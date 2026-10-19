Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 16 октября 2026

ред. от 26.06.2026 · вступает 01.01.2027; ред. от 26.06.2026 · вступает 01.09.2027; ред. от 26.06.2026 · вступает 01.01.2028

ред. от 30.06.2026 · действует с 17.10.2026

Ведомственный приказ