Как создать вакансию на Бухджобе и бесплатно найти бухгалтера

Как создать вакансию на buhjob.com, в Telegram и MAX. Инструкция для работодателей, советы по оформлению и ссылки на каналы и ботов Бухджоба.

Нужен главный бухгалтер, специалист на первичную документацию, бухгалтер по расчёту зарплаты или кадровик? На Бухджобе — buhjob.com можно бесплатно разместить вакансию и искать сотрудников среди профильной аудитории.

Создать объявление можно на сайте или через ботов в Telegram и MAX. Рассказываем, с чего начать и что написать в вакансии, чтобы кандидатам было проще оценить ваше предложение.

Как разместить вакансию на сайте Бухджоба

1. Откройте форму создания вакансии.

Перейдите на buhjob.com и нажмите «Разместить вакансию». Можно сразу открыть страницу добавления вакансии.

2. Войдите как работодатель.

Если вы ещё не авторизованы, сайт предложит вход. Выберите «Ищу сотрудников»: доступны вход через бота работодателя в Telegram, через MAX или по почте. Для нового аккаунта есть вкладка «Регистрация».

3. Подготовьте описание работы.

Расскажите, кого ищете, какие задачи предстоит выполнять и какие условия предлагаете. Перед отправкой проверьте зарплату, график, формат работы и контакты.

4. Следуйте подсказкам формы для завершения размещения.

После публикации следите за откликами и отвечайте кандидатам. Работать с вакансиями и резюме можно через сайт и ботов — это предусмотрено в инструкции Бухджоба.

По желанию на сайте можно оформить страницу компании: добавить логотип, описание, сайт, ИНН и сотрудников. Это поможет соискателям познакомиться с работодателем.

Как создать вакансию через Telegram

Для размещения вакансий работает бот работодателя @BuhJobKlerk_bot.

Порядок действий:

Откройте бота и запустите его. Используйте команду /new для создания вакансии. Следуйте подсказкам бота и добавьте информацию о работе. Проверяйте вакансии и отклики через команду /my.

Опубликованные объявления можно читать в Telegram-канале «Бухджоб» — @buhjob.

Как разместить вакансию в MAX

Если вам удобнее MAX, откройте бота Бухджоба в MAX. Для создания вакансии предусмотрена команда /new: запустите бота и следуйте его подсказкам.

Вакансии также доступны в канале «Бухджоб» в MAX.

Работодатель и кандидат могут пользоваться разными мессенджерами. Например, кандидат откликается в MAX, а работодатель отвечает через Telegram-бота — сообщение доходит до соискателя в MAX. Сквозная переписка работает в обе стороны. Подробнее — в сообщении «Клерка» о запуске Бухджоба в MAX.

Что написать в вакансии бухгалтера

Хорошее объявление помогает человеку сразу понять задачи, нагрузку и условия. Перед размещением подготовьте следующие сведения:

Название должности. Например, «Бухгалтер по расчёту зарплаты» или «Главный бухгалтер на производство».

Информацию о компании. Чем занимается бизнес, сколько организаций предстоит вести, как устроена бухгалтерия.

Обязанности. Конкретный участок: первичная документация, банк, зарплата, отчётность, налоговый или кадровый учёт.

Требования. Нужный опыт, программы и профессиональные навыки.

Зарплату. Сумму или диапазон с уточнением: на руки либо до вычета налогов.

Формат работы. Офис, удалёнка или гибрид, город, график и занятость.

Способ отклика. Что прислать кандидату и как будет проходить знакомство.

Вместо общей фразы «ведение бухгалтерского учёта» лучше обозначить объём работы: например, «первичная документация по двум ООО, около 200 документов в месяц, работа в 1С:Бухгалтерии 8.3». Такая конкретика помогает соискателю сопоставить задачи со своим опытом.

Где посмотреть резюме бухгалтеров

На Бухджобе можно самостоятельно искать специалистов: откройте базу резюме бухгалтеров и кадровиков, выберите подходящего кандидата и отправьте приглашение.

В Telegram резюме доступны в канале «Бухантер» — @buhhanter. Для соискателей работает отдельный бот @buhhanter_bot, через который можно разместить резюме.

Все каналы и боты Бухджоба в Telegram и MAX

Telegram:

MAX:

Ищете бухгалтера или кадровика? Создайте вакансию на Бухджобе бесплатно или начните размещение через бота в удобном мессенджере.