ред. от 28.05.2026 · действует с 01.09.2026

Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий

Постановление Правительства

ред. от 17.02.2026 · действует с 01.03.2026

Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на услуги местной телефонной связи, услугу по предоставлению внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных и тарифов на услугу по передаче внутренней телеграммы, предоставляемые акционерным обществом "Севастополь Телеком" на территории г. Севастополя

Ведомственный приказ

ред. от 20.07.2026 · действует с 30.08.2026

О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий

Постановление Правительства

ред. от 23.05.2025 · действует с 31.05.2025

Цифровизация, ЭДО и отчетность (4)

Название документа

Вид документа

Редакция и статус

Об утверждении Правил обмена экспедиторскими документами, сформированными в форме электронного документа, и сведениями, содержащимися в них, направления таких экспедиторских документов и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов и предъявления таких экспедиторских документов и сведений, содержащихся в них

Постановление Правительства

ред. от 27.04.2026 · действует с 01.09.2026

Об утверждении Правил обмена транспортными железнодорожными накладными, сформированными в форме электронного документа, и сведениями, содержащимися в них, направления таких накладных и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов, предъявления таких накладных и сведений, содержащихся в них

Постановление Правительства

ред. от 27.04.2026 · действует с 01.09.2026

Об утверждении унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных

Ведомственный приказ

ред. от 20.11.2023 · действует с 26.04.2024

О федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"

Постановление Правительства

ред. от 29.06.2026 · действует с 08.07.2026

Алкоголь, маркировка и прослеживаемость (4)

Название документа

Вид документа

Редакция и статус

О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками

Постановление Правительства

ред. от 14.10.2026 · вступает 23.10.2026; ред. от 29.05.2025 · действует с 01.09.2025

О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Постановление Правительства

ред. от 14.10.2026 · вступает 23.10.2026; ред. от 07.09.2026 · действует с 08.09.2026

Об утверждении норм минимального использования производственной мощности

Постановление Правительства

ред. от 14.10.2026 · вступает 23.10.2026; ред. от 29.11.2021 · действует с 01.03.2022

О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке промышленного оборудования

Постановление Правительства

ред. от 14.10.2026 · вступает 23.10.2026

Валютное регулирование, ВЭД и международные отношения (3)

Название документа

Вид документа

Редакция и статус

О валютном регулировании и валютном контроле

Федеральный закон

ред. от 04.08.2026 · вступает 02.05.2027; ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026

О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации

Федеральный закон

ред. от 26.07.2026 · действует с 01.10.2026

О мерах по защите интересов Российской Федерации при осуществлении юрлицами внешнеэкономической деятельности

Акт Президента/Правительства

ред. от 15.10.2026 · действует с 15.10.2026

Социальная сфера и поддержка (2)

Название документа

Вид документа

Редакция и статус

О государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»

Постановление Правительства

ред. от 14.10.2026 · действует с 15.10.2026; ред. от 12.09.2025 · действует с 31.07.2026

О дополнительных социальных гарантиях сотрудникам органов принудительного исполнения

Акт Президента

ред. от 09.12.2024 · действует с 09.12.2024

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