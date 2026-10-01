«Бухджоб» теперь в Max: откликаться можно там, а переписка с работодателем работает через один бот

Сервис вакансий и резюме для бухгалтеров «Бухджоб» запустил синхронизацию с мессенджером Max. Логика полностью повторяет Telegram, а главное новшество — переписка между соискателем и работодателем больше не зависит от того, кто каким мессенджером пользуется.

«Бухджоб» — бесплатный проект «Клерка» с вакансиями и резюме для бухгалтеров и кадровиков. До сих пор сервис работал на сайте и в Telegram: там действуют каналы с вакансиями и резюме, а размещать предложения и работать с откликами можно через ботов.

Теперь у «Бухджоба» появились канал и бот в мессенджере Max. Канал — max.ru/channel_buhjob, бот — max.ru/id230901878003_3_bot. Логика там та же: можно просматривать вакансии, откликаться, получать уведомления и переписываться прямо внутри Max.

Главное отличие — сквозная переписка между платформами, и работает она в обе стороны. Раньше соискатель и работодатель могли общаться, только если оба находились в одном мессенджере. Теперь это необязательно.

Например, если кандидат откликнулся на вакансию в Max, а у работодателя есть только Telegram, работодатель всё равно может написать сообщение кандидату прямо в своём боте — и оно дойдёт до соискателя в Max, тоже через бота. И наоборот: если работодатель в Max, а соискатель — только в Telegram, сообщение соискателя дойдёт до работодателя в Max.

Фактически вся переписка идёт через общий бот «Бухджоба», который связывает соискателя и работодателя между собой независимо от платформы.

Как это работает

Соискатель: откликайтесь на вакансии и переписывайтесь с работодателем там, где удобно — в Telegram, в Max или на сайте.

Работодатель: пишите кандидатам первым прямо в боте. Если у кандидата только Max — сообщение всё равно до него дойдёт, и наоборот.

Напомним, что размещение вакансий и резюме на «Бухджобе» бесплатное: резюме — через бота @buhhanter_bot, вакансию — через @BuhJobKlerk_bot или напрямую на сайте buhjob.com.