Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 16 октября 2026

Бюджет, учет и госучреждения (4)
Название документа
Вид документа
Редакция и статус
Кодекс
ред. от 26.06.2026 · вступает 01.01.2027; ред. от 26.06.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 26.06.2026 · вступает 01.01.2028
Об утверждении Порядка составления, ведения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федерального бюджетного и автономного учреждения
Ведомственный приказ
ред. от 30.06.2026 · действует с 17.10.2026
О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Ведомственный приказ
ред. от 30.06.2026 · действует с 17.10.2026; ред. от 25.08.2022 · действует с 03.10.2022
Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»
Постановление Правительства
ред. от 07.10.2026 · действует с 16.10.2026; ред. от 30.09.2026 · действует с 08.10.2026
Налоги, взносы и контроль (4)
Название документа
Вид документа
Редакция и статус
Об утверждении Методики оценки эффективности налогового расхода РФ, связанного с применением налогового вычета в сумме акциза (виноград)
Ведомственный приказ
ред. от 01.09.2026 · действует с 16.10.2026
Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году
Постановление Правительства
ред. от 23.01.2026 · действует с 01.02.2026
Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2008 г. страховой части трудовой пенсии
Постановление Правительства
ред. от 25.01.2008 · действует с 01.02.2008
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2009 г.
Постановление Правительства
ред. от 19.08.2009 · действует с 01.09.2009
Труд, занятость и кадры (4)
Цифровизация, ЭДО и отчетность (4)
Алкоголь, маркировка и прослеживаемость (4)
Название документа
Вид документа
Редакция и статус
О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками
Постановление Правительства
ред. от 14.10.2026 · вступает 23.10.2026; ред. от 29.05.2025 · действует с 01.09.2025
О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Постановление Правительства
ред. от 14.10.2026 · вступает 23.10.2026; ред. от 07.09.2026 · действует с 08.09.2026
Об утверждении норм минимального использования производственной мощности
Постановление Правительства
ред. от 14.10.2026 · вступает 23.10.2026; ред. от 29.11.2021 · действует с 01.03.2022
О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке промышленного оборудования
Постановление Правительства
ред. от 14.10.2026 · вступает 23.10.2026
Валютное регулирование, ВЭД и международные отношения (3)
Название документа
Вид документа
Редакция и статус
Федеральный закон
ред. от 04.08.2026 · вступает 02.05.2027; ред. от 04.08.2026 · действует с 01.09.2026
О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации
Федеральный закон
ред. от 26.07.2026 · действует с 01.10.2026
О мерах по защите интересов Российской Федерации при осуществлении юрлицами внешнеэкономической деятельности
Акт Президента/Правительства
ред. от 15.10.2026 · действует с 15.10.2026
Название документа
Вид документа
Редакция и статус
О государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»
Постановление Правительства
ред. от 14.10.2026 · действует с 15.10.2026; ред. от 12.09.2025 · действует с 31.07.2026
О дополнительных социальных гарантиях сотрудникам органов принудительного исполнения
Акт Президента
ред. от 09.12.2024 · действует с 09.12.2024